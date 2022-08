Biệt đội săn khuyến mãi 1K nghe rõ trả lời, sẵn sàng bí kíp đón “bão” Ngày 15 Sale Đồng Giá ngay và luôn!

Nếu phải kể tên một bộ sưu tập sản phẩm độc đáo bậc nhất trên Shopee hàng tháng thì chẳng thể nào bỏ qua danh sách các deal đồng giá 1K rẻ kịch sàn. Nhưng nếu muốn tăng xác suất săn được loạt deal siêu hấp dẫn này thì địa chỉ nào lý tưởng bằng "Ngày 15 Sale Đồng Giá - Đồng giá 1K", nơi hàng loạt deal 1K không thể bỏ lỡ tụ hội.



Không chỉ bật mí các deal đồng giá 1K "đỉnh chóp", sự kiện 15.8 trên Shopee còn khao người dùng hàng loạt mã giảm giá 15%, 15 mã freeship cùng hoạt động săn voucher cực thú vị.

Đặc biệt, đừng quên giữ chặt các bí kíp hữu ích bên dưới để công cuộc săn sale dễ thở hơn nhé!

Hẹn giờ săn deal là điều đầu tiên phải làm

Như thường lệ, khung săn sale quen thuộc trên Shopee luôn bắt đầu vào lúc 0H và kết màn bằng hàng loạt bộ sưu tập đồng giá chỉ từ 1K xuất hiện vào khung 21H cùng ngày. Đặc biệt, "Ngày 15 Sale Đồng Giá - Đồng giá 1K" sẽ mở màn siêu hoành tráng với màn săn voucher hoàn xu 15% đến 1 triệu vào lúc nửa đêm, tiếp nối là các ưu đãi hoàn xu, săn voucher giảm 15%, bắt quà 0 đồng cùng bộ sưu tập dưới 99K rải đều theo các khung 9H-12H-15H-18H trong ngày.

Nạp đầy ví ShopeePay và cho sẵn hàng vào giỏ

Để hành trình săn sale trở nên mượt mà và dễ thở hơn, bí kíp nhỏ là hãy nạp tiền vào ví ShopeePay hoặc liên kết thẻ ngân hàng với ví để sẵn sàng chốt đơn. Sở dĩ nhắc ví ShopeePay là bởi người dùng chắc chắn được hưởng lợi gấp nhiều lần khi thanh toán bằng hình thức linh hoạt này.

Cụ thể, ShopeePay đang có ưu đãi combo cho bạn mới có giá trị 300K, ưu đãi cho người dùng thân thiết loạt voucher giảm khủng đến 90K cho đơn từ 600K, 70K cho đơn từ 400K và 50K cho đơn từ 250K cùng nhiều lợi ích hấp dẫn khi thanh toán hóa đơn, nạp điện thoại, quét QR Scan & Pay, chuyển tiền hoàn 800 Shopee xu, thanh toán dịch vụ tại các đối tác Vexere, Homefarm, The Coffee House,... và đặt món tại ShopeeFood. Chi tiết: https://shopee.vn/m/shopeepay.

Đừng quên cho sẵn các sản phẩm ưa thích vào giỏ hàng để kịp thời áp mã voucher và thanh toán lẹ làng nhé!

Săn trước voucher và tranh thủ chốt đơn deal xịn 14.8

Cao thủ không bằng tranh thủ, săn trước các siêu voucher xuất hiện vào ngày 14.8 là một trong số các bí kíp quan trọng để chốt đơn rẻ càng thêm rẻ vào ngày 15 Sale đồng giá đang gần kề. Ngoài ra, cũng đừng bỏ lỡ các deal giảm giá hấp dẫn vào hôm nay để tiết kiệm hơn cho chiếc ví của mình nhé các bạn!

Deal điện tử chính hãng từ các thương hiệu đình đám giảm mạnh đến 50% trong ngày hôm nay.

Chớp ngay các deal 1K và 15K cực rẻ để "đổi gió" cho căn phòng của bạn nhé!

Siêu voucher và ưu đãi từ thương hiệu đồng hành

Nếu là một tín đồ của Shopee, bạn nhất định không thể bỏ qua Gói siêu voucher X4 ưu đãi, chỉ 30K nhưng nhận về trọn bộ 4 voucher áp dụng cho toàn sàn với tổng giá trị gấp 4 lần, kèm thêm 4 voucher giảm giá, miễn phí vận chuyển cho đơn từ 0Đ. Ngoài ra, khi sở hữu gói voucher độc quyền từ Unilever, người dùng sẽ được ưu đãi mua 1 được 6 chỉ với 1K và nhận 6 voucher giảm giá, trị giá hơn 300K. Các gói voucher mở bán hàng ngày với số lượng có hạn tại: http://shopee.vn/m/goi-sieu-voucher.

Chưa hết, người dùng còn được giảm 60K cho đơn từ 600K khi thanh toán bằng thẻ Citibank và giảm 50K cho đơn từ 500K đối với chủ thẻ Home Credit. Pizza Company cũng dành tặng ưu đãi giảm 100K cho đơn từ 400K, áp dụng tại tất cả chi nhánh. Chi tiết: https://shopee.vn/m/uu-dai-doi-tac.

Tận dụng mã giảm giá, freeship từ Shopee và gian hàng

Chiêu cuối cùng nhưng được xem là tối quan trọng, ấy là nhớ gom hết tất tần tật các mã giảm giá, freeship từ gian hàng và Shopee để đảm bảo chốt được con số hóa đơn rẻ nhất nhé! Thú vị hơn, ngay cả khi xem Shopee Live diễn ra vào 12H trưa mỗi ngày, những chiến thần săn sale cũng sẽ thu thập được voucher Freeship đến 70K cho đơn từ 0 đồng và voucher giảm ngay 50%.

Mọi bí kíp đã bày sẵn trên bàn! Để "chốt hạ" chính xác loạt deal 1K cùng nhiều bộ sưu tập đồng giá khác, việc cần làm lúc này là truy cập ứng dụng Shopee ngay từ hôm nay để đặt lịch săn sale các "thợ săn" nhé!

Thông tin ưu đãi:

Nếu đang ấp ủ kế hoạch khám phá vùng đất "sơn kỳ thủy tú" An Giang, hãy thực hiện ngay trong mùa hè này để tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh An Giang do Shopee phối hợp cùng Trung Tâm Xúc Tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức. Cụ thể, người dùng sẽ có cơ hội tiếp cận dịch vụ du lịch ở các lĩnh vực như lữ hành, khách sạn, ẩm thực, mua sắm, vui chơi và vận chuyển với mức giá giảm sâu.

Shopee và Trung Tâm Xúc Tiến Thương mại và Đầu tư An Giang phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương này.

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 31.8, bạn có thể nhập mã giảm giá VSDULICHAG để được giảm 20%, tối đa 100K cho đơn từ 0 đồng (số lượng có hạn) khi mua sắm các sản phẩm, dịch vụ du lịch từ doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan,... trên địa bàn tỉnh An Giang. Chi tiết xem tại: https://shopee.vn/collections/1170890.

Hòa cùng không khí Tết Trung thu 2022, Shopee chiêu đãi người dùng hàng loạt bộ sưu tập sản phẩm thuộc mọi ngành hàng với mức giá hấp dẫn cùng cơ hội săn voucher freeship 30.000 đồng mỗi ngày, thông qua chương trình "Bắt Trend Giá Sốc - Sale Trung Thu" kéo dài đến hết 24.8. Nhanh tay truy cập https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend để cho vào giỏ hàng các sản phẩm ưng ý nhân dịp Tết đoàn viên.

https://kenh14.vn/biet-doi-san-khuyen-mai-1k-nghe-ro-tra-loi-san-sang-bi-kip-don-bao-ngay-15-sale-dong-gia-ngay-va-luon-20220813165711111.chn