Tất tần tật về 3 siêu phẩm Apple vừa ra mắt trong sự kiện 31/10: Chip M3 cùng MacBook Pro và iMac 24 inch mới!

Chip M3 series

Chip M3, M3 Pro và M3 Max sở hữu công nghệ đột phá để cải thiện đáng kể hiệu năng và giải phóng những năng lực mới cho máy Mac. Đây là dòng chip đầu tiên dành cho máy tính cá nhân được tạo nên từ quy trình công nghệ 3nm dẫn đầu thị trường, cho phép tích hợp nhiều bóng bán dẫn hơn vào không gian nhỏ hơn đồng thời cải thiện tốc độ cũng như hiệu năng.

Dòng chip M3 sở hữu GPU thế hệ mới, mang đến bước tiến về cấu trúc đồ hoạ lớn nhất từ trước đến nay dành cho Apple silicon. GPU nhanh hơn, tiết kiệm điện hơn và sở hữu công nghệ mới là Bộ nhớ đệm động. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên máy Mac trang bị những tính năng kết xuất mới như công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng và đổ bóng dạng lưới.

- Chip M3:

Chip M3 có 25 tỷ bóng bán dẫn - nhiều hơn 5 tỷ so với chip M2. Chip M3 sở hữu GPU 10 lõi với cấu trúc thế hệ mới nhanh hơn đến 65% so với chip M1 về hiệu năng đồ họa. Các trò chơi như Myst có ánh sáng, vùng tối, và hình ảnh vô cùng chân thực. Chip M3 có CPU 8 lõi, với 4 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện, giúp chip M3 nhanh hơn đến 35% về hiệu năng CPU so với chip M1. Chip M3 hỗ trợ bộ nhớ thống nhất lên đến 24GB.

- Chip M3 Pro:

Chip M3 Pro có 37 tỷ bóng bán dẫn và GPU 18 lõi, cho hiệu năng vận hành siêu nhanh khi làm việc với các tác vụ nặng về đồ hoạ. GPU của chip M3 Pro nhanh hơn đến 40% so với chip M1 Pro. Hỗ trợ bộ nhớ thống nhất lên đến 36GB, người dùng có thể xử lý các dự án lớn trên MacBook Pro khi đang di chuyển. Thiết kế CPU 12 lõi với 6 lõi hiệu năng và 6 lõi tiết kiệm điện, mang lại hiệu năng luồng đơn nhanh hơn đến 30% so với chip M1 Pro. Các tác vụ như ghép ảnh và xử lý các bức ảnh toàn cảnh lớn trong Photoshop trở nên nhanh hơn bao giờ hết với chip M3 Pro trên MacBook Pro mới.

- Chip M3 Max:

M3 Max nâng tổng số bóng bán dẫn lên đến 92 tỷ và đưa hiệu năng lên tầm cao mới. GPU 40 lõi của chip M3 Max nhanh hơn đến 50% so với chip M1 Max, đồng thời hỗ trợ bộ nhớ thống nhất lên đến 128GB cho phép các nhà phát triển AI làm việc với các mô hình chuyển đổi khổng lồ với hàng tỷ tham số. CPU 16 lõi của chip M3 Max sở hữu 12 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện, có thể đạt được mức hiệu năng ấn tượng nhanh hơn đến 80% so với chip M1 Max.

Nhờ có hai bộ mã hóa ProRes, chip M3 Max giúp quy trình xử lý hậu kỳ cho video với độ phân giải cao nhất trở nên nhanh chóng và mượt mà dù sử dụng phần mềm DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro hay Final Cut Pro. Chip M3 Max được thiết kế cho người dùng chuyên nghiệp cần có mức hiệu năng cao nhất trên MacBook Pro với thời lượng pin hàng đầu trong ngành.

iMac M3

Theo Apple, chipset M3 trên iMac cho tốc độ nhanh hơn lần lượt 2 lần so với iMac M1; 2,5 lần so với iMac 27 inch và tới 4 lần so với iMac 21,5 inch chạy chip Intel mạnh nhất. Máy có ba tuỳ chọn RAM 8GB, 16GB, 24GB cùng bốn tuỳ chọn SSD gồm 256GB, 512GB, 1TB và 2TB.

Không chỉ vậy, con chip còn mang tới trải nghiệm đồ họa chuẩn điện ảnh với công nghệ tia quang học (Ray Tracing) và Tô bóng lưới (Mesh Shading).

Cùng với chip mới, iMac 24 inch còn được làm mới có màn hình Retina 4,5K với hơn 1 tỉ màu, hỗ trợ Wi-Fi 6E và webcam 1080p và có bảy màu: xanh lá cây, vàng, cam, hồng, tím, xanh dương và bạc.

iMac M3 tiêu chuẩn với 8 nhân CPU và 8 nhân GPU có giá niêm yết 36,99 triệu đồng trên Apple Store Online. Nếu muốn có thêm cổng kết nối và đủ 7 màu sắc để lựa chọn, người dùng cần phải nâng cấp lên bản 8 nhân CPU và 10 nhân GPU với mức giá là 41,999 triệu đồng.

Chi tiết về thông số cấu hình cho mỗi tuỳ chọn có thể xem thêm tại đây:

https://www.apple.com/vn/imac/



MacBook Pro 14 inch và 16 inch mới

MacBook Pro 14 & 16 M3 mới của Apple không có thay đổi về mặt thiết kế, nhưng hiệu năng lại được nâng cấp đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm nhờ chip M3 series.

Phiên bản tiêu chuẩn của Apple M3 sở hữu 8 nhân CPU cùng 10 nhân GPU. Con số này với M3 Pro và M3 Max lần lượt là 12 - 18 và 16 - 40. Trong khi MacBook Pro 14 inch tiêu chuẩn trang bị cả ba tuỳ chọn chipset thì bản 16 inch chỉ cung cấp Apple M3 Pro hoặc Apple M3 Max.

MacBook Pro thế hệ mới được trang bị màn hình miniLED, hệ thống âm thanh 6 loa cùng dung lượng RAM tùy chọn cao nhất tới 128GB. Hai tuỳ chọn M3 Pro và M3 Max sẽ có thêm màu đen Space Black mới.

Apple cũng giới thiệu tính năng Dynamic Caching mới, giúp tối ưu phần cứng cần thiết cho từng tác vụ sử dụng GPU. Tính năng này được kỳ vọng sẽ tăng hiệu suất của các ứng dụng và trò chơi, cải thiện mức sử dụng GPU trung bình.

Trên Apple Store Online, MacBook Pro 14 inch chạy chip M3 tiêu chuẩn được niêm yết với giá từ 39,99 triệu đồng. Trong khi đó, M3 Pro và M3 Max có giá niêm yết lần lượt là 49,99 triệu đồng và 79,99 triệu đồng. Chi tiết về thông số cấu hình cho mỗi tuỳ chọn có thể xem thêm tại đây:

https://www.apple.com/vn/macbook-pro/



Thân Thiện Hơn Với Môi Trường

- Chip M3: Hiệu năng tiết kiệm điện của chip M3, M3 Pro và M3 Max hỗ trợ MacBook Pro và iMac mới đáp ứng các tiêu chuẩn cao của Apple về khả năng tiết kiệm pin, đồng thời giúp MacBook Pro mới trở thành máy Mac sở hữu thời lượng pin lâu nhất - lên đến 22 giờ. Điều này sẽ giúp giảm thời gian cắm sạc và tiêu thụ ít năng lượng hơn trong suốt vòng đời của thiết bị.

- iMac mới: iMac được thiết kế giảm thiểu tác động đối với môi trường. iMac mới với M3 sử dụng 100% nhôm tái chế trong chân đế, nguyên tố đất hiếm tái chế, thiếc hàn tái chế trong nhiều bảng mạch in. Đồng thời, đây là lần đầu tiên iMac sử dụng 100% vàng tái chế trong lớp mạ của nhiều bảng mạch in. iMac cũng không chứa nhiều chất có hại như beryli, chất chống cháy brom hóa và thuỷ ngân. Đồng thời, 100% sợi gỗ trong bao bì đều được tái chế hoặc được lấy từ các khu rừng được quản lý có trách nhiệm.

- MacBook Pro mới: MacBook Pro bền bỉ với thời gian. Vỏ máy được làm từ hợp kim đặc chế sử dụng 100% nhôm tái chế và cực kỳ bền bỉ. MacBook Pro cũng sử dụng 100% nguyên tố đất hiếm trong tất cả nam châm và 100% thiếc hàn tái chế và mạ vàng trong nhiều bảng mạch in. MacBook Pro cũng không chứa nhiều chất có hại như beryli, chất chống cháy brom hóa và thuỷ ngân. Đồng thời, 100% sợi gỗ trong bao bì đều được tái chế hoặc được lấy từ các khu rừng được quản lý có trách nhiệm.

Hiện nay, Apple trung hòa carbon trong các hoạt động của công ty trên toàn cầu và đến năm 2030, Apple có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn tác động khí hậu trong toàn bộ hoạt động kinh doanh, bao gồm toàn bộ chuỗi cung ứng sản xuất và vòng đời của mọi sản phẩm. Điều này có nghĩa là chip trong mỗi máy Mac, từ khâu thiết kế đến sản xuất, đều trung hòa carbon.