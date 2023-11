Taylor Swift đăng tâm thư chia buồn vì 1 fan qua đời ngay trước đêm diễn The Eras Tour tại Brazil

Mới đây, Taylor Swift đã chia sẻ đầy đau buồn lên MXH của mình khi 1 fan của cô tại Brazil đã qua đời ngay trước khi bắt đầu đêm diễn The Eras Tour. Cụ thể, Taylor Swift viết: "Tôi thật không thể tin được tôi đang viết những lời này nhưng với trái tim vụn vỡ, tôi xin thôg báo chúng ta đã mất đi một người hâm mộ ngay trước show của tôi. Tôi không thể nói với bạn tôi suy sụp đến như thế nào. Tôi biết rất ít thông tin về cô gái này, nhưng chỉ biết rằng bạn rất xinh đẹp và cũng rất trẻ.

Tôi không thể nói điều này trên sân khấu vì tôi cảm thấy bị ngợp bởi cảm xúc lúc này. Tôi chỉ muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của cô gái ấy. Đây là điều cuối cùng tôi có thể nghĩ đến khi mang tour diễn đến Brazil!".

Bức thư chia buồn của Taylor Swift đến nạn nhân.

Theo nhiều nguồn tin ghi tại hiện trường được những khán giả trực tiếp tham dự The Eras Tour chia sẻ lên Twitter, vị khán giả vắn số này qua đời do bị sốc nhiệt và mất nước. Theo đó, thành phố Rio De Janeiro thời điểm hiện tại đang hứng chịu một làn sóng nhiệt, và nhiệt độ phía trong SVĐ hàng chục nghìn người có thể lên đến 60 độ C. Nhiệt độ nắng nóng cộng thêm lượng khán giả đông đúc đã khiến sức khỏe người tham dự không được đảm bảo.

Chưa dừng lại ở đó, phía BTC đã cấm khán giả mang nước từ bên ngoài vào, bắt buộc khán giả phải mua nước ở bên trong SVĐ với giá cắt cổ. Chính vì việc thiếu nước cộng với nhiệt độ quá cao đã dẫn đến cái chết của khán giả không may nói trên.