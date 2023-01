Giới trẻ rần rần đón tín hiệu may mắn những ngày đầu năm mới 2023

Cơn sốt trên mạng xã hội với hơn 50.000 tín hiệu được lan tỏa

Là thế hệ chơi hệ "tâm linh", "tín hiệu vũ trụ" dường như đã trở thành một thứ rất quen thuộc với Gen Z. Nhưng trên hết, ai cũng mong nhận được những kết quả thật tốt lành, may mắn. Tín hiệu Cát Tường An Khang cũng đem đến cho mọi người những năng lượng tích cực như vậy.

Với hơn 50.000 tín hiệu đã được đăng tải trên khắp các trang mạng xã hội đã tạo thành "trend" mới dịp Tết 2023. Dù mang hy vọng về gia đình, sức khỏe, tài lộc, sự nghiệp hay tình duyên của năm mới, lời chúc "Cát Tường An Khang" chắc chắn sẽ đem đến nguồn năng lượng tích cực, tràn đầy hy vọng trên khắp Việt Nam Tết này.

Tết có Tường An, đón chào một năm mới Cát Tường An Khang

Đồng hành cùng hàng triệu người tiêu dùng Việt trong suốt hơn 45 năm qua, Tết này, Tường An "chào Tết" với hoạt động "Đón tín hiệu riêng - Khai niên rực rỡ", mục tiêu lan tỏa những thông điệp tích cực "Cát Tường An Khang".

Đánh trúng tâm lý khách hàng "Gen Z" – có thói quen tìm kiếm những thông điệp may mắn dịp đầu năm, hoạt động này đã thực sự "gây sốt" khi được đông đảo cộng đồng mạng hưởng ứng và tham gia. Đặc biệt, với những tấm "postcard" mang hình ảnh và thông điệp ý nghĩa được cá nhân hóa cho từng người dùng, những tín hiệu tích cực còn được tạo ra để tặng bạn bè và người thân như một lời chúc "Cát Tường An Khang" cho năm mới. Vì vậy, chỉ sau 2 tuần ra mắt, đã có hơn 50.000 tín hiệu tích cực được tạo ra và sẽ còn tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ.

Lấy cảm hứng từ chính tên gọi của thương hiệu, "Tường" trong Cát Tường, "An" trong An Khang cùng với hình ảnh chú voi, tượng trưng cho sức mạnh, sự thông thái, thành công và thịnh vượng.

Theo từ điển Hán - Việt, Cát (Kiết) nghĩa là điềm tốt, phước lành hay điều lành. "Cát Tường" ý nói đến những điều may mắn, tốt lành trong năm mới. Còn "An Khang" đại diện cho sự khỏe mạnh bình an, yên ổn mặt tinh thần. "Tết có Tường An, Cát Tường An Khang" là một tín hiệu tích cực cho một năm mới rực rỡ, thành công và ngập tràn hạnh phúc với tất cả mọi người.