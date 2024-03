Điều cả MXH đang rất tò mò: Liệu có cặp đôi Việt nào sẽ cầu hôn tại concert Taylor Swift hay không?

The Eras Tour đã tạo nên cơn sốt toàn cầu khi bắt đầu tour diễn vào năm 2023. Trong chuỗi concert kéo dài suốt 3 năm ròng của Taylor Swift, fan không chỉ say đắm bởi âm nhạc cùng những trải nghiệm mãn nhãn mà còn vô cùng hào hứng với nhiều khoảnh khắc “đặc trưng” chỉ riêng The Eras Tour mới có.

The Eras Tour đã trở thành nơi chứng kiến hàng trăm cặp đôi cầu hôn trong sự vỡ oà, khiến cho netizen ai nấy cũng đều bồi hồi bởi khoảnh khắc “đẹp như mơ".

“Văn hoá” cầu hôn xin “vía" Love Story

Một trong những khoảnh khắc vàng được fan mong ngóng nhất show nằm ở phần trình diễn ca khúc Love Story. Nhưng thứ fan muốn xem không phải là những “chiêu trò" của “rắn chúa" mà lại nằm ở dưới khán đài của các khán giả. Khi điệp khúc của ca khúc được cất lên, những chàng trai thường lựa chọn khoảnh khắc này để thổ lộ tình cảm hoặc lời cầu hôn cho người thương đồng hành của mình đến với The Eras Tour.

Lời cầu hôn diễn ra trong giai điệu lãng mạn của Love Story tại The Eras Tour

Là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ, đối phương hẳn sẽ say sưa đắm chìm vào giai điệu của ca khúc cho đến khi nửa kia bất ngờ quỳ xuống cầu hôn. Taylor Swift và team đã tinh ý đến mức bày trí đèn chiếu rực rỡ đúng khoảnh khắc “vàng” này. Chính vì thế, những video quay lại giây phút cầu hôn tại The Eras Tour chiếc nào chiếc nấy cũng bùng nổ từ âm nhạc đến phần hình ảnh, ánh sáng.

Cặp đôi Swifties trong hạnh phúc vỡ oà cùng Love Story

Tại đêm mở màn The Eras Tour tại sân vận động State Farm, Mỹ, bộ đôi René Hurtado và Max Bochman thậm chí đã tổ chức luôn một đám cưới chỉn chu với chú rể mặc áo tuxedo, cô dâu mặc váy trắng và một vị chủ hôn. Việc cầu hôn hay tổ chức hôn lễ tại The Eras Tour chính vì thế đã trở thành trong những mơ ước của biết bao fan đến tham gia concert.

Cặp đôi René Hurtado và Max Bochman làm lễ cưới trong The Eras Tour

Sân khấu Love Story lung linh trong sắc vàng

Liệu sẽ có một màn cầu hôn của fan Việt tại The Eras Tour?

Ca khúc Love Story là bản tình ca được Taylor Swift phát hành từ năm 2008, viết về câu chuyện của Juliet trong chuyện tình yêu với Romeo. Tuy nhiên, Taylor Swift đã thay thế cái kết bi thương trong nguyên tác của Shakespeare bằng một kết thúc có hậu cho cả hai nhân vật. Love Story sẽ được biểu diễn ở hồi II của The Eras Tour, vào khoảng 19:30.

Taylor Swift - Love Story (Taylor’s Version) [Official Lyric Video]

Singapore có thời gian Mặt Trời lặn rất trễ, chính vì vậy, nếu khán giả có ý định cầu hôn tại khoảnh khắc của Love Story, cả hai sẽ cùng tận hưởng giây phút ngọt ngào vào thời điểm chuyển giao giữa ánh nắng hoàng hôn cực “tình” mà vẫn thấy rõ visual sáng bừng rực rỡ trong sân vận động.

Cầu hôn khi xem sân khấu Love Story tại The Eras Tour đã trở thành một niềm mơ ước của fan

Từ khi Singapore trở thành điểm dừng chân duy nhất của The Eras Tour ở Đông Nam Á, cơ hội quý giá này được các fan Việt tranh thủ kỳ công chuẩn bị. Khán giả cũng đang đoán già đoán non những cặp đôi nghệ sĩ đến xem The Eras Tour sẽ có khả năng nào tạo ra một khoảnh khắc bùng nổ như vậy hay không.



Với hiệu ứng từ The Eras Tour, việc các cặp đôi quyết định cầu hôn dưới giai điệu của Love Story và ánh sáng hoàng hôn của Singapore chắc chắn sẽ là một trong những dấu ấn để đời.

Fan Việt cầu hôn ngay tại rạp phim khi bộ phim Taylor Swift: The Eras Tour về Việt Nam

Netizen hy vọng Việt Nam sẽ “góp" được thêm vài video vào cho hiện tượng “Love Story" tại The Eras Tour. Khi bộ phim Taylor Swift: The Eras Tour được công chiếu vào cuối năm ngoái tại Việt Nam, không thiếu các cặp đôi đã “mạnh dạn" nói lời cầu hôn ngay giữa rạp phim đúng vào khoảnh khắc điệp khúc cuối của Love Story. Fan cho rằng nếu 2 Swifties có cơ hội cùng nhau tham gia concert, xin “vía" từ Love Story trực tiếp có lẽ còn “linh nghiệm" hơn rất nhiều!