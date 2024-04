Tesla hụt doanh số dự báo lớn chưa từng có trong lịch sử nhưng Elon Musk chẳng biết nên khóc hay nên cười vì điều này

Mới đây, Tesla đã công bố báo cáo doanh số quý I/2024 thấp hơn kỳ vọng và đây cũng là lần đầu tiên hãng xe điện không đạt mức doanh số dự báo kể từ hậu đại dịch Covid-19.

Cụ thể, Tesla chỉ giao hơn 386.810 chiếc xe điện trong 3 tháng đầu năm 2024, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 449.080 chiếc trước đó. Đây là mức chênh lệch lớn chưa từng có trong lịch sử Tesla, thấp hơn 20,1% so với quý IV/2023 và 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay lập tức, giá cổ phiếu của Tesla đã giảm 5,5% xuống chỉ còn 165,54 USD/cổ. Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu hãng xe điện này đã mất 33% giá trị.

Doanh số của Tesla theo quý (nghìn chiếc)

Phía Tesla cho biết việc ra mắt sớm mẫu Model 3 cải tiến là một yếu tố dẫn đến sự sụt giảm về doanh số. Ngoài ra, xung đột tại Biển Đỏ và cuộc tấn công vào nhà máy tại Berlin của những nhóm bảo vệ môi trường cũng ảnh hưởng đến sản lượng.

Tuy nhiên điều khiến nhà đầu tư thực sự lo lắng là nhu cầu thị trường xe điện. Mức lãi suất cao đã khiến nhiều khách hàng từ chối lựa chọn Tesla, qua đó chuyển sang các dòng xe giá rẻ hay thậm chí là xe Hybrid.

Trước tình hình này, Tesla đã phải liên tục giảm giá, khuyến mãi và thậm chí là chi tiền quảng cáo, điều mà Elon Musk trước đây vô cùng căm ghét khi tự tin cho rằng nhu cầu thị trường đủ lớn để không phải marketing theo phương pháp truyền thống.

Mặc dù Tesla không công bố doanh số theo quý cho từng khu vực nhưng Mỹ và Trung Quốc vốn là 2 thị trường lớn nhất của hãng này nên nhà đầu tư có thể đoán ra tình hình.

Hiện Tesla đang sản xuất mẫu Model S-X-3-Y tại California-Mỹ trong khi mẫu Model 3-Y thì ở Thượng Hải-Trung Quốc. Tại Berlin-Đức, hãng sản xuất mẫu Model Y.

Bên cạnh đó, Tesla dù mới ra mắt dòng xe điện bán tải Cybertruck nhưng hãng không công bố doanh số của sản phẩm này.

Mức chênh lệch doanh số của Tesla so với dự báo qua từng quý (%)

Đối thủ cũng suy giảm

Mặc dù số liệu trên không tích cực với Tesla nhưng Elon Musk cũng chẳng biết nên cười hay khóc vì đối thủ chính của họ, BYD đến từ Trung Quốc cũng chứng kiến suy giảm 42% doanh trong quý I/2024.

Điều này khiến Tesla vẫn là hãng xe điện số 1 toàn cầu dù doanh số không đạt kỳ vọng.

Trong 3 tháng đầu năm, hãng xe điện Trung Quốc chỉ bán được 300.114 sản phẩm. Nếu tính cả xe Hybrid và những phương tiện khác thì con số này lên đến 626.263 chiếc.

Trước đó vào quý IV/2023, BYD đã vượt mặt Tesla về doanh số xe điện khi bán được 526.409 chiếc, cao hơn 484.507 chiếc của Tesla.

Mặc dù tổng doanh số xe điện, Hybrid và các phương tiện khác của BYD cao hơn 13% so với cùng kỳ năm trước nhưng đây lại là mức tăng trưởng chậm nhất kể từ quý II/2022.

*Nguồn: Business Insider, Financial Times