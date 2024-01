TEDx FTUHanoi 2023: Minds in Motions - Những chuyển động mang nguồn năng lượng đậm chất Gen Z

Trải qua hành trình gần 3 tháng với hàng loạt các sự kiện dành cho các bạn sinh viên, TEDx FTUHanoi đã trở thành kênh uy tín cung cấp các kỹ năng phát triển bản thân và mở ra những mindset mới mẻ, độc đáo khi đứng trước các vấn đề trong cuộc sống hiện nay.

Vừa qua, sự kiện chính của TEDx FTUHanoi 2023: Minds in Motions đã diễn ra vô cùng thành công. Chương trình có sự góp mặt của dàn diễn giả đầy tài năng như:

- Diễn giả Đỗ Hương Giang - Á quân The New Mentor 2023, Top 5 Face of Asia 2021 và từng góp mặt trong hàng loạt show diễn của các nhà thiết kế và các thương hiệu nổi tiếng.

Diễn giả Đỗ Hương Giang cùng bài nói "A Mind Reborn" về hành trình phát triển bản thân

- Diễn giả Nguyễn Duy Thành - YouTuber với kênh "Duy Thanh Nguyen" đạt gần 500N người đăng ký, dành học bổng toàn phần chính phủ Ireland 2019 - 2020, hiện là Tư vấn Chiến lược tại một tập đoàn tư vấn quản trị hàng đầu.

Diễn giả Nguyễn Duy Thành mang đến bài nói ý nghĩa "Embracing Unpopular Wisdom in a Trend-driven World"

- Diễn giả Nguyễn Thị Thạch Thảo - Nhà lãnh đạo tài năng trong lĩnh vực Giáo dục và Phát triển Con người, tác giả của cuốn sách "Vươn tới mặt trời".

Diễn giả Thạch Thảo chia sẻ về chủ đề "Be Successful by Building Your Competitive Advantage" đầy hữu ích và thực tế

- Diễn giả Đỗ Hà Linh - Quán quân cuộc thi TEDxecellence, Top 20 Finalists Marketing On Air 2022, 2nd Runner Up Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh Speak Out! 2021 và là một sinh viên năng động trong học tập và nhiều hoạt động ngoại khoá khác.

Diễn giả Đỗ Hà Linh nêu quan điểm trước băn khoăn của nhiều bạn trẻ: "Is Experience Really Your Weakness?"

- Diễn giả Lovvin' Family - cặp đôi nổi tiếng trong lĩnh vực Thời trang, từng hợp tác với các brand lớn như Sony, Estee Lauder, Mango, và góp mặt tại các sự kiện lớn của Hermes, Longchamp, Coach,...

Diễn giả Lovvin’ Family đem đến chủ đề độc đáo "Embracing Your Inner Femininity"

- Diễn giả Bino - Host của show Tiếng Anh IELTS Face-Off, TikToker sở hữu kênh @binochemtienganh đạt hơn 755k followers với những nội dung về học Tiếng anh đầy thú vị.

Diễn giả Bino Chém Tiếng Anh cùng bài nói thú vị "Spend More to Earn More"

Cùng với những chia sẻ thú vị và đầy bổ ích đến từ các diễn giả, chương trình còn là toàn bộ tâm huyết, sự chỉn chu của đội ngũ TEDx FTUHanoi với hơn 60 thành viên, mong rằng đã mang tới cho người tham gia một sự kiện thật đáng nhớ.