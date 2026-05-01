Tất cả người dùng Facebook, Instagram cần lưu ý thông tin quan trọng sau

Dưới đây là 4 điều cần lưu ý khi đăng bài trên Facebook và Instagram.

Không ít người dành nhiều thời gian để đầu tư hình ảnh, chỉnh sửa video hay lên ý tưởng nội dung khi đăng bài trên Facebook và Instagram. Tuy nhiên, để bài viết tiếp cận hiệu quả hơn, yếu tố kỹ thuật và cách trình bày nội dung cũng đóng vai trò quan trọng không kém.

Từ cách viết chú thích, sử dụng hashtag cho đến thiết lập video Reels, mỗi chi tiết nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến khả năng phân phối nội dung và trải nghiệm người xem trên nền tảng.

Một vài lưu ý dưới đây có thể giúp người dùng cải thiện khả năng tiếp cận và tối ưu hiệu quả nội dung trên Facebook và Instagram.

Chú thích ngắn gọn, đúng trọng tâm

Caption (chú thích) là phần giúp người xem nhanh chóng nắm được nội dung chính của bài đăng. Tuy nhiên, việc viết quá dài, lan man hoặc chèn nhiều thông tin không liên quan có thể khiến người xem mất tập trung, thậm chí bỏ qua bài viết.

Vì vậy, nội dung chú thích nên được trình bày ngắn gọn, rõ ràng và bám sát chủ đề chính. Những thông tin quan trọng nên được đưa lên đầu để tăng khả năng giữ chân người xem ngay từ những dòng đầu tiên.

Ngoài ra, người dùng cũng nên hạn chế lạm dụng chữ in hoa hoặc sử dụng quá nhiều ký tự đặc biệt trong caption nhằm đảm bảo bài viết dễ đọc và tạo cảm giác chuyên nghiệp hơn.

Sử dụng hashtag phù hợp với nội dung bài đăng

Hashtag là một trong những công cụ hỗ trợ mở rộng khả năng tiếp cận nội dung trên Facebook và Instagram. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều hashtag hoặc hashtag không liên quan đến nội dung bài đăng có thể làm giảm hiệu quả phân phối.

Do đó, người dùng chỉ nên sử dụng số lượng hashtag vừa phải, ưu tiên những hashtag liên quan trực tiếp đến chủ đề bài viết hoặc nhóm đối tượng muốn hướng tới. Các hashtag ngắn gọn, dễ hiểu và có tính liên quan cao thường giúp nội dung dễ được đề xuất hơn.

Bên cạnh đó, việc lạm dụng hashtag dài hoặc chèn quá nhiều hashtag trong cùng một bài viết cũng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của người xem.

Cài đặt video đúng chuẩn khi đăng Reels

Với các video Reels, chất lượng hiển thị là yếu tố ảnh hưởng khá lớn đến trải nghiệm xem của người dùng. Những video có hình ảnh rõ nét, đúng định dạng thường dễ tiếp cận người xem hơn trên Facebook và Instagram.

Người dùng nên ưu tiên video định dạng MP4, độ phân giải 1080p và tốc độ khung hình từ 24 FPS đến 60 FPS để đảm bảo hình ảnh rõ nét, chuyển động mượt mà khi đăng tải lên Facebook và Instagram.

Ngoài ra, video quay theo tỷ lệ dọc phù hợp với Reels cũng giúp nội dung hiển thị tối ưu hơn trên thiết bị di động, nơi chiếm phần lớn lượng người xem hiện nay.

Tận dụng các tính năng hỗ trợ khám phá nội dung

Facebook và Instagram hiện cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ nhà sáng tạo mở rộng khả năng tiếp cận nội dung. Nếu tận dụng đúng cách, người dùng có thể tiếp cận thêm nhiều nhóm khán giả mới mà không cần tăng quá nhiều chi phí quảng bá.

Một số tính năng đáng chú ý gồm dịch tự động bằng Meta AI để hỗ trợ tiếp cận người xem ở nhiều ngôn ngữ khác nhau, chia sẻ Reels lên Stories nhằm tăng lượt xem hoặc đăng chéo nội dung giữa Facebook và Instagram để tối ưu khả năng phân phối trên cả hai nền tảng.

Ngoài ra, việc sắp xếp Reels vào danh sách phát hoặc bộ sưu tập nội dung cũng giúp người xem dễ khám phá thêm các video liên quan, từ đó tăng thời gian tương tác với trang cá nhân hoặc kênh nội dung.

Trong bối cảnh nội dung trên mạng xã hội ngày càng nhiều, việc tối ưu cách đăng bài có thể giúp người dùng cải thiện khả năng tiếp cận và thu hút tương tác tốt hơn trên Facebook và Instagram.