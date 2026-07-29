Tặng sinh nhật con trai 8 tuổi 3 cổ phiếu Samsung thay vì đồ chơi: "Tôi biết mình khó mua được nhà"

Vàng hay bất động sản vẫn có giá, nhưng đó không còn là thứ duy nhất mà các phụ huynh đang tích lũy để dành cho con.

Khi con trai chuẩn bị bước sang tuổi thứ 8, Choi Nam Joon - Ông bố 42 tuổi người Hàn Quốc, lại không mua đồ chơi hay thiết bị điện tử làm quà sinh nhật cho con như nhiều gia đình khác. Thay vào đó, món quà anh tặng con là 3 cổ phiếu Samsung Electronics, trị giá khoảng 500.000 won (khoảng 9,5 triệu đồng). 3 cổ phiếu này được anh mua trực và chuyển trực tiếp vào tài khoản chứng khoán đứng tên cậu bé.

Đối với anh, đây là bước khởi đầu cho kế hoạch tích lũy tài sản dài hạn cho con. Ông bố 42 tuổi này thừa nhận anh và vợ không đủ khả năng mua nhà tại Seoul - nơi cả gia đình đang sinh sống. Anh cũng không muốn mua bất động sản ở những vùng xa thủ đô vì lo giá trị sẽ giảm trong dài hạn, khi dân số già hóa và nhu cầu nhà ở suy yếu.

"Tôi muốn con làm quen với thị trường chứng khoán từ sớm bằng cách cùng con theo dõi khoản đầu tư này. Đây là cách để con hiểu sức mạnh của lãi kép trong quá trình tích lũy tài sản, đồng thời gia đình cũng có thể tận dụng các chính sách ưu đãi về thuế" - Anh nói.

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Câu chuyện Choi Nam Joon phản ánh một xu hướng đang xuất hiện ngày càng rõ tại nhiều quốc gia Đông Á. Nếu trước đây, cha mẹ thường dành dụm tiền hoặc mua nhà, mua đất hoặc vàng để làm của hồi môn hay tài sản thừa kế cho con, thì bây giờ, thứ họ chọn là xây dựng danh mục đầu tư gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và các sản phẩm tài chính khác. Với họ, thứ cần để lại cho con không chỉ là một khối tài sản mà còn là tư duy đầu tư.

Vì sao các bố mẹ lại chuyển sang mua cổ phiếu làm “của để dành cho con”?

Sự thay đổi này xuất phát từ việc niềm tin vào bất động sản - kênh đầu tư từng được xem là "an toàn tuyệt đối", đang dần suy giảm. Trong nhiều thập kỷ, sở hữu nhà không chỉ mang ý nghĩa về chỗ ở mà còn là biểu tượng của địa vị xã hội, điều kiện để kết hôn và nền tảng cho sự ổn định của cả gia đình. Các chuyên gia ước tính khoảng 65% tài sản hộ gia đình Hàn Quốc nằm trong bất động sản, còn tại Trung Quốc con số này dao động từ 70-80%.

Tuy nhiên, khi thị trường nhà đất tăng trưởng chậm, nhiều gia đình bắt đầu tìm kiếm những kênh đầu tư linh hoạt hơn.

Xu hướng này đã được phản ánh ngay trong số lượng tài khoản chứng khoán của trẻ em tại Hàn Quốc. Theo số liệu từ Shinhan Securities, trong quý I/2026, số tài khoản chứng khoán của khách hàng chưa đủ tuổi thành niên tăng tới 272% so với cùng kỳ năm trước. Samsung Electronics cũng là cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong nhóm nhà đầu tư nhỏ tuổi.

Trong báo cáo công bố ngày 7/5 vừa qua, nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nhận định: Việc các bậc phụ huynh mua cổ phiếu làm quà tặng cho con khiến cấu trúc tài sản của các hộ gia đình Hàn Quốc đang dần thay đổi.

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Không chỉ Hàn Quốc, nhiều gia đình Trung Quốc cũng bắt đầu cân nhắc đa dạng hóa tài sản. Ông Ajay Mathur - Giám đốc điều hành mảng quản lý tài sản tại DBS Hong Kong (Trung Quốc), cho biết phần lớn khách hàng của ông hiện ưu tiên các tài sản có tính thanh khoản cao hơn trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều bất ổn.

Theo ông, trong khoảng 5 năm trở lại đây, những gia đình có tài sản lớn tại Trung Quốc đã đẩy mạnh việc xây dựng các danh mục đầu tư đa dạng hơn. Tiền gửi ngân hàng và bất động sản vẫn được duy trì, nhưng tỷ trọng của các sản phẩm đầu tư chuyên biệt, quỹ và bảo hiểm ngày càng lớn.

Nhật Bản cũng chứng kiến một quá trình chuyển dịch tương tự. Sau khi bong bóng bất động sản vỡ từ nhiều thập kỷ trước, người dân nước này chuyển sang nắm giữ tiền mặt và tiền gửi. Nhật Bản hiện áp dụng mức miễn thuế quà tặng cơ bản lên tới 1,1 triệu Yên (khoảng 193 triệu đồng), đồng thời phát triển tài khoản đầu tư miễn thuế NISA nhằm khuyến khích người dân đầu tư dài hạn.

Nhờ đó, cha mẹ và ông bà có thể chuyển từng khoản tiền nhỏ cho con cháu để thế hệ trẻ chủ động đầu tư sớm. Theo Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản, nếu cuối năm 2014, nhóm nhà đầu tư từ tuổi thiếu niên đến dưới 30 tuổi chỉ chiếm 12,6% số tài khoản NISA, thì đến cuối năm 2024, tỷ lệ này đã tăng lên 29,5%.

Khi các sản phẩm đầu tư ngày càng đa dạng và dễ tiếp cận thông qua nền tảng trực tuyến, việc lập kế hoạch tài sản và thừa kế sẽ không còn là đặc quyền của những gia đình siêu giàu. Thay vào đó, đây đang dần trở thành một phần trong kế hoạch tài chính dài hạn của tầng lớp trung lưu, khi ngày càng nhiều phụ huynh lựa chọn để lại cho con không chỉ tiền bạc mà còn là một danh mục đầu tư có khả năng tiếp tục tăng trưởng theo thời gian.

(Nguồn: The Korea Times)