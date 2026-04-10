Sở GD-ĐT TPHCM thông báo chi tiết điều kiện, thời gian nộp hồ sơ tuyển thẳng lớp 10 năm 2026

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, thông tin xung quanh phương thức tuyển thẳng lớp 10 ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Theo đó, đối tượng và điều kiện xét tuyển thẳng: Học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS năm học 2025 - 2026 và trong độ tuổi vào học lớp 10 theo quy định; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS; học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người (thuộc 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ). Học sinh là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật;

Học sinh THCS đạt giải cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức trên phạm vi toàn quốc đối với các cuộc thi, kỳ thi, hội thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;

Học sinh THCS đạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định cử tham gia.

Theo Sở GD-ĐT, học sinh thuộc diện tuyển thẳng thực hiện đăng ký tại cơ sở giáo dục nơi đang theo học trong thời gian quy định, cơ sở giáo dục in đơn đăng ký tuyển thẳng và tổ chức cho cha mẹ học sinh và học sinh ký xác nhận theo quy định.

Hồ sơ xét tuyển thẳng gồm: Phiếu đăng ký dự thi do cơ sở giáo dục in từ hệ thống quản lý thi, có đầy đủ chữ ký của cha mẹ học sinh, học sinh và xác nhận của cơ sở giáo dục (bản chính); Bản sao trang học bạ lớp 9 có xác nhận của cơ sở giáo dục về việc học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS.

Giấy chứng nhận kết quả hoặc thông báo kết quả đạt giải kèm theo quyết định cử tham gia dự thi do Sở GD-ĐT ban hành đối với các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế theo quy định;

Bản sao chứng thực giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với học sinh là người khuyết tật).

Các trường THCS, Phòng Văn hóa-Xã hội chịu trách nhiệm hồ sơ tuyển thẳng trước khi gửi về Sở GD-ĐT.

Sở GD-ĐT TP lưu ý các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật hoặc quyết định cử tham gia dự thi phải được tổ chức hoặc ban hành trong thời gian học sinh đang học cấp THCS.

Thời gian nội hồ sơ tuyển thẳng lớp 10, như sau:

Các mốc thời gian xét tuyển thẳng lớp 10 năm 2026 ở TPHCM

Căn cứ hồ sơ do các Phòng Văn hóa - Xã hội gửi về, Sở GD-ĐT tạo tổ chức thẩm định, xem xét và công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng theo quy định.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, những học sinh được xét tuyển thẳng là những em hoàn thành chương trình giáo dục THCS năm học 2025 – 2026 thuộc diện tuyển thẳng thực hiện đăng ký xét tuyển thẳng với 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập thuộc khu vực gần nơi ở hiện tại trên địa bàn TP (căn cứ thông tin trên VNeID). Trong mỗi khu vực đã lựa chọn, học sinh đăng ký 1 trường có nguyện vọng được xét tuyển thẳng;

Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3; học sinh không được đăng ký trùng lặp các khu vực đã lựa chọn.

Đối với học sinh THCS đạt giải trong cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học do Bộ GD-ĐT tổ chức, thí sinh được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào các trường THPT công lập (không bao gồm trường chuyên), trong đó có các trường thực hiện chương trình giáo dục chất lượng cao theo quy định của UBND TP và được Sở GD-ĐT xem xét, phê duyệt;

Đối với học sinh THCS đạt giải cấp quốc gia, quốc tế trong các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao, thuộc một trong các trường hợp sau: Giải quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức trên phạm vi toàn quốc; giải quốc tế do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định cử tham gia.

Sở GD-ĐT khuyến khích học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về thể thao, hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở năm học 2025 – 2026 tại TPHCM đăng ký xét tuyển thẳng vào văn hóa các trường THPT có đào tạo năng khiếu thể dục, thể thao, gồm: Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao; Trường THPT Năng khiếu Thể dục, Thể thao Nguyễn Thị Định; Trường THPT Năng khiếu Thể dục, Thể thao Bình Chánh nhằm tiếp tục phát triển năng khiếu và được hưởng các chế độ dành cho vận động viên theo quy định khi được triệu tập tham gia tập luyện, thi đấu cho đội tuyển TP.

Các giải thể thao học sinh toàn quốc từ năm 2022 đến 2025, được công nhận trong tuyển thẳng lớp 10, như sau:





Căn cứ hồ sơ tuyển thẳng, nguyện vọng đăng ký và thông tin nơi ở hiện tại của thí sinh (căn cứ thông tin trên VNeID), hội đồng tuyển thẳng tổ chức xem xét, phân bổ học sinh vào các trường THPT công lập phù hợp. Việc phân bổ được thực hiện trên cơ sở đánh giá khoảng cách địa lý, điều kiện thuận tiện trong việc đi lại của học sinh, kết hợp với năng lực học tập, thứ tự nguyện vọng và khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục; trong trường hợp cần thiết, việc phân bổ có thể khác với nguyện vọng đăng ký ban đầu nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện học tập tối ưu cho học sinh và năng lực tiếp nhận thực tế của các đơn vị.

Học sinh không nộp hồ sơ nhập học đúng thời hạn quy định tại trường trúng tuyển hoặc đã xác nhận nhập học tại các loại hình giáo dục khác được xem là từ chối quyền tuyển thẳng và không được giải quyết nộp hồ sơ bổ sung sau thời hạn quy định.