Taylor Swift ướt đẫm mồ hôi vì nóng khi diễn ở Singapore, lộ tình trạng sức khỏe đáng quan ngại?

Tối 3/3, đêm diễn thứ 2 của chuỗi 6 đêm Taylor Swift mang The Eras Tour đến Singapore đã khép lại. Đêm thứ 2 ghi nhận nhiều sự kiện đặc biệt hơn hẳn đêm mở màn. Đầu tiên là sự xuất hiện đáng chú ý của Lisa (BLACKPINK) ở hàng ghế khán giả làm cả MXH xôn xao. Được biết, Lisa đã được staff của BLACKPINK "hộ tống" vào tận bên trong khu vực hậu trường, hứa hẹn nhiều khoảnh khắc đáng yêu của 2 sao nữ đình đám.

Khán giả cũng ghi nhận đêm thứ 2 các khán giả "sung" hơn hẳn so với đêm 1. Nhiều người chỉ ra tham dự đêm 1 có số lượng rất lớn người nổi tiếng, KOLs, TikToker,... để kịp thời "bắt trend" nên bầu không khí không nhộn nhịp đông vui như đêm 2 trở đi.

Taylor Swift tại Day 2 của The Eras Tour Singapore.

Điều thứ 2 chính là việc Taylor Swift đã phát livestream giữa concert để thông báo về version cuối cùng cho album phòng thu sắp tới The Tortured Poets Department - phiên bản The Black Dog. Nhiều fan Taylor Swift cũng nhanh chóng suy đoán The Black Dog (Con chó màu đen) cũng là một từ ẩn dụ chỉ về việc trầm cảm thế nên khán giả đều suy đoán đây sẽ là phiên bản rất ảm đạm, nặng nề, phô bày nhiều khía cạnh tâm lí của nữ ca sĩ.

Phiên bản The Black Dog của album The Tortured Poets Department.

Một điều đáng quan ngại được chú ý từ đêm đầu tiên đến đêm thứ hai: thời tiết Singapore những ngày nay nóng ẩm, mưa rào xen kẽ nắng nóng tạo bầu không khí ẩm ướt khó chịu. Taylor Swift được ghi nhận liên tiếp đổ mồ hôi trên sân khấu, thậm chí có những sân khấu cô còn phải mặc áo choàng lông khiến độ nóng tăng lên nhiều lần. Nhưng trên tất cả, Taylor Swift vẫn tươi cười hoàn thành xuất sắc các màn trình diễn.

Taylor Swift đổ mồ hôi nhễ nhại đầy cổ khi trình diễn ở Day 1.

Bên cạnh đó, theo như nhiều khán giả chia sẻ sau đêm diễn thứ 2, họ cảm thấy Taylor Swift ở đêm thứ 2 bị ốm, không trong tình trạng sức khỏe tốt nhất, thỉnh thoảng ho. Nhiều khán giả cũng cho biết giọng hát của cô khi trình diễn các "surprise song" nghe có vẻ như bị cảm.



Điều này làm dấy lên lo ngại thời tiết nóng ẩm của Singapore đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nữ nghệ sĩ đang đi tour dài ngày khắp thế giới. Taylor Swift sẽ còn đêm diễn thứ 3 vào tối nay (4/3), sau đó cô sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi (5-6/3) trước khi trở lại với 3 đêm cuối (7-8-9/3).