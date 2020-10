Tây Nguyên: Mưa lớn làm sập nhà, nước suối cuốn trôi thầy giáo trên đường đến lớp

Theo đó, chiều tối 10/10, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột xuất hiện mưa to kèm gió lớn khiến căn nhà của bà Đào Thị Tường Vy (ở hẻm 22/34 đường Bùi Thị Xuân, phường Tự An) bị sập hoàn toàn. Căn nhà này tiếp tục đè vào bức tường kè khiến các nhà trọ ở phía sau bị nghiêng đổ theo. Rất may khi sự việc xảy ra, trong nhà không có người ở. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân di dời và đưa tài sản ra ngoài.

Ngay trong đêm, UBND TP Buôn Ma Thuột cùng với chính quyền phường Tự An đã di dời hơn 10 hộ dân liền kề ngôi nhà bị sập đến phòng trọ, đảm bảo an toàn.

“Trong ngày hôm nay, lực lượng chuyên ngành của thành phố đi kiểm tra, đánh giá lại một lần nữa vụ sập nhà vào chiều qua. Sau khi có báo cáo cụ thể, chúng tôi sẽ có hướng xử lý tiếp theo. Hiện những hộ dân sống gần đó đã được đưa đến các phòng trọ an toàn để sống qua thời điểm mưa gió. Chính quyền sẽ hỗ trợ chi phí cho dân. Về lâu dài, nếu khu vực đó không an toàn, chúng tôi sẽ tính phương án di dân đến nơi khác”, ông Hưng thông tin.

Lực lượng cứu hộ giúp dân di dời khỏi nơi nguy hiểm

Trong khi đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video ghi lại hình ảnh được cho là giáo viên Trường tiểu học - THCS Nguyễn Khuyến (thôn Năm Tầng, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) liều mình vượt qua con suối chảy xiết để kịp đến trường.

Cụ thể, theo đoạn clip, khi đến đầu cầu nối liền hai bên bờ suối, nam giáo viên đã để xe lại bên cầu rồi vượt qua dòng nước suối, mặc cho một số giáo viên khác ra can ngăn không được vượt.

Khi cố vượt, do nước chảy xiết thầy giáo đã bị nước cuốn trôi khoảng 6-7m, ướt toàn bộ người và đồ dùng dạy học.

Ông Nguyễn Xuân Ánh, Chủ tịch UBND xã Đắk R’la xác nhận có thông tin nói trên. “Thầy giáo cố gắng đi qua dòng nước để tới lớp cho kịp giờ dạy, không may bị nước cuốn trôi. Thầy giáo này sau đó bơi được vào bờ an toàn”, ông Ánh thông tin.