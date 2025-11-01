Tatinta giới thiệu mô hình Trawell (Travel + Well-being) tại ITB Asia 2025

Sàn du lịch Tatinta mang mô hình "Trawell" giới thiệu tại sự kiện ITB Asia 2025

Trawell được hình thành như một hệ sinh thái mở, nơi công nghệ và con người cùng vận hành để tạo nên những giá trị chung. Mô hình hướng tới việc mang lại cho du khách, doanh nghiệp và cộng đồng cơ hội cùng tham gia, cùng phát triển.

Trên Sàn Tatinta, các sản phẩm du lịch được đăng tải và theo dõi trực tiếp, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý và tiếp nhận phản hồi từ khách hàng. Điều này không chỉ giúp việc vận hành minh bạch hơn mà còn tạo cơ sở để cải thiện chất lượng dịch vụ. Với người dùng, mỗi chuyến đi không chỉ là trải nghiệm tham quan mà còn có thể kết hợp chăm sóc sức khỏe, học tập hoặc kết nối văn hóa địa phương.

Gặp gỡ và trao đổi cơ hội hợp tác quốc tế cùng Tatinta & Global DMC tại ITB Asia 2025

Du lịch – Sức khỏe – Tri thức – Mua sắm trong cùng một không gian

Hệ sinh thái Trawell được phát triển trên bốn lĩnh vực: du lịch, sức khỏe, tri thức và mua sắm. Trên Tatinta, khách hàng có thể tự thiết kế hành trình của riêng mình từ hàng ngàn lựa chọn có sẵn, nhờ công nghệ việc cá nhân hóa theo sở thích, thời gian và ngân sách diễn ra một cách dễ dàng hơn. Các cơ sở y tế, trung tâm trị liệu và bệnh viện được công nhận bởi giới chuyên môn cũng được kết nối trong hệ thống, giúp hành trình du lịch y tế trở thành trải nghiệm kết hợp giữa nghỉ dưỡng và du lịch, học hỏi và khám phá lối sống lành mạnh.

Trong lĩnh vực giáo dục, Tatinta phối hợp với các trường đại học, làng nghề và tổ chức đào tạo để tạo nên những chuyến đi học tập và trải nghiệm thực tế. Đây là cơ hội để học sinh, sinh viên và gia đình cùng tham gia, vừa học vừa khám phá, cùng nhau lưu giữ những trải nghiệm ý nghĩa. Bên cạnh đó, danh mục Mua sắm trên Tatinta mang đến không gian kết nối giữa du khách và người làm nghề thủ công. Các sản phẩm đặc sản, quà tặng, vật phẩm truyền thống không chỉ là món lưu niệm mà còn góp phần hỗ trợ cộng đồng địa phương, giúp duy trì các giá trị văn hóa nghề truyền thống.

Kết nối – Chia sẻ – Hợp tác cùng Tatinta & Global DMC tại ITB Asia 2025

Công nghệ Human x Hybrid – Sự hỗ trợ tự nhiên cho mỗi hành trình

Để vận hành hệ sinh thái này, Tatinta phát triển nền tảng công nghệ Human x Hybrid, kết hợp giữa yếu tố công nghệ và tương tác con người. Mục tiêu của hệ thống là giúp việc kết nối và tìm kiếm thông tin trở nên thuận tiện, không thay thế mà bổ trợ cho con người trong quá trình trải nghiệm. Trên nền tảng Tatinta, trợ lý ảo AI hoạt động 24/7, giúp người dùng dễ dàng trò chuyện, tra cứu, gợi ý điểm đến và hành trình phù hợp trong thời gian ngắn. Nhiều du khách mong muốn tìm một chuyến đi vừa vặn với nhu cầu cá nhân, không ràng buộc, vừa trong khả năng tài chính – và Tatinta giúp việc đó trở nên khả thi hơn.

Ứng dụng Tatinta Guide đóng vai trò như người bạn đồng hành trong suốt hành trình, cung cấp bản đồ, thông tin thuyết minh đa ngôn ngữ và những gợi ý từ chuyên gia địa phương, giúp mỗi chuyến đi trở nên thuận tiện và an toàn hơn. Hệ thống còn hỗ trợ doanh nghiệp tự động trong việc lên lịch trình, báo giá và tính toán chi phí – lợi nhuận một cách nhanh chóng. Ngoài ra, nền tảng đào tạo trực tuyến Tatinta cung cấp các khóa học tương tác trong lĩnh vực du lịch, y tế, giáo dục và quản trị, giúp cá nhân và doanh nghiệp nâng cao kỹ năng để thích ứng với chuyển đổi số.

Đại diện Tatinta giới thiệu về ứng dụng thực tế trên hệ thống của công nghệ "Human x Hybrid"

Với hình thức hoạt động của một sàn thương mại điện tử, Tatinta được xây dựng như một cầu nối giữa doanh nghiệp nhỏ, nhà cung cấp địa phương và khách hàng toàn cầu, họ có thể tự giới thiệu sản phẩm, tiếp cận tệp khách hàng lớn hơn và nhận phản hồi trực tiếp từ người dùng. Việc giảm bớt sự phụ thuộc vào các đơn vị trung gian giúp họ chủ động hơn trong vận hành, định giá và phát triển sản phẩm. Thông qua đó, lợi ích được phân bổ công bằng hơn giữa các bên tham gia, góp phần xây dựng hệ sinh thái du lịch bền vững và cân bằng.

Mỗi đối tác là một người bạn đồng hành trong hành trình phát triển.

Đó cũng là cách Tatinta gửi gắm tâm huyết vào mô hình Trawell để có thể kết nối con người, tri thức và cảm xúc, giúp mỗi hành trình du lịch mang lại sự cân bằng và thấu hiểu sâu sắc.