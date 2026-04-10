Tất cả học sinh TP.HCM được học 2 buổi/ngày từ năm học 2027-2028

Nội dung trên được Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2026, giải pháp quý II và những tháng tiếp theo của năm 2026, ngày 10/4.

Tất cả học sinh TP.HCM sẽ được học 2 buổi/ngày từ năm học 2027-2028. (Ảnh minh họa)

Theo ông, ngoài các nhiệm vụ tập trung cho tăng trưởng kinh tế, thành phố phải đẩy mạnh đầu tư phát triển văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các nhóm nhiệm vụ hàng đầu là đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm đủ trường, lớp. Ngành giáo dục đào tạo, bổ sung đội ngũ giáo viên, phấn đấu năm học 2027 - 2028, toàn TP.HCM phải tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Tiếp theo là Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện đề án miễn vé xe buýt, để UBND TP.HCM trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết, kịp triển khai từ tháng 5/2026.

Cũng từ năm 2026, Thành phố sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm và lập sổ sức khỏe điện tử cho tất cả người dân trên địa bàn.

Tìm lý do "tại sao một chủ trương mà nơi làm nhanh, nơi làm chậm"

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu phải đánh giá đúng mức độ chuyển động của bộ máy trong quý I.

"Cần làm rõ vì sao cùng một chủ trương, cùng một yêu cầu chỉ đạo nhưng có nơi triển khai nhanh, có nơi triển khai chậm. Phải tìm ra nguyên nhân vì sao vẫn còn tình trạng chưa thông suốt giữa cấp Thành phố với cơ sở, giữa chủ trương với thực thi, giữa nhiệm vụ được giao với kết quả đầu ra", ông Hà yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà.

Ông nói vấn đề cần quan tâm không chỉ là tiến độ, mà là năng lực hấp thụ chủ trương, chất lượng cụ thể, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị.

"Thành phố hiện nay không thiếu chủ trương, không thiếu quyết tâm, nhưng ở một số nơi vẫn còn khoảng cách giữa chỉ đạo và hành động, giữa phối hợp và phối hợp có hiệu quả, giữa nhận việc và làm đến nơi đến chốn.

Cần khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chuyển hồ sơ lòng vòng", ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Việc lãnh đạo TP.HCM yêu cầu tìm lý do "tại sao một chủ trương mà nơi làm nhanh, nơi làm chậm", theo thống kê còn hơn 42%, tương ứng 95 đơn vị, địa phương chưa xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

62 xã, phường chưa ban hành quyết định cập nhật, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Hay số lượng nhiệm vụ trong chương trình công tác phải hoàn thành trong quý I, mới chỉ đạt 32,6%; nhiều nhiệm vụ phân công cho các sở, ngành để quá hạn; hồ sơ chuyển đi chuyển lại nhiều lần nhưng không được giải quyết dứt điểm...

Phấn đấu tăng trưởng 11% trong quý II

Tăng trưởng kinh tế TP.HCM trong quý đầu năm 2026 tăng cao nhất kể từ năm 2020 đến nay.

Theo ông Nguyễn Thành Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài, quý đầu năm, kinh tế TP.HCM tăng mạnh nhất tính từ 2020 đến nay. Tăng trưởng GRDP đạt 8,27%.

Đặc biệt, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 141.700 tỷ đồng, trong đó đầu tư công chiếm tỷ trọng 18,6%. Chủ lực là vốn khu vực tư nhân ước đạt 78.148 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 55,15% và tăng 11,4% so cùng kỳ.

Đáng chú ý, có 831/838 dự án đã được gỡ vướng, bổ sung vốn cho nền kinh tế trên 205.000 tỷ đồng.

Một trong những lý do đưa tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý đầu năm đạt cao được lý giải nhờ chủ động rà soát và lựa chọn được nhiều dự án quy mô lớn để triển khai. Như tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương; cầu Phú Mỹ 2; Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc tại Rạch Chiếc, Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ USD.

Các dự án trọng điểm lớn đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện là thành lập Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ; các dự án khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM, Vành đai 4, các công trình điện, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, các dự án công nghệ cao và đô thị sinh thái, với tổng vốn gần 10 tỷ USD.

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, trong đó đóng vai trò chủ lực vẫn là khu vực tư nhân.

Trong quý II, TP.HCM phấn đấu tăng trưởng trên 11%, thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026.

Cũng theo lãnh đạo Sở Tài chính, hàng loạt dự án trọng điểm sẽ khởi công, động thổ dịp 30/4/2026.

Trong số đó có các dự án đáng chú ý như Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính thành phố tại Thủ Thiêm; Công viên lịch sử - văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội; tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm; cao tốc đô thị kết nối Hồ Tràm với sân bay Long Thành; Khu đô thị đại học quốc tế tại Hóc Môn.

Ngoài ra còn có 3 cảng biển quy mô lớn là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Cảng container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1), Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (giai đoạn 2) cùng các trung tâm logistics và khu công nghiệp quy mô lớn.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ, thủ tục, khởi công đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 30/6.

Đây đều là những dự án hạ tầng, giao thông và đô thị chiến lược, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực kết nối vùng và thúc đẩy tăng trưởng của TP.HCM trong giai đoạn tới.

Việc đồng loạt khởi công các công trình trọng điểm vào dịp 30/4 không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà còn thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong việc khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư công và tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với hạ tầng hiện đại, đồng bộ hơn.