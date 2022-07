Chuyên gia da liễu chỉ ra 4 sản phẩm skincare giúp da mướt mượt, hô biến lỗ chân lông nhỏ mịn ai nhìn cũng mê

Da mịn mướt, lỗ chân lông siêu nhỏ thì ai cũng muốn, nhưng thực tế để đạt đến cảnh giới da đẹp là cả một quá trình chăm sóc kỳ công. Thay vì chọn cách mò mẫm trong vô vọng, lần lượt thử hết món này đến món kia để tìm ra được những sản phẩm dưỡng da chân ái, vậy thì bạn hãy thử nghe lời khuyên của chuyên gia da liễu xem sao, biết đâu đây mới chính là tất cả những gì bạn cần. Bên dưới đây là 4 món skincare được chuyên gia da liễu Kelvin Bùi gợi ý, chị em kiểu gì cũng nên cân nhắc để "sắm" cho mình một làn da căng khỏe đi thôi!



Chuyên gia da liễu Kelvin Bùi tại các buổi hội thảo tư vấn chăm sóc da

Serum vitamin

Trong số các "vũ khí" chống già của hội chị em, thì nhất định không thể vắng mặt serum vitamin C được rồi vì đây chính là món skincare quyền lực giúp chống lão hoá, bảo vệ và làm sáng da. Ngoài ra, bạn cũng nên biết rằng theo chuyên gia da liễu đánh giá, serum vitamin C nên được dùng vào buổi sáng và kết hợp với kem chống nắng sẽ càng phát huy công dụng tốt hơn, cho ra đời "combo" dưỡng da tuyệt vời đúng nghĩa khuyến khích ai cũng nên áp dụng theo để có làn da trẻ lâu, mịn màng và sáng da.

Serum Vitamin C giúp làm sáng da, cải thiện vết thâm

Combo sữa rửa mặt + toner

Ai cũng biết làm sạch và cân bằng độ ẩm trên da là vô cùng quan trọng bởi đây chính là bước "dẫn đường" giúp các dưỡng chất "đi vào da" tốt hơn. Vậy nên, ở bước skincare này, chuyên gia Kelvin cho rằng bộ đôi sữa rửa mặt và toner của DA by M.O.I sẽ là lựa chọn hợp lý khi cả 2 sản phẩm đều có thành phần lành tính từ thiên nhiên.

Bộ dưỡng da được chuyên gia da liễu Kelvin Bùi khuyên dùng

Theo chuyên gia, sữa rửa mặt 2 trong 1 dạng gel cho lớp bọt cực mịn sẽ là chìa khoá hoàn hảo cho quá trình "giải phóng" cặn bã, dầu thừa, mỹ phẩm makeup bám sâu trong lỗ chân lông mà vẫn để lại lớp màng ẩm tự nhiên, không khiến da bị bào mòn, khô căng nhờ nồng độ pH 5.5-6.0 lý tưởng.

Bên cạnh đó, toner 5 trong 1 của thương hiệu cũng được chuyên gia khuyên dùng nhờ thành phần nước gạo lên men giàu vitamin và chất chống oxy hoá, men vi sinh galactomyces tăng cường độ ẩm, bổ sung siêu lợi khuẩn giúp da duy trì sự căng mọng, đàn hồi.

Dòng sản phẩm skincare DA được khách hàng feedback khá tốt (Nguồn: fanpage DA by M.O.I)

Retinol



Bên cạnh các sản phẩm làm sạch "must have" thì retinol cũng là ứng viên sáng giá "must try", đặc biệt là với những nàng 25+ ai muốn nâng cấp làn da lên một level mới. Đây cũng là sản phẩm được không ít chuyên gia da liễu khuyến khích nên sử dụng vào buổi tối để da phục hồi, tái tạo, đẩy lùi các dấu hiệu lão hoá, tăng sinh collagen về lâu về dài. Dĩ nhiên, khi mới "nhập môn" với retinol, có vài lưu ý bạn đừng nên phớt lờ như việc bắt đầu với nồng độ thấp 0.25%, cho da thời gian nghỉ hợp lý mỗi tuần để thích nghi với thành phần mới và tăng dần tần suất sử dụng tuỳ vào độ "khoẻ" của làn da, cũng như tránh dùng chung retinol với AHA/BHA cùng lúc và luôn bôi kem chống nắng kĩ để bảo vệ làn da đang sử dụng retinol nhé.

Retinol giúp da căng bóng, ngăn ngừa lão hoá

Mặt nạ bơ hydrogel

Sản phẩm skincare nào có thể kén da chứ mặt nạ thì luôn được chị em săn đón. Nhưng để nói về mặt nạ được chuyên gia Kelvin đánh giá cao thì đó hẳn là mặt nạ bơ tinh khiết hydrogel đa chức năng đến từ DA by M.O.I rồi, nhất là khi "em nó" còn ghi điểm từ thành phần đến công dụng luôn. Với chiết xuất chủ đạo từ quả bơ, mặt nạ theo "concept 3 miếng" với 3 công dụng khác nhau, từ cấp ẩm chuyên sâu, làm sáng da mờ thâm đến giúp ngăn ngừa lão hoá. Mỗi miếng mặt nạ đều dồi dào dưỡng chất, cung cấp lượng lớn chất dưỡng ẩm nên làm dịu da gần như ngay lập tức và khiến da mướt rượt, tươi sáng hơn. Dám chắc chỉ cần áp dụng tuyệt chiêu đắp mặt nạ thường xuyên thì da chị em sẽ "sang trang" trông thấy.

Sản phẩm mặt nạ bơ được chuyên gia da liễu khuyên dùng (Nguồn feedback thực tế: Fanpage DA by M.O.I)

Qua góc nhìn của chuyên gia da liễu, các tín đồ làm đẹp hẳn nên tậu đủ cả 4 món để có những bước dưỡng da chuẩn chỉnh cho riêng mình.



