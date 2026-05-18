Tất cả người dân phát sinh giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần nhanh chóng trình báo công an gần nhất

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các đối tượng thường đăng tải quảng cáo trên mạng xã hội về các ứng dụng đầu tư tích hợp AI với khả năng dự đoán xu hướng thị trường, tự động giao dịch và cam kết mang lại lợi nhuận cao, ổn định.

Để tạo lòng tin, chúng thiết lập website, ứng dụng có giao diện chuyên nghiệp, hiển thị số dư, lợi nhuận ảo, dự báo kinh tế - tài chính và tư vấn đầu tư như các chuyên gia thực thụ. Đồng thời, các đối tượng sử dụng hình ảnh, video cắt ghép của người nổi tiếng hoặc chuyên gia tài chính nhằm tăng mức độ tin cậy.

Ngoài ra, các đối tượng còn lôi kéo người dân tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội với đội ngũ “chuyên gia” hướng dẫn đầu tư, thường xuyên đăng tải hình ảnh, kết quả “lãi lớn” nhằm kích thích người mới tham gia. Giai đoạn đầu, hệ thống cho phép người dùng rút số tiền nhỏ để tạo niềm tin, sau đó yêu cầu tiếp tục nạp tiền với lý do nâng cấp tài khoản hoặc gia tăng lợi nhuận.

Ban đầu, ứng dụng thường hiển thị nhiều lệnh giao dịch thắng và báo lãi liên tục để tạo cảm giác đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên, các kết quả này có thể được dựng sẵn từ dữ liệu thị trường trong quá khứ nhằm tạo “thống kê đẹp”. Sau một thời gian, hệ thống bị các đối tượng cố tình điều chỉnh theo hướng bất lợi, khiến người tham gia liên tục thua lỗ, tài khoản bị hao hụt và dần mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Không chỉ dừng lại ở đó, các đối tượng còn khuyến khích người tham gia lôi kéo thêm bạn bè, người thân vào hệ thống để nhận hoa hồng. Thực chất đây là thủ đoạn mở rộng mạng lưới nhằm huy động thêm tiền trước khi chiếm đoạt tài sản. Khi người tham gia nạp số tiền lớn, các đối tượng sẽ khóa tài khoản, cắt liên lạc và không cho rút tiền.

Ảnh minh hoạ

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng, đặc biệt là các ứng dụng quảng cáo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Người dân cần thận trọng với các lời mời gọi cam kết lợi nhuận cao bất thường, đảm bảo sinh lời 100%, không có rủi ro; các ứng dụng, website không rõ nguồn gốc, thiếu thông tin pháp lý hoặc không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Bên cạnh đó, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc ví điện tử không rõ danh tính, liên tục thúc giục nạp tiền với lý do “cơ hội cuối cùng”, “ưu đãi giới hạn”, đồng thời đưa ra các khoản phí, thuế vô lý khi người dùng yêu cầu rút tiền. Người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được xác minh rõ ràng.

Để chủ động phòng ngừa, người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các mô hình quảng cáo ứng dụng công nghệ AI. Không tin tưởng vào các cam kết lợi nhuận cao bất thường; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được xác minh rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi﻿