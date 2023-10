iMac M3 chính thức ra mắt: Bước nhảy vọt về hiệu năng, nhiều màu sắc bắt mắt

Tại sự kiện Scary Fast diễn ra sáng ngày 31/10 (giờ Việt Nam), Apple đã giới thiệu thế hệ iMac 24inch với thiết kế quen thuộc. Tuy nhiên iMac 2023 được nâng cấp cấu hình lên chip M3 và thêm tuỳ chọn màu sắc mới.

Theo Apple, chipset M3 trên iMac cho tốc độ nhanh hơn lần lượt 2 lần so với iMac M1; 2,5 lần so với iMac 27 inch và tới 4 lần so với iMac 21,5 inch chạy chip Intel mạnh nhất.

Máy có ba tuỳ chọn RAM 8GB, 16GB, 24GB cùng bốn tuỳ chọn SSD gồm 256GB, 512GB, 1TB và 2TB. Không chỉ vậy, con chip còn mang tới trải nghiệm đồ họa chuẩn điện ảnh với công nghệ tia quang học (Ray Tracing) và Tô bóng lưới (Mesh Shading).

iMac M3 trang bị màn hình Retina 4,5K, kích thước 24 inch, độ sáng 500 nits cùng với khả năng hỗ trợ hiển thị 1 tỷ màu. Hệ thống 6 loa được tích hợp Spatial Audio, camera trước của máy hỗ trợ độ phân giải lên đến Full HD.

Có tất cả 7 lựa chọn màu bao gồm Xanh lá, Vàng, Cam, Hồng, Tím, Xanh dương và Bạc. Phụ kiện kèm theo cũng được phối màu tương ứng. Với thiết kế đẹp mắt và các tùy chọn màu sắc phong phú, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn iMac phù hợp với không gian, cá tính của mình.

Một điểm cộng lớn nữa của iMac mới là thiết kế thân thiện với môi trường. Các linh kiện bên trong máy được làm từ nhôm và nam châm tái chế, giảm thiểu tác động đến hành tinh. Đây cũng là bước tiến quan trọng của Apple trong chiến lược bền vững hướng tới tương lai xanh.

iMac M3 tiêu chuẩn với 8 nhân CPU và 8 nhân GPU có giá niêm yết 36,999 triệu đồng trên Apple Store Online. Tuy nhiên, máy chỉ có 4 tuỳ chọn màu sắc là Xanh Dương, Xanh Lá, Hồng và Bạc, kèm 2 cổng USB 3 và LAN. Nếu muốn có thêm cổng kết nối và đủ 7 màu sắc để lựa chọn, người dùng cần phải nâng cấp lên bản 8 nhân CPU và 10 nhân GPU với mức giá là 41,999 triệu đồng.

Chi tiết về thông số cấu hình cho mỗi tuỳ chọn có thể xem thêm tại đây:

https://www.apple.com/vn/imac/