Nam diễn viên Cận Đông khiến dân mạng cười bò: "Phông bạt" hình tượng tri thức nhưng không nhớ nổi tên 1 cuốn sách, còn đòi đạp xe 10.000km!

Cận Đông sinh năm 1976 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Anh được biết đến qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Lang Gia Bảng, Kẻ Ngụy Trang, Nửa Đời Trước Của Tôi,... Trong làng giải trí Hoa ngữ, nam diễn viên vốn nổi danh với khí chất "Lão cán bộ" chuẩn mực: đạo mạo, chững chạc và luôn xuất hiện trong bộ dạng của một tinh anh xã hội.

Tuy nhiên, sau một loạt "phốt" phát ngôn thiếu kiến thức, hình tượng tri thức của Cận Đông sụp đổ. Anh nhận phải "cơn mưa" chê cười từ khán giả.

"Mọt sách" nhưng không gọi tên nổi một cuốn sách

Cận Đông rất chăm chỉ chia sẻ hình ảnh đọc sách lên mạng xã hội. Dù là ở hậu trường phim hay lúc chờ máy bay, cuốn sách luôn là "vật bất ly thân" để khẳng định hình tượng học bá. Thế nhưng, trong một cuộc phỏng vấn cùng nam ca sĩ Lý Kiện, khi phóng viên hỏi gần đây anh đang đọc cuốn sách nào, "Lão cán bộ" bỗng rơi vào trạng thái "đứng hình".

Sự lúng túng kéo dài đến mức người ta hoài nghi liệu những cuốn sách kia có bao giờ được lật mở quá trang bìa? Cuối cùng, chính Lý Kiện đã phải lên tiếng giải vây để buổi phỏng vấn không rơi vào hố sâu của sự im lặng đầy gượng gạo.

Cận Đông hay xuất hiện với sách nhưng không nhớ nổi tên một cuốn sách

Những phát ngôn "đi vào lòng đất": Từ Nobel Toán học đến chuyến đi vạn dặm

Đỉnh điểm của sự mỉa mai đến từ bài phỏng vấn sau phim Ngoại khoa phong vân . Để chứng minh bản thân đã nỗ lực nghiên cứu chuyên môn, Cận Đông tự tin chia sẻ: "Mỗi tối trước khi ngủ, tôi thường dành thời gian đọc một vài bài luận ngắn của những người đạt giải Nobel Toán học".

Phát ngôn này ngay lập tức khiến cư dân mạng "dậy sóng" bởi một kiến thức phổ thông ai cũng biết: Giải Nobel không hề có hạng mục Toán học. Câu hỏi đặt ra là: Cận Đông đã đọc những bài luận từ thế giới song song nào?

Không dừng lại ở đó, nam diễn viên tiếp tục thể hiện sự "thiếu khái niệm" về con số khi đề xuất tổ chức một chuyến đạp xe cho các nghệ sĩ với lộ trình lên tới... 10.000 km. Con số được nam diễn viên đưa ra nhẹ nhàng như thể một vòng dạo công viên, khiến công chúng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Tài năng "sáng tác" hay bậc thầy "xào nấu" văn chương?

Thích dùng chữ Hán phồn thể và đăng những bài thơ ngũ ngôn tự sáng tác để thể hiện tâm hồn nghệ sĩ, nhưng Cận Đông lại bị các "mọt văn học" bóc mẽ. Một trong những bài thơ tâm đắc của anh thực chất chỉ là một màn "đảo chữ" lộ liễu từ thơ của đại thi hào Lục Du. Việc vay mượn chất xám của cổ nhân rồi nhận là của mình đã khiến hình ảnh "người trí thức" của anh trở nên kệch cỡm trong mắt những người yêu văn chương thật sự.

Xây dựng hình tượng là nhu cầu của nghệ sĩ, nhưng "chiếc áo" tri thức dường như quá rộng so với Cận Đông. Thay vì trở thành một tấm gương về sự học, những màn "phông bạt" quá đà đã biến anh thành một ví dụ điển hình cho câu nói: Giá trị của một con người không nằm ở số bức ảnh chụp cùng sách, mà nằm ở khối lượng kiến thức thực sự trong đầu. Giờ đây, mỗi khi nhắc đến "Học bá giới giải trí", cái tên Cận Đông thường được xướng lên như một lời nhắc nhở về sự khiêm tốn.