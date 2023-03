Taste of The Soul: Chọn khác biệt trong cuộc chơi lớn

Diễn ra tại GEM Center (TP.HCM), 2 đêm nhạc đầu tiên của mùa 2 thu hút đông đảo lượt khán giả yêu nhạc đến tham dự, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ hơn nữa trong thời gian tới.

Giữa thị trường sự kiện âm nhạc đang ngày càng sôi nổi hiện nay, khán giả không chỉ có cho mình nhiều lựa chọn cho nhu cầu giải trí và thưởng thức âm nhạc vào mỗi tối. Thay vào đó, chúng ta còn có thể trông đợi những bước đi mới lạ và tiến xa hơn, thoát khỏi tiêu chuẩn thường thấy của một sự kiện âm nhạc mà nghệ sĩ trình diễn - người nghe thưởng thức. Đó có thể là cuộc đối thoại giữa cả hai bên, cùng nhau nuôi dưỡng nhiều xúc cảm mới mẻ để bồi đắp thêm tính cân bằng và bền bỉ cho đời sống tinh thần đang dần bị lãng quên.

Đứng giữa vô vàn hướng đi ấy, Taste of The Soul tách bạch mình khỏi phần lớn số đông, là một "cuộc đầu tư" bài bản cho nghệ thuật và ẩm thực, giúp thỏa mãn xu hướng giải trí mới lạ của nhóm khán giả trẻ tuổi, hiện đại.

Cụ thể hơn, Taste of The Soul là chuỗi hành trình thưởng thức ẩm thực & âm nhạc của tâm hồn đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Taste of The Soul tập trung vào hai ý tưởng chính "Taste" & "Soul", khắc họa trải nghiệm all-in-one qua tinh hoa thưởng thức ẩm thực được chú trọng trong các bữa tiệc xa hoa và âm nhạc kết nối tâm hồn đồng điệu bằng chủ đề đa dạng, thể nghiệm nghệ thuật độc đáo, nghệ sĩ hóa thân thành người kể chuyện, từ đó khơi gợi mọi giác quan, đưa người trải nghiệm đi qua từng mảnh đất màu mỡ của cảm xúc vẹn nguyên để rồi chạm đến phút giây thăng hoa tột đỉnh sau cùng.

Taste of The Soul làm sống dậy những trải nghiệm mới lạ của một sự kiện âm nhạc

Với "Taste", ý tưởng lấp đầy cảm hứng vị giác sẽ đến từ bàn tiệc đa sắc màu hay thực đơn cao cấp với các món ăn tinh tuyển đủ chiều lòng các thực khách sành điệu dù là khó tính nhất. Sau mùa đầu tiên chiêu đãi đại tiệc buffet Canape, Taste of The Soul mùa 2 ra mắt Thực đơn Fine Dining chuẩn Âu thượng hạng bao gồm 5 món ăn như một hải trình viễn du trên biển theo từng cột mốc nhỏ thú vị. Hơn thế nữa, "chiếc du chuyền" của mỹ vị ẩm thực cho tâm hồn này được "lèo lái" bởi chính Bếp trưởng tài ba của Nhà hàng The Log, là sự bảo chứng cho tính sáng tạo lẫn thẩm mỹ cao độ được phơi bày trên bàn ăn.



Thực đơn được sáng tạo bởi Bếp trưởng Nhà hàng The Log

Thực khách dùng bữa trong không gian lãng mạn, đầu tư công phu

"Soul" sẽ là cuộc gặp gỡ của nghệ thuật giao hòa với tâm hồn, của từng sắc thái, chủ đề riêng biệt được tạo ra theo dáng hình chỉn chu của sáng tạo vô hạn. Mỗi chủ thể âm nhạc, người nghệ sĩ được xây dựng từ câu chuyện chân thật gắn liền với chính họ, mang cả dòng chảy không gian-thời gian xoay quanh. Không chỉ khắc sâu tâm hồn hiện đại, "Soul" ôm trọn quá khứ theo những vệt son huy hoàng của những tượng đài làng nhạc Việt như: Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Trần Tiến,....



Song, nhắc đến các thể nghiệm nghệ thuật, "Soul" hòa điệu vào ánh sáng, âm thanh, ban nhạc, vị trí… Tất cả được chủ ý sắp đặt trong bố cục hợp nhất, có tính liền mạch và đượm phong vị cái đẹp theo cách các tuyệt tác vượt bậc được tạo ra. Không gian sân khấu ngoài trời của Taste of The Soul mùa 2 tọa lạc trên tầng thượng GEM Center - cũng vì vậy đem lại cảm giác gần gũi phóng khoáng, có sự liên kết tối đa với tự nhiên nhưng không kém phần sang trọng, xa hoa.

Tầng thượng GEM Center là nơi diễn ra các đêm nhạc của Taste of The Soul mùa 2

Sau thời gian chờ đợi không lâu kể từ mùa đầu tiên, Taste of The Soul đã chính thức quay trở lại với mùa 2 mang tựa đề "Lovely Season" - Chuỗi đêm nhạc của sự lãng mạn, tinh tế và rất riêng. Tổ chức xuyên suốt tháng 2 và tháng 3, "Lovely Season" tiếp tục đem đến những đêm nhạc được đầu tư hoành tráng, chỉn chu về mặt ý tưởng lẫn nội dung độc đáo. Cùng với đó là màn quy tụ của các giọng ca nổi danh: Noo Phước Thịnh, Ái Phương, Vũ., Nguyên Hà trong 2 đêm diễn vào ngày 14/2 và 18/2 vừa qua mang tên "Thương em" và "Bước qua mùa cô đơn".



Tháng 3 tới, lên kế hoạch khám phá các chương tiếp theo của Taste of The Soul - Lovely Season với đêm diễn ngày 17/3 - sân khấu solo của Hoàng Dũng. Khán giả có thể đặt vé và tìm hiểu thêm về sự kiện tại website: https://tasteofthesoul.wmhaus.vn/.

Cập nhật thông tin những show diễn tiếp theo tại: https://www.facebook.com/TasteofTheSoulbyWM