Tạp chí từng tôn vinh Meghan Markle bất ngờ "quay xe", gọi các dự án của cô là sự "thất bại liên tiếp"

Harry và Meghan: Từ được tôn vinh đến bị chỉ trích

Tạp chí The Cut, thuộc New York Magazine, dường như đã thay đổi quan điểm về Meghan Markle với một bài viết mới nhận định các dự án của cô "liên tục thất bại". Trang web này từng đăng tải bài phỏng vấn trang bìa nổi tiếng với Nữ công tước vào tháng 8 năm 2022, trong đó nữ công tước đưa ra những bình luận gây tranh cãi về Hoàng gia Anh. Ấn phẩm này giờ đây dường như đã đi theo hướng của các hãng truyền thông Mỹ khác, quay lưng lại với cặp đôi sau loạt phim bom tấn trên Netflix và cuốn tự truyện "Spare" của Hoàng tử Harry.

Điều này đánh dấu một thái độ rất khác so với hai năm trước. Bài viết phản ánh về loạt phim tài liệu mới nhất của Harry và Meghan trên Netflix có tên "Polo", theo chân những nỗ lực của các vận động viên giàu có thi đấu tại US Open, với sự xuất hiện ít ỏi của chính Công tước và Nữ công tước. Nhận được 2 sao hoặc ít hơn trên thang điểm 5 sao, chương trình gồm năm phần này được tờ Telegraph gọi là "một cái nhìn tẻ nhạt về môn thể thao polo xa xỉ" và Decider nhận xét là "một cái nhìn phần lớn nhàm chán về một môn thể thao mà rất ít người bên ngoài giới thượng lưu quan tâm".

Trong bài viết trên The Cut, Cohen thừa nhận cô chưa xem "Polo", nhưng cho rằng nó là một phần trong "những nỗ lực đầy khó khăn của cặp đôi để khởi động một dự án thành công tại Mỹ". Cô tiếp tục: "Nó có tên là 'Polo', và trong khi bạn có thể nghĩ rằng một môn thể thao liên quan đến ngựa, mũ lạ mắt và các vận động viên sẽ thu hút người xem, 'Polo' đã nhận được những đánh giá tồi tệ. Có vẻ như bộ phim này sẽ chung số phận với công ty mứt gặp nhiều khó khăn của Markle". Bài đánh giá chỉ dài ba đoạn văn - đặc biệt là khi so sánh với bài viết trang bìa dài của Meghan năm 2022.

Bài phỏng vấn gây sốc và hoàn toàn phản tác dụng

Bài viết ban đầu có tiêu đề "Meghan Markle nói về cuộc sống mới ở California" và được xuất bản vào ngày 29 tháng 8 năm 2022. Nó đã gây chấn động trong Hoàng gia Anh, khi Meghan nói rằng cô và Hoàng tử Harry "hạnh phúc" khi rời khỏi Anh và "làm đảo lộn cấu trúc thứ bậc chỉ bằng sự tồn tại" của họ trước khi họ rời bỏ vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia. Cô tuyên bố rằng những gì cặp đôi yêu cầu khi họ muốn tự do tài chính không phải là "tái tạo lại guồng quay". Bài viết cũng dẫn lời Harry ám chỉ một số thành viên của Hoàng gia "không thể làm việc và sống cùng nhau", trong khi Meghan tiết lộ rằng chồng cô nói với cô rằng anh đã "mất" cha mình, Thái tử Charles.

Meghan đã đưa ra một loạt những lời chỉ trách khác nhắm vào gia đình ở Anh của mình, tuyên bố rằng họ đã bị đối xử khác biệt so với các thành viên cấp cao khác của Hoàng gia. Cô cũng cảnh báo rằng cô có thể "nói bất cứ điều gì" trong một cuộc phỏng vấn quảng bá cho podcast Spotify của mình. Cuộc phỏng vấn đã gây ra phản ứng dữ dội từ độc giả ở Mỹ, với những lời chỉ trích cho rằng bài viết là "PR phù phiếm" và gọi Meghan là "không biết xấu hổ". Sau đó, Meghan thừa nhận cô đã "quá tin tưởng" và "quá cởi mở" trong cuộc phỏng vấn với The Cut. Cô nói rằng nó chỉ nhằm tập trung vào podcast "Archetypes" của cô và các dự án khác của cô và Harry.

Meghan Markle phân bua: “Tôi đã quá tin tưởng.”

Trong một cuộc phỏng vấn thứ hai hai tháng sau đó với Variety, Meghan đã được hỏi về phản ứng dữ dội đối với bài viết của cô trên The Cut. Khi cây bút Matt Donnelly của Variety lưu ý rằng một số người "cho rằng cuộc phỏng vấn là sự mỉa mai," Nữ công tước xứ Sussex dường như nhắm vào The Cut - và người phỏng vấn Allison P. Davis. Cô tuyên bố rằng cô đã "quá tin tưởng" và "quá cởi mở" trong cuộc trò chuyện, đồng thời nói thêm rằng cuộc phỏng vấn chỉ nhằm tập trung vào podcast "Archetypes" của cô và các dự án khác của cô và Harry. " Câu chuyện nhằm mục đích hỗ trợ 'Archetypes' và tập trung vào các dự án của chúng tôi, " cô nói, trước khi nói thêm: " Tôi đã có thời gian để suy ngẫm về nó. Một phần trong tôi thực sự tin tưởng, thực sự cởi mở - đó là cách tôi sống trên đời này ". Khi được DailyMail.com liên hệ vào thời điểm đó, người phát ngôn của The Cut đã từ chối bình luận.

Nữ công tước xứ Sussex khẳng định rằng cô không muốn đánh mất phần "tin tưởng" trong con người mình. Cô nói thêm rằng cô có thể "vượt qua" những tranh cãi này. " Tôi phải nhớ rằng tôi không bao giờ muốn trở nên chai sạn đến mức đánh mất phần đó của mình. Vì vậy, bất chấp bất kỳ điều gì trong số đó? Tôi vẫn sẽ tiếp tục. Tôi có thể vượt qua nó ", cô nói.

Theo Dailymail