Taylor Swift tiết lộ về album mới: Câu chuyện của 13 đêm thức trắng

Sau khi mang về giải thưởng quan trọng MV của năm tại lễ trao giải MTV VMAs vào hôm qua, Taylor Swift bất ngờ thông báo về một album hoàn toàn mới sắp ra mắt khán giả. Ngay sau đó, nữ ca sĩ cũng đăng tải những thông tin tiếp theo nhằm hé lộ về nội dung cũng như câu chuyện mà cô mong muốn truyền tải qua album này.

Cụ thể, theo chia sẻ của Taylor Swift, album thứ 10 trong sự nghiệp của cô mang tên Midnights, là tổng hợp những câu chuyện tình của 13 đêm mất ngủ.

Taylor Swift thông báo về albuim mới sau khi nhận giải MV của năm tại lễ trao giải MTV VMAs vừa qua. (Ảnh: Getty Images)

"Chúng ta đều từng nằm trằn trọc vì tình yêu, vì sợ hãi, vì những hỗn loạn và những giọt nước mắt. Chúng ta nhìn chằm chằm vào bức tường và uống rượu cho đến khi họ nói chuyện trở lại", Taylor Swift gửi lời tâm tư tới người hâm mộ, "Đây là tuyển tập các ca khúc được viết vào nửa đêm, một chuyến hành trình giữa những nỗi sợ hãi và những giấc mơ ngọt ngào. Album dành cho những ai từng có nhiều đêm mất ngủ và quyết định tìm kiếm một ánh đèn, hi vọng rằng khi đồng hồ điểm 12h, chúng ta sẽ được gặp chính bản thân mình".

"Midnights là câu chuyện của 13 đêm mất ngủ rải rác trong cuộc đời của tôi. Hẹn gặp các bạn vào nửa đêm", Taylor Swift tiếp tục.

Cũng trong bài đăng của mình, nữ ca sĩ sinh năm 1989 chia sẻ hình ảnh đầu tiên hé lộ album mới. Trong hình ảnh này, khán giả có thể nhìn thấy giọng ca Look What You Made Me Do bật một chiếc bật lửa, để lộ điểm nhấn nhũ mắt xanh trên khuôn mặt. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng cho biết sẽ có tổng cộng 13 ca khúc trong album mới. Mặc dù vậy, cô vẫn không hé lộ tên của bất kì ca khúc nào.

Hình ảnh đầu tiên do Taylor Swift đăng tải hé lộ về album mới. (Ảnh: Instagram)

Trước đó, tại lễ trao giải MTV VMAs, Taylor Swift cũng bất ngờ tiết lộ album sắp tới sẽ được ra mắt vào ngày 21/10 tới.

Theo People