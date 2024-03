Tăng gần 20kg, Thiện Nhân The Voice Kids phản ứng thế nào khi bị chê bai ngoại hình?

Trở lại sau 2 năm vắng bóng, Thiện Nhân - Quán Quân The Voice Kids năm nào gây bất ngờ cho khán giả vì ngoại hình có chút khác biệt.

Thiện Nhân cho biết sau khi xảy ra biến cố với gia đình năm xưa, cô đã tăng gần 20kg. Từ 49kg, do ăn uống mất kiểm soát nên Thiện Nhân đã tăng lên thành 76kg. Hiện tại, sau nhiều nỗ lực giảm cân, Thiện Nhân chỉ còn khoảng 58kg. Tuy nhiên, hễ có ai nhắc đến ngoại hình là nữ ca sĩ sẽ buồn và cảm thấy tủi thân.

Thiện Nhân ở thời điểm hiện tại khá điềm tĩnh, nhẹ nhàng

Với lần trở lại này, Thiện Nhân vẫn nhận không ít phản hồi tiêu cực. Tuy nhiên, Quán quân The Voice Kids lại tỏ ra khá bình thản. Thiện Nhân cảm ơn khán giả và truyền thông vì đã lắng nghe câu chuyện của cô.

Bên cạnh đó, Thiện Nhân cũng chia sẻ: "Đến giờ, cân nặng vẫn là điều Thiện Nhân lo lắng nhất. Nhưng thời gian tới, Thiện Nhân hứa sẽ cố gắng giảm cân một cách hợp lý và điều độ để hình ảnh ngày càng đẹp hơn trong mắt khán giả".

Tại buổi họp báo ra mắt MV Thị Kính, Thiện Nhân đã bật khóc khi kể về quãng thời gian 2 năm ở ẩn của mình.

Thiện Nhân cho biết có thời điểm cô nặng đến 76kg do ăn uống mất kiểm soát

Theo đó, Thiện Nhân bày tỏ: "Từ sau biến cố gia đình, tôi đã bị tăng cân mất kiểm soát. Lúc đó, cứ buồn là tôi ăn. Tôi xem việc ăn là cách để bản thân thoát khỏi nỗi buồn. Vậy rồi tôi ăn liên tục, đến mức không thể kiểm soát được....

Nếu quay trở lại sớm hơn, có thể tôi sẽ phụ lòng khán giả. Vì để có được Thiện Nhân như hôm nay, không chỉ có sự cố gắng của chính tôi mà còn là nhờ sự yêu thương từ khán giả, những người đồng hành cùng Thiện Nhân từ The Voice Kids 10 năm về trước.

Chính khán giả đã đưa tôi lên, trao cho tôi danh hiệu Quán quân The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí. Nhờ đó mà tôi có sự nổi bật và đi hát trong một khoảng thời gian.

Do khán giả đã quá yêu thương, che chở, bảo vệ nên khi quay lại, tôi nghĩ bản thân mình cũng phải có trách nhiệm xuất hiện chỉn chu, làm sao để mọi người thấy rằng Thiện Nhân ở thời điểm hiện tại có sự thay đổi so với Thiện Nhân ở The Voice Kids năm nào".