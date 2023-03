Tắt bếp, khoá bình gas lại tưởng đã an toàn: Nấu ăn bao năm nhiều người vẫn nhầm lẫn điều này!

Trong cuộc sống thường ngay, chúng ta thường được khuyến cáo nên khoá van gas khi không có nhu cầu sử dụng. Làm như vậy sẽ vừa phòng tránh được các trường hợp dây dẫn bị hao mòn, làm rò rỉ khí gas ra bên ngoài, gây lãng phí, vừa đảm bảo được an toàn cho người sử dụng.

Mặc dù rất nhiều người biết tới khuyến cáo này, nhưng không phải ai cũng biết quy trình khoá bình gas đúng tiêu chuẩn sẽ là khoá van bình gas trước, sau đó để lửa trên bếp tự cháy hết rồi mới tắt bếp.

Nhiều người chắc hẳn sẽ thấy vô cùng bất ngờ với đáp án này vì bao lâu nay chúng ta vẫn làm ngược quy trình là tắt bếp trước sau đó khoá bình gas sau.

Vậy tại sao lại phải khoá van bình gas trước rồi mới tắt bếp, nếu làm ngược quy trình thì ẩn chứa nguy hiểm gì?

Nấu ăn bao năm, nhiều người vẫn cho rằng sau khi nấu ăn xong chỉ cần tắt bếp và khoá bình gas lại là đã đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, đây lại là suy nghĩ sai lầm, vì làm như vậy ngược với quy trình.

Nguyên nhân là vì khi sử dụng, khí gas sẽ được chuyển dần từ bình qua dây dẫn lên bộ phận đốt của bếp. Khi chúng ta ngưng sử dụng, tắt bếp và khoá van bình gas, thì vẫn còn một lượng gas nhất định tồn đọng trong ống dẫn và dây dẫn gas. Nếu chẳng may dây dẫn bị chuột bọ cắn gây rò rỉ khí gas ra bên ngoài mà không may gặp nguồn nhiệt thích hợp có thể dẫn tới tình huống cháy nổ không mong muốn, gây mất an toàn cho người sử dụng.

Do đó, khi sử dụng xong bếp gas, chúng ta cần lưu ý khoá van bình gas trước và để lượng gas tồn trong đường ống bị đốt cháy hết rồi mới tắt bếp.

Chuyên gia đưa lời khuyên hướng dẫn sử dụng gas an toàn tới người tiêu dùng

Trong chương trình truyền hình Sáng phương nam phát sóng trên VTV9, chuyên gia của Tổng Công ty Khí Việt Nam - PetroVietnam Gas đã chia sẻ những nguyên tắc để lựa chọn và sử dụng bếp gas một cách an toàn.

Theo đó chuyên gia cho biết, khi mua bình gas về sử dụng người tiêu dùng phải xem trên bình gas có tem chống hàng giả và niêm phong in rõ ngày tháng cụ thể hay không. Đồng thời cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn các thương hiệu gas uy tín trên thị trường để tránh mua nhầm phải hàng giả, kém chất lượng.

Ngoài ra, trong quá trình lắp đặt, chúng ta cũng nên giám sát nhân viên khi họ thay bình gas và lắp đặt ống dẫn. Lưu ý bình gas cần được đặt thẳng đứng, không đặt gần các thiết bị điện hoặc ổ cắm, công tắc điện. Nên đặt bình gas ở nơi thông thoáng để có thể dễ dàng phát hiện khi gas bị rò rỉ.

Bên cạnh đó, phần dây dẫn gas nên lựa chọn và sử dụng chất liệu cao su mềm chất lượng cao, không bị nứt, thủng và các đầu nối cần phải được nối kín.

Chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng nên đặc biệt chú ý phần van gas, thường xuyên kiểm tra xem hai đầu van có bị gỉ hay có dấu hiệu khó vặn hay không?

Theo nhà sản xuất kiến nghị, van gas và dây dẫn cần thay định kỳ, thông thường từ 3 - 5 năm thì cần thay một lần. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể kiểm tra bằng cách pha nước rửa bát hoặc bọt xà phòng sau đó bôi lên van gas, dây dẫn, nếu thấy sủi bọt khí thì van gas hoặc dây gas đã bị rò rỉ cần khoá gas và thay ngay lập tức.

Nếu cảm thấy có điều bất thường trong quá trình nấu nướng, hoặc ngọn lửa cháy có điểm bất thường nên khoá van an toàn và liên hệ với nhân viên của đại lý gas để hỗ trợ và xử lý. Đặc biệt, sau khi sử dụng xong thì khoá van bình gas lại trước, sau đó chờ cho khí gas cháy hết tự tắt thì mới tắt bếp.