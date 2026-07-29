Ngân hàng thông báo khoản vay 19 tỷ đồng của khách quá hạn 3 tháng, chuẩn bị “siết nhà trừ nợ”: Kết quả phải bồi thường ngược cho khách hơn 3 tỷ đồng

Sau cuộc gọi đòi nợ từ phía ngân hàng, nữ giám đốc Trung Quốc mới phát hiện mình bị giả mạo danh tính để vay tiền.

Tháng 3/2024, một cuộc gọi đòi nợ bất ngờ đã khiến bà Lâm, giám đốc điều hành của một công ty công nghệ tại Thâm Quyến (Trung Quốc), rơi vào tình huống không thể ngờ tới. Ở đầu dây bên kia, nhân viên ngân hàng cho biết khoản vay 5 triệu NDT (hơn 19 tỷ đồng) mang tên bà đã quá hạn 3 tháng, đề nghị bà phải trả ngay nếu không sẽ có phương án giải quyết cứng rắn.

Ban đầu, bà Lâm cho rằng đây chỉ là một chiêu trò lừa đảo nên lập tức cúp máy. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, người phụ nữ này bất ngờ nhận được giấy triệu tập của tòa án địa phương. Không chỉ vậy, kèm theo đó là thông báo căn nhà trị giá 12 triệu NDT (hơn 46 tỷ đồng) của bà đã bị thế chấp và đang đứng trước nguy cơ bị ngân hàng phát mại để thu hồi nợ.

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, bà Lâm nhanh chóng thuê luật sư, khởi kiện ngân hàng ra Tòa án nhân dân Thâm Quyến, đồng thời trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Khoản vay từ “trên trời rơi xuống”

Kết quả điều tra sau đó đã làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc. Theo cơ quan công an địa phương, sau khi mua căn nhà qua một công ty môi giới bất động sản, bà Lâm đã trở thành mục tiêu của một nhóm lừa đảo gồm 4 đối tượng.

Tháng 6/2023, thông qua một nhân viên của công ty môi giới, nhóm này đã lấy được bản sao CCCD, giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản cùng số điện thoại của bà Lâm. Đến tháng 9/2023, các đối tượng làm giả một giấy ủy quyền, trong đó ghi rõ bà Lâm giao cho người đàn ông họ Trần - kẻ cầm đầu đường dây - toàn quyền xử lý việc thế chấp căn nhà trị giá 12 triệu NDT.

Không dừng lại ở đó, ngày 18/11/2023, nhóm lừa đảo còn sử dụng công nghệ AI để thay đổi khuôn mặt, giả mạo bà Lâm thực hiện cuộc gọi video với nhân viên ngân hàng nhằm trao đổi về hồ sơ và quy trình vay vốn. Đồng thời, chúng nộp hợp đồng vay thế chấp có chữ ký giả mạo.

Ảnh minh họa: Internet

Hai ngày sau, tức ngày 20/11/2023, ngân hàng đã phê duyệt khoản vay 5 triệu NDT dưới tên bà Lâm. Toàn bộ số tiền được giải ngân vào tài khoản do nhóm lừa đảo kiểm soát.

Trong suốt quá trình này, bà Lâm hoàn toàn không biết căn nhà của mình đã bị mang đi thế chấp. Chỉ đến khi ngân hàng gọi đòi nợ, người phụ nữ này mới hay tin khoản vay đã quá hạn 3 tháng và ngôi nhà của bà cũng chuẩn bị bị phát mại.

Lật ngược tình thế nhờ 2 “bằng chứng thép”

Tại phiên tòa, bà Lâm đưa ra hai chứng cứ quan trọng để chứng minh mình không liên quan đến khoản vay. Thứ nhất là hồ sơ bệnh án.

Theo tài liệu từ bệnh viện, đúng vào thời điểm hồ sơ vay thế chấp được lập, bà đang điều trị nội trú và không thể thực hiện cuộc gọi video với ngân hàng. Điều này đồng nghĩa người xuất hiện trong video mà ngân hàng lưu giữ thực chất là đối tượng sử dụng AI để giả mạo khuôn mặt của bà.

Bằng chứng thứ hai liên quan đến chữ ký trên hợp đồng vay. Bà Lâm khẳng định chữ ký trong hồ sơ không phải của mình. Kết quả giám định chữ viết do tòa án thực hiện cũng xác nhận đây là chữ ký điện tử giả mạo, không phải do bà trực tiếp ký.

Song song với đó, kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy sau khi khoản vay được giải ngân, số tiền đã lần lượt được chuyển qua 4 tài khoản khác nhau trước khi xuất hiện tại phòng VIP của một sòng bạc ở Ma Cao (Trung Quốc).

Những chứng cứ này cho thấy toàn bộ hồ sơ vay vốn dưới tên của bà Lâm là sản phẩm của một đường dây lừa đảo có tổ chức. Trong vụ việc này, phía ngân hàng đã phạm sai lầm khi không phát hiện các dấu hiệu bất thường trong quá trình thẩm định, gây thiệt hại cho bà Lâm.

Ngân hàng phải bồi thường cho nạn nhân

Tháng 12/2024, Tòa án Thâm Quyến ra phán quyết cuối cùng đối với vụ việc. Theo đó, toàn bộ hồ sơ vay thế chấp dưới tên của bà Lâm bị tuyên vô hiệu. Đồng thời, ngân hàng phải hủy bỏ ngay việc xử lý tài sản đối với căn nhà của bà Lâm.

Tòa án nhận định ngân hàng phải chịu 70% trách nhiệm vì không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ xác minh danh tính và tính xác thực của hồ sơ vay vốn, dẫn đến việc giải ngân cho đối tượng lừa đảo. Vì vậy, đơn vị này bị buộc bồi thường cho bà Lâm 830.000 NDT (khoảng 3,2 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại phát sinh.

Đối với đường dây lừa đảo, đối tượng họ Trần bị tuyên phạt 12 năm tù về các tội gian lận hợp đồng và làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước Trung Quốc. Ba đồng phạm còn lại cũng lần lượt lĩnh mức án từ 3 đến 7 năm tù. Sự việc kết thúc tại đây.

(Theo Sohu)