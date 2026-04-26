Tất cả người dùng iPhone chú ý kỹ điều sau khi dùng chế độ tiết kiệm pin

Tình trạng cạn kiệt pin giữa ngày luôn là nỗi ám ảnh với nhiều người, đặc biệt là khi không phải ai cũng có thói quen mang theo bộ sạc dự phòng cồng kềnh. Để giải quyết vấn đề này, Chế độ nguồn điện thấp (Low Power Mode) trên iPhone được xem là vị cứu tinh hoàn hảo. Tuy nhiên, đằng sau khả năng kéo dài thời gian sử dụng đáng kinh ngạc, hệ thống của Apple sẽ tự động điều chỉnh hàng loạt thiết lập mà bạn cần nắm rõ để không bị gián đoạn trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Khi bạn kích hoạt trạng thái tiết kiệm pin, chiếc iPhone sẽ ngay lập tức thực hiện nhiều biện pháp can thiệp sâu để giảm thiểu mức tiêu hao năng lượng. Đáng chú ý nhất là việc thiết bị sẽ tự động giảm hiệu năng CPU xuống khoảng 40%. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn cố gắng chơi các tựa game đồ họa cao hoặc xử lý video, máy có thể sẽ xuất hiện tình trạng giật lag nhẹ.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng can thiệp vào các kết nối mạng bằng cách tắt tính năng làm mới ứng dụng trong nền và tạm dừng hoàn toàn quá trình đồng bộ hóa hình ảnh, video lên iCloud. Để tối ưu hóa triệt để, màn hình của máy sẽ bị ép buộc chuyển sang trạng thái khóa tự động chỉ sau 30 giây nếu không có bất kỳ tương tác nào từ người dùng.

Nhiều người dùng thường mang tâm lý lo ngại rằng việc duy trì trạng thái tiết kiệm năng lượng liên tục sẽ làm máy hoạt động không ổn định hoặc gây chai pin nhanh hơn. Thực tế, tính năng này hoàn toàn vô hại và được các kỹ sư thiết kế để bảo vệ thiết bị một cách an toàn nhất trong những tình huống khẩn cấp. Thông thường, iPhone sẽ tự động đưa ra đề xuất bật tính năng này khi dung lượng pin chạm mức 20% và cũng sẽ tự động tắt đi khi máy được sạc lại đạt ngưỡng 80%.

Dù vậy, bạn hoàn toàn có thể chủ động bật tính năng này xuyên suốt ngày dài nếu biết chắc chắn mình sẽ không có nguồn sạc trong thời gian tới và chỉ cần máy phục vụ các tác vụ cơ bản. Đây cũng được xem là một thủ thuật kéo dài thời gian sử dụng vô cùng hiệu quả dành cho những người đang sử dụng các dòng iPhone đời cũ, khi mà viên pin đã bắt đầu có dấu hiệu suy giảm dung lượng tối đa.