Sau một đêm thi căng thẳng, Phan Phương Oanh đã chính thức được xướng tên vào ngôi vị cao nhất tại Miss World Vietnam. Như vậy, cô sẽ là người kế nhiệm hành trình và xứ mệnh của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Trong suốt hành trình Miss World Vietnam, Phan Phương Oanh đã là cái tên nổi bật, liên tục lọt top những phần thi phụ. Phương Oanh liên tục ghi tên vào vòng thi phụ gồm Head to Head Challenge, Queen Talk (top 4), Người đẹp Thời trang (top 5), Người đẹp Du lịch (top 10). Ngay khi Phương Oanh đăng quang, những thông tin về cô cũng như hình ảnh đời thường nhận được sự quan tâm của công chúng.

Phương Oanh sinh năm 2023, cao 1,73 m, số đo hình thể 83-61-92 cm. Tân hoa hậu không phải cái tên xa lạ với khán giả yêu nhan sắc. Trước khi đến với Miss World Vietnam, Phương Oanh từng có thành tích Người Đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2022, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô sở hữu chiều cao khoảng 1m73, vóc dáng cân đối cùng gương mặt sắc nét, đường nét hài hòa.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Phương Oanh còn được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn. Cô có trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5 , tiếng Trung ở mức HSK 3. Phương Oanh cũng đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân với điểm GPA 3.63/4.0. Thời còn đi học, Phương Oanh cũng rất năng nổ trong các hoạt động. Trong bối cảnh Miss World Vietnam là cuộc thi chú trọng tri thức, tư duy xã hội và khả năng truyền tải thông điệp, profile học vấn của Phương Oanh được xem là điểm cộng lớn.

Phương Oanh chia sẻ về lý do tiếp tục ghi danh cuộc thi nhan sắc: "Đến với cuộc thi, tôi mong muốn thể hiện phiên bản toàn diện nhất, dù chưa hoàn hảo nhưng luôn không ngừng học hỏi và phát triển. Hành trình sắp tới sẽ là cơ hội để lan tỏa những giá trị mà tôi theo đuổi: sự kiên cường, tinh thần tự chủ, cùng khát vọng dám mơ lớn và dám hành động. Trên hết, tôi tin rằng niềm tin, bản lĩnh và sự bền bỉ sẽ giúp tôi chạm tới đích đến cuối cùng, nơi có thể tạo ra nguồn năng lượng tích cực và đóng góp những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng" .

Trong đêm Chung kết, Phương Oanh nhận được câu hỏi ứng xử "Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam điều gì ở quá khứ, hiện tại và tương lai?". Cô trả lời: "Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam ở quá khứ hào hùng, hiện tại vươn mình và tương lai đầy khát vọng. Trong quá khứ, chúng ta đã biết đến dân tộc mình với ý chí, lòng quả cảm. Trong năm 2025, chúng ta đã có những sự kiện quan trọng như 80 năm ngày Quốc khánh, 50 năm Thống nhất đất nước. Những điều đó thể hiện bản lĩnh, khát vọng độc lập của dân tộc ta suốt bao năm. Hiện tại, chúng ta đang biết đến một Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chúng ta đang làm tốt ở nhiều khía cạnh, từ thể thao, văn hóa đến du lịch. Và đặc biệt là thế hệ trẻ vô cùng bản lĩnh, giàu tri thức và khao khát thể hiện bản thân. Tương lai, Việt Nam của chúng ta chắc chắn có thể ghi tên và trở thành một trong những đất nước phát triển về sản xuất, công nghiệp, nông nghiệp hay tài nguyên đứng đầu châu Á. Tôi tin rằng với nguồn lực là thế hệ trẻ, giống như tôi, luôn sẵn sàng cống hiến cho xã hội, chúng ta có thể làm rạng danh Việt Nam".

