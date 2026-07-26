Khách vay ngân hàng 3,8 tỷ đồng mua nhà, 10 năm sau đến tất toán thì được thông báo “nợ đã hết”, còn được trả lại hơn 388 triệu

Đến ngân hàng để tất toán khoản vay mua nhà, người đàn ông Trung Quốc bất ngờ được thông báo toàn bộ số nợ đã được một người bí ẩn trả thay.

Năm 2012, anh Lý (sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc) vay thế chấp 1 triệu NDT (hơn 3,5 tỷ đồng) từ một ngân hàng để mua nhà. Trong suốt thời gian vay, người đàn ông này đều thanh toán tiền lãi đúng hạn theo hợp đồng.

10 năm sau, đến thời điểm tất toán khoản vay, anh Lý đến ngân hàng để thanh toán số tiền còn lại thì bất ngờ được nhân viên thông báo khoản vay đã được một người khác thanh toán toàn bộ từ trước. Không chỉ vậy, người này còn trả thừa 100.000 NDT (hơn 388 triệu đồng) tiền lãi.

Thông tin bất ngờ khiến anh Lý vô cùng sửng sốt. Tò mò về danh tính người đã đứng ra trả khoản nợ hàng tỷ đồng của mình, anh lập tức hỏi phía ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng từ chối cung cấp thông tin với lý do phải bảo mật dữ liệu khách hàng.

Phía ngân hàng cho biết giao dịch trả nợ thay hoàn toàn hợp pháp, đồng thời khẳng định khoản vay của anh Lý đã được tất toán nên anh không còn bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào.

Khởi kiện ngân hàng vì tự ý chấp nhận người khác trả nợ

Dù đã hết nợ, anh Lý vẫn không đồng tình với cách xử lý của ngân hàng. Theo anh, ngân hàng có trách nhiệm thông báo và giải thích rõ việc một bên thứ ba đứng ra thanh toán khoản vay của mình, thay vì tự ý tiếp nhận khoản tiền mà không có sự đồng ý của người vay.

Người đàn ông này sau đó quyết định khởi kiện ngân hàng để yêu cầu làm rõ sự việc.

Tại tòa, anh Lý cho rằng mình chưa từng ủy quyền hay ủy thác cho bất kỳ ai thay mặt trả khoản vay, cũng không thỏa thuận với ngân hàng về việc thay đổi nội dung hợp đồng tín dụng. Việc ngân hàng tự ý chấp nhận cho bên thứ ba thanh toán khoản nợ đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của anh.

Theo lập luận của nguyên đơn, việc trả nợ thay cần có sự đồng ý của người vay hoặc phải được ngân hàng thông báo theo đúng quy định. Trong khi đó, anh hoàn toàn không được biết việc khoản vay đã được tất toán bởi một người khác.

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án cho rằng với tư cách là bên cho vay, ngân hàng cần thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Trung Quốc và hợp đồng.

Theo nhận định của tòa, ngân hàng cần cung cấp cho người vay các thông tin liên quan đến khoản tín dụng, bao gồm tình trạng khoản vay, số tiền đã thanh toán, lãi suất, thời hạn cũng như các giao dịch phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Cuối cùng, tòa yêu cầu ngân hàng cung cấp danh tính người đã đứng ra thanh toán khoản vay cho anh Lý. Đồng thời, ngân hàng phải bồi thường cho anh Lý 100.000 NDT vì những tổn thất về tinh thần mà vụ việc gây ra.

Danh tính người trả nợ khiến người đàn ông sững sờ

Sau khi nhận được thông tin từ ngân hàng, anh Lý không khỏi xúc động khi biết người đã âm thầm trả toàn bộ khoản vay cho mình chính là cha ruột.

Theo thông tin được tiết lộ, gia đình anh Lý từng trải qua nhiều biến cố khiến hai cha con mất liên lạc trong nhiều năm. Sau này, khi biết mình mắc bệnh nan y, không còn sống được lâu, cha anh đã tìm cách dò hỏi tin tức của con trai với mong muốn bù đắp quãng thời gian xa cách.

Khi biết con trai vẫn đang gánh khoản vay mua nhà, ông đã dùng toàn bộ số tiền tích cóp nhiều năm để thay con thanh toán toàn bộ khoản nợ với ngân hàng.

Cuộc gặp lại sau nhiều năm xa cách đã giúp hai cha con có cơ hội đoàn tụ và hàn gắn những rạn nứt trong quá khứ. Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc.

(Theo Baijiahao)