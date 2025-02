Tang lễ Kim Sae Ron: Di ảnh xinh đẹp đến xót xa, Won Bin - Han So Hee không giấu nổi vẻ bàng hoàng

Làng giải trí Hàn Quốc đang chìm trong đau buồn vì cái chết đột ngột của nữ diễn viên Kim Sae Ron. Lễ viếng ngôi sao sinh năm 2000 được tổ chức tại nhà tang lễ thuộc Trung tâm Y tế Ansan ở quận Songpa, Seoul từ hôm nay. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào ngày 19/2.

Trong ngày viếng đầu tiên, các ngôi sao showbiz Won Bin, Han So Hee, Kim Bo Ra, MC Jang Sung Kyu... đã đến tiễn đưa Kim Sae Ron. Tại đây, Won Bin không giấu được vẻ đau buồn. Anh không chỉ gửi vòng hoa chia buồn, mà còn lặng lẽ cúi đầu tưởng niệm bạn diễn nhí trong The Man From Nowhere. Han So Hee cũng được bắt gặp với vẻ mặt buồn bã. Đặc biệt, vòng hoa của Kim Bo Ra khiến khán giả không kìm được nước mắt khi mang thông điệp: "Khi chúng ta gặp lại, chị sẽ ít phàn nàn hơn".

Di ảnh Kim Sae Ron phía bên ngoài bảng điện tử nhà tang lễ

Di ảnh cô được bao quanh bởi những đóa hoa cúc trắng. Trong bức ảnh này, Kim Sae Ron xinh đẹp đến xót xa

Won Bin không chỉ gửi vòng hoa mà còn đến viếng Kim Sae Ron từ rất sớm. Tài tử lặng lẽ cúi đầu tưởng niệm, không giấu được sự đau buồn

Kim Sae Ron là bạn diễn của Won Bin sau bộ phim The Man From Nowhere (2010). Sau bộ phim này, Won Bin dừng đóng phim cho đến nay

Han So Hee cũng đến tang lễ từ rất sớm

MC Jang Sung Kyu tại tang lễ của Kim Sae Ron

Nhiều ngôi sao gửi vòng hoa trắng đến viếng Kim Sae Ron

Ngoài ra, nhóm nhạc F.T. Island, diễn viên Gong Myung, Ma Dong Seok, IU... cũng gửi vòng hoa viếng Kim Sae Ron. Trên mạng xã hội, nhiều ngôi sao như Seo Ye Ji, Seo Kang Joon, Kwon Mina (cựu thành viên AOA), Yel (FIESTAR), Kim Ok Bin... lặng lẽ đăng ảnh bông hoa cúc tưởng niệm.

Diễn viên Kim Min Chae, người vào vai mẹ của Kim Sae Ron trong trong phim The Neighbors viết: "Tôi rất hạnh phúc khi được gặp cô ấy với tư cách con gái trong phim. Xin hãy an nghỉ ở nơi đó". Ca sĩ Migyo thì gay gắt chỉ trích những người ghét bỏ Kim Sae Ron lúc sinh thời: "Bàn tay của những kẻ bình luận ác ý chỉ dừng lại khi có người chết đi. Tôi cầu mong người đã khuất được an nghỉ".

Làn sóng các sao chia buồn trên mạng xã hội

Nguồn: Yonhap, TV Daily