Tết ấm áp của phạm nhân ở trại tạm giam

Năm nay, phạm nhân Nguyễn Thị Kim Liên đã có cái Tết thứ 3 trong Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Mỗi khi Tết đến, khát khao ngày trở về luôn thường trực trong chị.

“Chúng tôi là những người phạm lầm lỗi vào đây cải tạo thực sự rất nhớ gia đình. Trong trại tạm giam, cuộc sống phạm nhân được các cán bộ quan tâm đầy đủ các chế độ, ngày Tết gói bánh chưng như ngoài xã hội, nhưng chúng tôi nhớ gia đình. Tôi muốn cải tạo tốt để sớm được khoan hồng của Đảng và Nhà nước để trở về với gia đình và xã hội”, phạm nhân Phạm Thị Kim Liên chia sẻ.

Đối với phạm nhân Phạm Thị Tĩnh là năm đầu tiên đón Tết ở Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang . Bởi vậy, chị càng nhớ nhà hơn. Cảnh sum họp gia đình ngày Tết đã trở thành động lực để phạm nhân này phấn đấu cải tạo thật tốt.

Phạm nhân ở Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang vui vẻ đón Tết.

Phạm nhân Phạm Thị Tĩnh cho biết, khi đến Tết, các phạm nhân được gói bánh chưng ở trại nên hồi tưởng lại những Tết ngày trước. Chị nguyện thực hiện tốt những quy định ở trại tạm giam đề ra để sớm về với gia đình và xã hội.

Nỗi niềm của phạm nhân Liên, phạm nhân Tĩnh cũng là nỗi niềm chung của những phạm nhân hiện đang cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Nắm bắt được những tâm tư đó, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức cho phạm nhân gói bánh chưng, đón Tết mang lại sự ấm áp .

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hiền - cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, hằng năm, cứ đến dịp Tết Nguyên đán, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức gói bánh chưng cho phạm nhân.

“Việc tổ chức gói bánh chưng này tạo không khí ấm áp cho phạm nhân cũng như để cho họ cảm nhận được hương vị ngày Tết. Việc gói bánh chưng sẽ thúc đẩy quá trình cải tạo của phạm nhân để họ phấn đấu tốt hơn sớm được trở về với gia đình và xã hội, được sum vầy cùng người thân”, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hiền chia sẻ.

Các phạm nhân ở Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang gói bánh chưng đón Tết.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức gói khoảng 1.000 chiếc bánh chưng để phát cho các can, phạm nhân đang giam giữ, cải tạo ở đây. Bên cạnh đó, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang còn quan tâm đến công tác chăm lo Tết cho các phạm nhân theo đúng chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước.

Thượng tá Hoàng Văn Tạo - Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, dịp Tết 2025, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang đã làm tốt công tác chuẩn bị để đảm bảo chế độ chính sách cho can, phạm nhân đang giam giữ, cải tạo tại trại tạm giam. Hiện có hơn 760 can, phạm đang giam giữ tại đây. Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm để các phạm nhân đón Tết đầm ấm.

Vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm nay, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang vẫn duy trì tổ chức hoạt động thể thao cho phạm nhân để tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Bộ phận tiếp dân tiếp nhận quà Tết của thân nhân gửi các can, phạm nhân ở Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang.

Thấu hiểu được những nỗi niềm của các gia đình có con, em đang giam giữ, cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực tiếp tại khu vực tiếp dân, tiếp nhận tiếp tế và thăm gặp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ tận tình, chu đáo.

Thiếu tá Tống Văn Hồng - cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang là người trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp dân. Thiếu tá Hồng cho biết, trong dịp Tết, thân nhân các can, phạm nhân đến thăm nuôi, ai cũng có nguyện vọng muốn được thăm gặp, gửi quà Tết.

Do vậy, việc đảm bảo an toàn rất quan trọng, nhưng cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang vẫn cố gắng giải quyết nhanh chóng, để họ thăm gặp thân nhân an toàn. Đa số thân nhân của các can, phạm nhân đều có tâm lý chung là mang đến miếng bánh chưng cho người thân nên cán bộ trại đã kiểm tra rất chặt chẽ và đảm bảo cho gói quà ý nghĩa và an toàn tới tay can, phạm nhân.

Với những can, phạm nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn và phạm nhân có án tử hình, cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang đã quyên góp tiền mua 79 suất quà Tết tặng, động viên họ.