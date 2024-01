Táo Mỹ Phẩm, Táo Thời Trang, Táo Điện Tử hội ngộ cùng siêu quà tại Chuyện vui Sốp Pi 25.1

Vào lúc 11h45 ngày mai 25.1, nhóm kịch cổ trang "Chuồn Chuồn Giấy" sẽ tái ngộ khán giả "Chuyện vui Sốp Pi" trên các kênh truyền hình và Shopee Live. Với ba gương mặt trẻ là Việt Trang, Thái Duy và Đông Hải, "Chuồn Chuồn Giấy" là cái tên quen thuộc từng góp mặt trong những sân chơi hài kịch, chương trình tài năng đình đám và được yêu mến bởi lối diễn hài nhẹ nhàng, hài hước và truyền tải thông điệp một cách thâm thúy.



Thuộc khuôn khổ "25.1 Tết Sale", Chuyện Vui Sốp Pi số đặc biệt mùa Tết sẽ phát sóng lúc 11H45 ngày 25.1 trên kênh Today TV, phát lại vào 12H15 cùng ngày trên đài TH Đồng Tháp và livestream trên Shopee trong cả hai khung giờ.

Dàn Táo Quân kéo nhau đến Tạp hóa Sốp Pi đòi "cá chép sáu múi" cực hiếm

Trong "Chuyện vui Sốp Pi" tập ngày mai 25.1 bộ ba Chuồn Chuồn Giấy sẽ đồng loạt hóa thân thành Táo Quân hạ giới, yêu cầu hai cha con Sốp Pi dâng lên "cá chép sáu múi" để kịp bay về trời. Nhưng khác với dự đoán của ba vị Táo Quân, thay vì gật đầu đồng ý ngay tắp lự thì hai cha con ông "Sốp" Hữu Đằng và cô "Pi" Khả Như liên tục tung ra các thử thách để bộ ba Táo Mỹ Phẩm, Táo Thời Trang và Táo Điện Tử phải vượt qua trước khi nhận được con cá chép cực quý hiếm.

Để cưỡi được cá chép bay về trời, Bộ ba Táo Quân vừa phải "tranh đấu" lấy được các set quà nông sản Tết và vừa phải trổ tài làm thơ chúc Tết mượt mà.

Dàn Táo còn không ngại "flex" giọng hát cực đỉnh bằng chiếc loa Karaoke Bluetooth xịn sò.

Săn siêu quà nửa giá, chia kho xu 20 triệu cùng hàng ngàn voucher lì xì đến 88.000 đồng

Không chỉ chiêu đãi người xem bữa tiệc giải trí đầy hương vị, Shopee còn khiến hội fan cứng "đứng ngồi không yên" với hàng loạt ưu đãi xịn mịn sẽ được lên sóng Chuyện vui Sốp Pi 25.1. Trong đó, chiếc Loa Bluetooth Party Box On The Go được giảm đến nửa giá sau khi áp voucher ắt hẳn là siêu quà được săn đón nhất trong chương trình lần này. Sở hữu chất âm chi tiết sắc nét, dải mid tự nhiên cùng dải bass mạnh mẽ, đây là item sẽ mang đến cho bạn những cuộc vui bất tận cùng gia đình trong dịp lễ sắp tới.

Đặc biệt, kho xu trị giá đến 20 triệu đồng cùng loạt voucher giảm đến 50.000 đồng đơn từ 200.000 đồng cũng là những "thỏi nam châm" hút người xem đến với Chuyện Vui Sốp Pi 25.1.

Bên cạnh đó, Shopee còn không ngại lì xì thêm loạt voucher mang con số phát lộc là 8.000 đồng và 88.000 đồng nhằm mang đến may mắn và niềm vui đầu năm cho người dùng. Còn chần chờ gì nữa mà không lên Shopee đón lộc, săn voucher khủng ngay hôm nay?

Săn hot deal và voucher độc quyền từ các thương hiệu đồng hành

Đặt lịch xem Chuyện Vui Sốp Pi 25.1 ngay từ bây giờ nếu bạn không muốn bỏ lỡ dàn deal và voucher độc quyền từ các thương hiệu mỹ phẩm đình đám gồm Yves Rocher, Laneige và d'Alba. Xuyên suốt tập phát sóng, Yves Rocher và Laneige sẽ tung ra voucher giảm 50% lên đến 150.000 đồng cho đơn từ 100.000 đồng, trong khi d'Alba tặng voucher giảm 100% lên đến 150.000 đồng cho đơn từ 100.000 đồng. Đừng rời mắt khỏi màn hình một giây phút nào để "xí" ngay các voucher và deal độc quyền "hot hòn họt" trên bạn nhé!

Bộ đôi body lotion từ Yves Rocher, kem dưỡng ẩm Laneige và mẫu serum xịt khoáng đình đám nhà Alba vừa được Shopee "nhá hàng" sẽ xuất hiện tại "Chuyện Vui Sốp Pi 25.1" với mức giảm cực hấp dẫn.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ dự án "Tôn Vinh Nông Sản Việt", chương trình còn giới thiệu đến người dùng đa dạng các sản phẩm nông sản, đặc sản ngày Tết với giá ưu đãi cùng voucher SPPNongsanviet giảm 30.000 đồng cho đơn từ 99.000 đồng. Khám phá bộ sưu tập ngay tại: https://shopee.vn/collections/3787002.

Chuẩn bị ngay một chiếc điện thoại đầy pin, khay bánh mứt ngon lành để vừa thưởng thức bữa tiệc giải trí thú vị này, vừa sắm Tết "hết ga hết số" với loạt sản phẩm đình đám được giảm kịch sàn trong Chuyện Vui Sốp Pi 25.1. Đặt lịch xem ngay tại: https://shopee.vn/chuyenvuisoppi-251.

Thông tin ưu đãi:

Mua sắm thả ga đón năm Giáp Thìn tại sự kiện "25.1 Tết Sale" diễn ra trên shopee từ ngày 22.1 đến ngày 25.1. Săn ngay lì xì Voucher Xtra đến 1 triệu đồng, tận hưởng chuỗi ưu đãi miễn hết phí ship cùng loạt deal hot chỉ từ 9.000 đồng tại https://shopee.vn/m/tet-sieu-sale.