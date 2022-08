Tea One - Thương hiệu trà sữa nhượng quyền từ châu Âu giữa lòng Hà Nội

Thương hiệu trà sữa đến từ Đức, mang tiêu chuẩn châu Âu



Tea One là thương hiệu trà sữa nổi tiếng đến từ CHLB Đức và đã nhanh chóng nổi tiếng ở Châu Âu, với 33 cửa hàng tại các nước Áo, Thụy Sĩ, Hà Lan, Pháp, Ý… Mới đây, Tea One đã chính thức bước chân vào thị trường Việt Nam với cửa hàng thứ 34 tại số 2A Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mặc dù là thương hiệu trà sữa nhượng quyền "sinh sau, đẻ muộn" thế nhưng Tea One đã tạo nên "cơn sốt" với những sản phẩm ngon dậy vị sữa, thơm vị trà, hòa quyện cùng cái ngậy ngậy sương sương của bột sữa theo công thức riêng biệt. Điểm nhấn là các "phụ kiện" như trân châu dai dẻo, giòn sần sật, bùi bùi; Caramel, Poping Boba, Pudding... mềm mượt, béo mịn, tan chảy nơi đầu lưỡi.

Thức uống đa dạng với nhiều loại topping

Theo đại diện cửa hàng tại Hà Nội, nguyên liệu làm nên ly trà sữa Tea One được tuyển chọn kỹ càng và đạt chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá khắt khe của Cơ quan quản lý chất lượng châu Âu. Bởi thế, Tea One có vị thơm rất đặc biệt, vừa tinh khiết lại vừa quyến rũ. Tất cả hương vị đều rất vừa đủ - vừa đủ ngậy, vừa đủ chát, vừa đủ ngọt ngào để chinh phục cả những khẩu vị "đỏng đảnh" nhất.

Thương hiệu trà sữa Đức chính thức có mặt tại Việt Nam

Sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị châu Á và phong cách châu Âu

Giữa chốn phố xá phồn hoa, thật dễ dàng để có thể tìm được một ly trà sữa để tưới mát tâm hồn. Thế nhưng, sẽ thật khó để chọn được một cốc trà sữa kết hợp hoàn hảo giữa hương vị châu Á và phong cách châu Âu. Đến với Tea One Trần Đại Nghĩa, các tín đồ trà sữa sẽ được thưởng thức khẩu vị đặc biệt này. Các món đồ uống của Tea One gây mê hoặc bởi Popping Boba, trân châu dai giòn sần sật trong món trà sữa, lớp kem bơ béo ngậy, hương vị vani chuẩn châu Âu, không chỉ kích thích vị giác mà còn cả khứu giác và thị giác.

Giá thành phải chăng, phù hợp với túi tiền người Việt

Không chỉ có trà sữa, Tea One còn tạo nên sự thu hút bởi những thức uống phong phú kết hợp với trái cây tươi ngon, chín ngọt, để mang đến cho khách hàng những thức uống đa dạng với sự sáng tạo đỉnh cao như: Nr.1 "Mango With Love" đậm vị ngọt ngào, "Tropical Passion" tinh tế, sảng khoái hoặc các món cổ điển như "Classic but not boring Milk Tea" và "Brown Sugar Daddy" nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới.

Điểm nhấn là cách Tea One đặt tên cho từng sản phẩm cũng cực kỳ ấn tượng và đáng yêu. Litchi Butterfly Pea - một cái tên thú vị được Tea One tạo ra với nguyên liệu chính là trái vải - loại quả đặc trưng của vùng nhiệt đới. New Peach Please - sự kết hợp giữa trà ô long hoặc hương lài thoang thoảng và vị ngọt thơm của những miếng đào tươi chín mọng.

Litchi Butterfly Pea và New Peach Please

Đặc biệt, bạn không thể bỏ qua Burning Sugar Daddy với hương vị vani thơm ngon, pudding caramel béo ngậy, kết hợp cùng đường đen ngọt ngào quen thuộc, vừa mê hoặc vị giác lại vừa đầy đủ dinh dưỡng. Đây được xem là món "trứ danh" trong menu của Tea One mà khó có thể tìm thấy ở bất kể cửa hàng đồ uống hay trà sữa nào khác.

Burning Sugar Daddy

Trà sữa Tea One không chỉ thơm ngon đặc biệt mà còn đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đó là chia sẻ của đại diện cửa hàng. Từ nguồn nguyên liệu chính đến topping hay những gói trà đều được bảo quản vô cùng chuẩn mực và tuân theo một quy trình khép kín. Đặc biệt là những viên đá trong veo được làm từ Máy làm đá hiện đại theo đúng tiêu chuẩn Châu Âu, nước làm đá được lọc qua hệ thống RO công nghiệp loại bỏ các tạp chất và vi khuẩn gây hại để đảm bảo cho sức khỏe.

Bên cạnh thức uống "vạn người mê" với mức giá vô cùng hợp lý, Tea One Hà Nội còn có không gian thật chill với một màu xanh mát, là nơi để các bạn trẻ thỏa sức "diễn sâu", cho ra đời những bức ảnh sống ảo chất lừ.

Không gian tràn ngập sắc xanh của Tea One

Xuyên suốt hành trình thành lập và phát triển, Tea One luôn tìm tòi và đổi mới công thức, để mang đến cho thực khách những món thức uống hài hòa, đậm vị thiên nhiên, tốt cho sức khỏe, đem lại cho người thưởng thức cảm giác ngọt ngào, êm ái và những phút giây thư thái, an lành. Còn gì tuyệt vời hơn khi ngồi tại Tea One Trần Đại Nghĩa mà được thưởng thức món trà sữa thơm ngon theo tiêu chuẩn châu Âu giữa lòng Hà Nội!

Tea One Hà Nội

Shopee food: https://shopeefood.vn/.../teaone-ha-noi-tra-sua-tran-chau

Gofood: https://gofood.link/a/EHTzk9C0

Grabfood: https://food.grab.com/vn/vi/restaurant/teaone-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-delivery/5-C3NCEFNWJPMTRN

Hotline: 092 8791102

Địa chỉ: Số 2A Trần Đại Nghĩa - Hai Bà Trưng - HN #Teaone Hà Nội.

