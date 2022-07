Tạo kiểu cho gác xép trở nên độc đáo và thu hút hơn

1. Phân chia và xác định

Gác xép là những phòng đơn rộng rãi không có tường ngăn. Bạn nên bắt đầu bằng cách không gian thành nhiều phòng khác nhau. Xác định vị trí khu vực sinh hoạt, không gian ăn uống và chỗ ngủ ưa thích của bạn . Sử dụng vị trí của phòng tắm và nhà bếp để hướng dẫn phân chia của bạn trước khi bạn bắt đầu trang trí.

Việc phân chia của bạn cũng nên được hướng dẫn bởi cách bạn dự định sử dụng ngôi nhà của mình và tiêu điểm ưa thích của bạn. Ví dụ, bạn nên bao gồm một văn phòng thực tế nếu bạn làm việc tại nhà. Hãy biến văn phòng thành tâm điểm của bạn và lập kế hoạch cho toàn bộ các bộ phận xung quanh nó.

Tương tự như vậy, nếu bạn cần một phòng khách lớn với đồ nội thất đậm, thêm ghế ngồi và những buổi tối giải trí, hãy biến phòng khách trở thành tâm điểm trong ngôi nhà của bạn. Sau đó, bạn có thể thảy đổi các khu vực khác để phù hợp với lối sống của mình. Sử dụng rèm cửa và các vật dụng nội thất, chẳng hạn như kệ hoặc ghế sofa, để tạo ra các khu vực xác định trong không gian.

2. Giữ phong cách ban đầu

Sống trong gác xép thường gắn liền với các ống dẫn, đường ống, sàn bê tông, trần nhà cao, cửa sổ bằng thép và tường gạch. Mặc dù đây có thể không phải là thứ bạn muốn trong ngôi nhà mơ ước của mình, nhưng đặc điểm như vậy khiến gác xép trở thành một lựa chọn độc đáo cho cuộc sống đương đại.

Khi bạn trang trí căn hộ mới của mình, hãy cố gắng duy trì phong cách và đặc điểm đích thực của nó càng nhiều càng tốt. Để duy trì cảm giác công nghiệp của nó, hãy sử dụng các vật liệu trang trí nội thất tự nhiên như gỗ và đá. Việc kết hợp các yếu tố nhân tạo như kính và thép có thể mang lại cho nó một diện mạo hiện đại, sống động. Để có cảm giác ngoài trời, bạn có thể sử dụng các bổ sung khác, chẳng hạn như cây lớn và đồ nội thất lớn.

3. Thắp sáng

Thiết kế cửa sổ và thiết bị chiếu sáng phù hợp là một thách thức đối với hầu hết mọi người. Trong khi bạn nên tìm cách tối đa hóa tầm nhìn đẹp từ cửa sổ quá khổ của gác xép, bạn nên duy trì sự riêng tư và bảo vệ nội thất khỏi ánh nắng chói chang. Sử dụng rèm vải sheer là điều cần thận trọng, vì nó có đủ ánh sáng tự nhiên trong khi vẫn cung cấp đủ độ che phủ.

Ngoài ra, bạn nên chọn các tùy chọn ánh sáng phù hợp để làm sáng căn hộ áp mái của mình khi mặt trời lặn. Các gác xép có trần nhà cao, điều này quy định các thiết bị chiếu sáng có thể được sử dụng. Tuy nhiên, hãy tối đa hóa không gian thẳng đứng có sẵn bằng cách khai thác các ý tưởng trang trí ánh sáng khác nhau. Ví dụ, bạn có thể sử dụng đèn chùm độc đáo, đèn mặt dây chuyền ngộ nghĩnh và các tùy chọn ánh sáng sáng tạo khác.

4. Lưu trữ thông minh

Mặc dù gác xép rộng rãi hơn các căn hộ thông thường, nhưng nó không có không gian lưu trữ được chỉ định. Để tránh căn hộ quá chật chội và vô tổ chức, bạn nên tìm những ý tưởng lưu trữ sáng tạo để giữ đồ đạc của mình.

Lựa chọn tốt nhất là duy trì một khái niệm mở tận dụng các phân vùng khác nhau. Ví dụ, bạn có thể sử dụng tủ quần áo để xác định không gian ngủ, giá sách để ngăn cách phòng khách, v.v. Bạn cũng nên cân nhắc đến những món đồ nội thất có công dụng gấp đôi, chẳng hạn như giường ngủ với chỗ để đồ bên dưới.

5. Cầu thang và lan can của gác lửng

Vì thiết kế lửng nên việc di chuyển vào phòng cần có sự tham gia của cầu thang và lan can bảo vệ. Ngoài ra, cầu thang và lan can cũng có công dụng trang trí cho không gian ngôi nhà.

Cầu thang cần có thiết kế đơn giản như chữ L, xương cá và chất liệu an toàn thân thiện như gỗ, sắt,... gắn liền với cửa của căn phòng. Lan can là thiết bị bảo vệ an toàn khi lên cầu thang. Chất liệu thường được sử dụng là gỗ, kính, sắt,... và có thiết kế đơn giản tăng tính thẩm mỹ cho không gian.

6. Tạo không gian tối giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi

Diện tích ngôi nhà nhỏ hẹp cần có nội thất tối giản nhất có thể. Vì vậy, nội thất phòng gác xép cũng cần có nội thất tối giản nhất về màu sắc, đồ dùng, thiết kế,...Nội thất trong phòng cũng cần được sắp xếp gọn gàng và thoải mái cho người sử dụng.

Màu sắc sử dụng cho phòng gác xép cần đơn giản, không sử dụng quá nhiều màu sắc và phong cách thiết kế. Bên cạnh đó, màu sắc gác lửng cần có sự phù hợp với màu sắc của không gian ngôi nhà.