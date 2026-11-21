Đó là gì?

Câu hỏi 1/5: Theo đề xuất của CSGT, xử phạt nồng độ cồn sẽ không cần lập biên bản khi nào?

A. Khi người vi phạm không ký biên bản

B. Khi dùng thiết bị kỹ thuật và dữ liệu điện tử

C. Khi mức phạt dưới 1 triệu đồng

D. Khi người vi phạm đồng ý nộp phạt ngay

Đáp án đúng là: B. Khi dùng thiết bị kỹ thuật và dữ liệu điện tử

Giải thích: Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) cho phép không lập biên bản với vi phạm phát hiện bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (máy đo nồng độ cồn, camera...).

Câu hỏi 2/5: Người vi phạm nồng độ cồn sẽ nộp phạt bằng cách nào theo đề xuất?

A. Nộp trực tiếp tại trụ sở CSGT

B. Nộp qua bưu điện hoặc ngân hàng

C. Nộp phạt qua ứng dụng VNeTraffic

D. Nộp tại chỗ cho cán bộ CSGT

Đáp án đúng là: C. Nộp phạt qua ứng dụng VNeTraffic

Giải thích: Người vi phạm có thể hoàn tất thủ tục và nộp phạt hoàn toàn qua ứng dụng VNeTraffic mà không cần đến trụ sở CSGT.

Câu hỏi 3/5: Toàn bộ quá trình kiểm tra nồng độ cồn được ghi nhận bằng gì?

A. Camera nghiệp vụ và chuyển vào hệ thống

B. Biên bản giấy và chữ ký của người vi phạm

C. Ghi âm cuộc trò chuyện với tài xế

D. Chỉ in kết quả từ máy đo

Đáp án đúng là: A. Camera nghiệp vụ và chuyển vào hệ thống

Giải thích: Toàn bộ quá trình làm việc được ghi nhận bằng camera nghiệp vụ và chuyển dữ liệu vào hệ thống để làm căn cứ xử phạt.

Câu hỏi 4/5: Khi nào CSGT có thể bàn giao xe cho người thân tại chỗ?

A. Khi người vi phạm nộp phạt ngay tại chỗ

B. Khi mức nồng độ cồn dưới mức phạt

C. Khi có camera ghi hình đầy đủ

D. Khi xe chính chủ hoặc chứng minh được chủ xe

Đáp án đúng là: D. Khi xe chính chủ hoặc chứng minh được chủ xe

Giải thích: Nếu phương tiện không cần xác minh thêm (chính chủ hoặc người vi phạm chứng minh được chủ xe), CSGT có thể bàn giao xe cho người thân đủ điều kiện điều khiển tại chỗ.

Câu hỏi 5/5: Căn cứ nào để ra quyết định xử phạt mà không cần lập biên bản?

A. Lời khai của người vi phạm và nhân chứng

B. Kết quả đo và dữ liệu từ thiết bị kỹ thuật

C. Biên bản tạm giữ phương tiện

D. Xác nhận của chính quyền địa phương

Đáp án đúng là: B. Kết quả đo và dữ liệu từ thiết bị kỹ thuật

Giải thích: Người có thẩm quyền căn cứ vào kết quả đo nồng độ cồn, dữ liệu thu thập được và mức độ vi phạm để ra quyết định xử phạt mà không cần lập biên bản.