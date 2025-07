Taylor Swift khóc bên giường bệnh của bố, bạn trai cầu thủ phản ứng gây sốt, nhận tiếng "ting" vỡ òa cảm xúc!

Tuần qua, gia đình Taylor Swift vừa trải qua một biến cố lớn khi bố ruột của nữ ca sĩ - ông Scott Swift (73 tuổi) phải nhập viện khẩn cấp và thực hiện ca mổ tim. Sự xuất hiện hiếm hoi của bạn trai Taylor - siêu sao bóng bầu dục Travis Kelce - và cách anh "nhập vai" người chăm sóc khiến ai nấy cũng bất ngờ.

Theo nguồn tin từ Daily Mail, mọi chuyện bắt đầu từ một buổi kiểm tra sức khoẻ định kỳ, nhưng bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường của ông Scott khiến gia đình Taylor Swift phải xử lý ngay lập tức. Taylor - người từng có thời gian tận tâm chăm sóc cho mẹ Andrea trong những năm bà chiến đấu với ung thư vú và ung thư não, lần này không khỏi lo lắng bởi tình trạng của bố, bởi cô luôn tin bố "khỏe mạnh không cần lo".

Thế nhưng, giữa lúc rối ren đó, một chi tiết khiến fan ấm lòng chính là việc Travis Kelce lập tức vào “chế độ chăm sóc toàn diện”. Không chỉ ở cạnh Taylor suốt những ngày bố cô phẫu thuật, ngôi sao NFL còn đích thân đặt đồ ăn, chăm sóc bạn gái từ từng bữa ăn đến giấc ngủ, và luôn hỏi thăm tình trạng của ông Scott.

"Đây là lần đầu họ đối diện với một khủng hoảng thực sự cùng nhau, và Travis đã làm mọi thứ hoàn hảo. Nếu trước đây Taylor chưa muốn cưới, thì giờ cô ấy chắc chắn đã sẵn sàng. Tình yêu của họ không còn đơn thuần nữa, nó đã bền chặt đến mức không thể tách rời", giới thạo tin nhận định.

Và điều khiến dân mạng "trố mắt" hơn nữa: Travis Kelce chính thức được thêm vào nhóm chat gia đình nhà Swift - một "bước tiến lớn" trong bất kỳ mối quan hệ nào.

Được biết, trong suốt 2 năm yêu Taylor, Travis luôn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình bạn gái. Vào Ngày của Mẹ hồi tháng 5, cả hai còn đưa mẹ Travis - bà Donna Kelce cùng anh trai Jason và chị dâu Kylie đi brunch tại Philadelphia. Donna và Taylor cũng từng nhiều lần cùng nhau xuất hiện trên khán đài cổ vũ Travis, tạo nên hình ảnh "mẹ chồng - nàng dâu tương lai" gây sốt mạng xã hội.

Travis thậm chí còn gọi bố Taylor bằng biệt danh hài hước "Big Scott" và thường xuyên trêu ông vì là fan trung thành của Philadelphia Eagles - đối thủ đã đánh bại đội của Travis tại Super Bowl năm nay.

Taylor vốn rất thân thiết với bố từ nhỏ. Ông Scott là người quản lý tài chính, đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng khối tài sản khổng lồ 1,6 tỷ USD của cô ngày nay. Hình ảnh người cha cũng nhiều lần xuất hiện trong âm nhạc của Taylor, từ All Too Well đến But Daddy I Love Him - đều nhắc đến vai trò cố vấn nghiêm khắc nhưng giàu tình cảm của ông.

Tháng 5 vừa qua, khi Taylor bất ngờ bị triệu tập làm nhân chứng trong vụ kiện giữa bạn thân cũ Blake Lively và nam diễn viên Justin Baldoni, truyền thông cho biết chính ông Scott là người đứng sau dàn xếp, cung cấp bằng chứng để lệnh triệu tập được rút lại.

Và giờ, khi Taylor gác lại mọi tour diễn để túc trực bên giường bệnh bố, thì Travis Kelce lại là người luôn âm thầm hỗ trợ cả về tinh thần lẫn hành động. Một người cha từng theo sát mọi cuộc tình của con gái, chắc hẳn cũng cảm nhận rõ sự khác biệt lần này.

Nếu điều đó vẫn chưa đủ để Travis nhận được cái gật đầu từ “bố vợ tương lai”, thì chắc chẳng có ai làm được hơn thế.