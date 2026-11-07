Tất cả người dân nhận được cuộc gọi có nội dung sau chú ý thông báo từ công an

Công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh xác minh thông tin, tránh để ảnh hưởng đến quyền lợi và tài sản của gia đình.

Các chính sách an sinh xã hội dành cho trẻ em đang trở thành cái cớ để một số đối tượng lợi dụng, dựng lên những thông báo về quyền lợi và khoản hỗ trợ nhằm tiếp cận phụ huynh.

Đáng chú ý, thủ đoạn này đánh trực tiếp vào sự quan tâm của cha mẹ dành cho con cái, khiến nhiều người dễ tin tưởng và làm theo hướng dẫn của kẻ gian.

Theo Công an xã U Minh (tỉnh Cà Mau), thời gian gần đây, các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và không gian mạng ngày càng tinh vi. Trong đó, nổi lên hình thức giả danh cán bộ Công an hoặc cơ quan chức năng để thông báo trẻ em được hưởng các chế độ hỗ trợ, trợ cấp.

Người dân cần lưu ý những cuộc gọi thông báo về chính sách hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là nội dung hướng dẫn làm thủ tục nhận trợ cấp. (Ảnh: Như Phượng)

Các đối tượng thường gọi điện cho phụ huynh, sử dụng những lời lẽ tạo sự tin tưởng như: “Cháu nhà mình được hưởng chế độ an sinh xã hội, đề nghị phụ huynh đến cơ quan Công an để làm thủ tục…”. Việc đánh vào tâm lý quan tâm đến quyền lợi của con trẻ khiến nhiều người dễ tin đây là thông tin chính thống.

Sau khi tạo được lòng tin, kẻ gian tiếp tục dẫn dắt phụ huynh thực hiện các thủ tục với lý do xác minh thông tin, hoàn tất hồ sơ hoặc kích hoạt chế độ nhận trợ cấp. Từ đó, chúng yêu cầu cung cấp số căn cước công dân, thông tin cá nhân của cha mẹ và trẻ em, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã xác thực OTP.

Không dừng lại ở đó, một số trường hợp còn bị hướng dẫn truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chuyển tiền với lý do xác minh, kích hoạt và hoàn tất thủ tục nhận hỗ trợ. Đây đều là những dấu hiệu đáng ngờ, tiềm ẩn nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.

Trước thủ đoạn trên, Công an xã U Minh khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần nâng cao cảnh giác khi nhận được cuộc gọi thông báo về các chính sách hỗ trợ, trợ cấp dành cho trẻ em.

Cơ quan Công an lưu ý người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP cho người lạ qua điện thoại; không truy cập đường link không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của những người chưa xác minh được danh tính. Đặc biệt, không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào để được nhận trợ cấp.

Khi có nhu cầu tìm hiểu về các chính sách an sinh xã hội, phụ huynh nên chủ động liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng tại địa phương để xác minh và được hướng dẫn qua các kênh chính thống. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo, trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Sự quan tâm và lo lắng dành cho con trẻ có thể trở thành kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng. Vì vậy, mỗi phụ huynh cần tỉnh táo trước những thông báo nhận trợ cấp bất thường, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của gia đình, đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo để người thân, bạn bè cùng nâng cao cảnh giác.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau

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