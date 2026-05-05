Tên thật của nam diễn viên Việt bị chê "quê mùa", chính chủ vào phản pháo cả cõi mạng vỗ tay

Mới đây, mạng xã hội Threads bất ngờ rộn ràng vì một bình luận liên quan đến nam diễn viên Trần Ngọc Vàng. Cụ thể, một tài khoản đã để lại ý kiến cho rằng anh nên đổi nghệ danh sang một cái tên quốc tế hơn, thậm chí còn gợi ý những cái tên kiểu nước ngoài vì cho rằng tên hiện tại nghe quê và không phù hợp. "Anh thử đổi nghệ danh đi, Goldie chẳng hạn, để tên anh nghe nó quê quê mà nó không quốc tế", một tài khoản để lại bình luận.

Chỉ một dòng nhận xét ngắn nhưng ngay lập tức châm ngòi cho loạt tranh cãi. Nhiều cư dân mạng tỏ rõ sự bức xúc, cho rằng đây là góp ý kém duyên, thiếu tôn trọng người khác. Thêm vào đó, cách đưa ra lời góp ý khiến người đọc khó chịu, cho dù người này xuất phát từ mục đích tích cực hay không. Không ít ý kiến bênh vực Trần Ngọc Vàng, khẳng định tên tiếng Việt không có gì phải thay đổi để chạy theo tiêu chuẩn "quốc tế hóa".

Trần Ngọc Vàng phản pháo ý kiến từ cư dân mạng

Trước làn sóng tranh luận, chính chủ cũng đã lên tiếng phản hồi. Trần Ngọc Vàng thẳng thắn chia sẻ anh cảm thấy tự hào với cái tên do ba mẹ đặt, đồng thời đang sống rất vui vẻ với điều đó. "Nếu như cá nhân em thấy tên của anh quê thì thôi kệ em vậy hahaha chứ anh thì hạnh phúc dữ" , Trần Ngọc Vàng thẳng thắn.

Cách phản hồi ngắn gọn nhưng rõ ràng của nam chính Heo Năm Móng nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo cư dân mạng. Nhiều người cho rằng đây là cách ứng xử vừa đủ, không căng thẳng nhưng vẫn thể hiện được quan điểm cá nhân.

Màn đáp trả của Trần Ngọc Vàng nhận nhiều sự đồng tình của khán giả

Sinh năm 1998, quán quân Gương Mặt Điện Ảnh 2020, Trần Ngọc Vàng là gương mặt trẻ nhưng đã kịp ghi dấu qua nhiều dự án như Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu, Yêu Nhầm Bạn Thân,... Cho đến năm 2025, vai diễn trong Tử Chiến Trên Không giúp độ nhận diện của Trần Ngọc Vàng tăng đáng kể. Với vai cơ phó Khánh, Trần Ngọc Vàng lột tả nhân vật có chiều sâu tâm lý trong bối cảnh chuyến bay bị không tặc uy hiếp. Từ một gương mặt từng bị đặt dấu hỏi về năng lực, Trần Ngọc Vàng đang dần chứng minh thực lực và trở thành cái tên nhận được nhiều kỳ vọng ở thế hệ diễn viên trẻ.

Chỉ trong năm 2026, Trần Ngọc Vàng trở thành cái tên phủ sóng khắp các nền tảng khi liên tiếp xuất hiện trong hai dự án gây chú ý: phim truyền hình Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và điện ảnh Heo Năm Móng. Nếu ở màn ảnh nhỏ, nam diễn viên ghi điểm với hình tượng nam thần tình cảm, ấm áp thì ở màn ảnh rộng, mỹ nam sinh năm 1998 lại khiến khán giả bất ngờ khi "lột xác" hoàn toàn với một vai diễn nặng tâm lý, gai góc và có phần ám ảnh.

Sự đối lập rõ rệt giữa hai vai diễn giúp Trần Ngọc Vàng chứng minh khả năng biến hoá đáng kể. Đặc biệt, trong Heo Năm Móng - một tác phẩm được gắn nhãn 18+ với nhiều yếu tố tâm lý, giật gân - nam diễn viên không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn thể hiện chiều sâu nội tâm nhân vật. Nhiều khán giả nhận xét diễn xuất của nam diễn viên mang lại cảm giác căng thẳng, khó đoán, góp phần tạo nên không khí nặng đô của bộ phim.

Trần Ngọc Vàng gây chú ý khi liên tục trúng vai điện ảnh

Bên cạnh khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ, Trần Ngọc Vàng còn nhận nhiều lời khen bởi visual và phong thái thăng hạng. Trên màn ảnh, nam diễn viên gây ấn tượng với gương mặt góc cạnh, đường nét sắc rõ, tổng thể hài hòa đến mức chỉ cần đứng yên trong khung hình cũng đủ thu hút ánh nhìn.

Bước ra ngoài đời, Trần Ngọc Vàng tiếp tục giữ phong độ visual ổn định. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, nam diễn viên gần như luôn là một trong những gương mặt phát sáng, từ thần thái, cách chọn outfit cho thấy sự đầu tư rõ rệt. Còn trên mạng xã hội, loạt ảnh đời thường với style năng động, những chuyến du lịch và body rắn chắc thấp thoáng dưới áo ôm dáng lại khiến dân mạng đổ đứ đừ.

Trần Ngọc Vàng đang là thế hệ diễn viên tiềm năng của màn ảnh Việt

