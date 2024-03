Không nhận ra Thiện Nhân The Voice Kids 2 năm sau drama gia đình: Tăng gần 20kg, nhập viện liên tục

Trở lại sau 2 năm vắng bóng, Thiện Nhân - Quán quân The Voice Kids mùa đầu tiên phát hành MV mới mang tên Thị Kính.

Với lần xuất hiện mới đây, Thiện Nhân gây bất ngờ khi vóc dáng có nhiều sự thay đổi, nữ ca sĩ 22 tuổi cho biết sau biến cố gia đình, cô đã tăng cân mất kiểm soát. Đến nay, khi đã giảm cân được phần nào và có điều kiện làm sản phẩm âm nhạc mới, Thiện Nhân mới quay lại với các hoạt động nghệ thuật.

Tăng gần 20kg, liên tục nhập viện cấp cứu

Trong buổi họp báo ra mắt MV "Thị Kính", Thiện Nhân nói rằng có thời điểm bạn đã tự ti về ngoại hình vì tăng cân mất kiểm soát. Việc tăng cân diễn ra từ khi nào?

Từ sau biến cố gia đình, tôi đã bị tăng cân mất kiểm soát. Lúc đó, cứ buồn là tôi ăn. Tôi xem việc ăn là cách để bản thân thoát khỏi nỗi buồn. Vậy rồi tôi ăn liên tục, đến mức không thể kiểm soát được.

Tôi ăn nhiều lắm, mọi người không thể tưởng tượng được đâu, khi bản thân buồn hay streess thì đồ ngọt là thứ được lựa chọn đầu tiên. Tôi ăn chocolate mà 5 - 6 bịch/ngày. Tối đến thì ăn 2 - 3 lần, đói là ăn mà không kể ngày đêm. Tôi cũng không hiểu sao thời điểm đó có thể ăn nhiều như vậy. Từ 49kg, cao 1m58, chỉ sau 2 tháng tôi đã nặng 76kg.

Việc tăng cân có ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn hay không?

Có chứ, vì tăng cân quá nhiều nên sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi nhập viện liên tục. Thậm chí có lần, khi đang đứng thì đầu óc tôi tối sầm lại, ngã xuống đất. Đồng thời, tôi còn bị những vấn đề liên quan đến da, đường huyết, máu nhiễm mỡ. Khi đi khám, tôi sợ mình có biến chứng đột quỵ.

Đỉnh điểm nhất cho việc tăng cân này là lúc tôi nặng đến 76kg. Tôi cứ kệ, đến đâu hay đến đó nhưng khi sức khỏe lộ dần dấu hiệu xuống dốc, cỡ 1 năm sau biến cố thì tôi chính thức giảm cân.

Lúc này, mọi người khuyên rằng không vì cái gì thì cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình trước, sau đó mới là nghệ thuật hay điều gì khác nên tôi quyết tâm giảm cân. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện lỡ chẳng may mình có chuyện gì, nằm xuống luôn thì sẽ ra sao?

Ở nhà tôi tự mở máy tính lên để xem các clip hướng dẫn tập aerobic và làm theo. Đồng thời, tôi tập nhảy dây, đứng bàn xoay eo liên tục. Tôi cố gắng vận động hết mức có thể để cơ thể đốt calo.

Trong nhà có cầu thang, tôi chạy lên chạy xuống hùng hục cả ngày rồi lau nhà, quét nhà, vừa rửa chén mà chân vẫn nhịp theo nhạc để tận dụng hết mọi cách đốt calo.

Hiện tại, mọi thứ thế nào rồi?

Bây giờ, ngồi đây để nói về MV mới là tôi chỉ còn có 58kg thôi đó. Hồi trước nặng có 49kg mà không biết giữ, cứ ăn miết nên mập lên thành 76kg. Tôi cũng hay tự trách bản thân vì tại mình không kiểm soát được.

Khi giảm cân, tôi khóc nhiều. Đến bây giờ vẫn còn tủi thân lắm, hễ ai nói về cân nặng là tôi lại tủi thân.

Việc tăng cân mất kiểm soát có gây khó khăn cho việc đi hát trở lại không?

Đương nhiêu là có rồi. Tôi nhận ra mình phải giảm cân thì mới quay lại hoạt động nghệ thuật được. Rất may là khi làm MV Thị Kính, tôi đóng nhân vật phù hợp với ngoại hình hiện tại. Nhân vật cũng là người tròn trịa nên tôi không quá lo lắng.

Trong 2 năm nghỉ hát đó vì biến cố, Thiện Nhân có nhớ nghề không? Vì sao Thiện Nhân không trở lại sớm hơn?

(Khóc) Nếu quay trở lại sớm hơn, có thể tôi sẽ phụ lòng khán giả. Vì để có được Thiện Nhân như hôm nay, không chỉ có sự cố gắng của chính tôi mà còn là nhờ sự yêu thương từ khán giả, những người đồng hành cùng Thiện Nhân từ The Voice Kids 10 năm về trước.

Chính khán giả đã đưa tôi lên, trao cho tôi danh hiệu Quán quân The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí. Nhờ đó mà tôi có sự nổi bật và đi hát trong một khoảng thời gian.

Do khán giả đã quá yêu thương, che chở, bảo vệ nên khi quay lại, tôi nghĩ bản thân mình cũng phải có trách nhiệm xuất hiện chỉn chu, làm sao để mọi người thấy rằng Thiện Nhân ở thời điểm hiện tại có sự thay đổi so với Thiện Nhân ở The Voice Kids năm nào.

Nếu mình không tiến bộ, khán giả sẽ buồn lắm. Tôi sợ bị nói rằng giờ Thiện Nhân quay lại cũng y chang vậy, có gì hay ho đâu mà mong chờ. Chính vì lẽ đó, tôi cố gắng hơn, tự nhủ bản thân phải cố gắng hết sức thì mới dám quay lại.

Không ngại bị so sánh với Phương Mỹ Chi

Suốt 2 năm qua, tôi không thấy Thiện Nhân có nhiều hoạt động nghệ thuật. Bạn gần như không xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Thiện Nhân đã làm gì trong khoảng thời gian này?

Tôi không hoạt động showbiz trong khoảng thời gian 2 năm sau biến cố. Trong thời gian này, tôi chủ yếu dồn sức cho việc kinh doanh quần áo.

Đó là công việc riêng của tôi, trộm vía là cũng được khán giả gần xa ủng hộ nên mọi thứ thuận lợi. Hiện tại, việc kinh doanh vẫn ổn nên tôi có thu nhập. Chính việc kinh doanh đã giúp tôi có chi phí để làm MV lần này.

Ngoài ra, thời gian gần đây, tôi cũng trở lại sân khấu, đi hát đều đặn, nhất là các show diễn ở chùa.

Việc làm MV có khiến Thiện Nhân gặp nhiều khó khăn trong việc xoay sở, tính toán các chi phí không?

Có chứ, trong quá trình sản xuất, nhiều chi phí đã đội lên so với dự tính ban đầu. Để có được MV như hiện tại, đó là sự cố gắng rất lớn của tôi, vì tôi không mấy dư dả. Tôi lấy tiền tích cóp từ việc kinh doanh để làm sản phẩm. Tất nhiên, nó không là gì so với những anh chị nghệ sĩ khác, nhưng số tiền làm MV thực sự lớn với tôi.

Nhưng mọi người đừng lo quá, tôi vẫn cân đối được. Nhìn thấy tôi rạng rỡ ngày hôm nay, đứng trước mặt mọi người để chia sẻ về con đường sự nghiệp sắp tới, chắc mọi người cũng hiểu được cuộc sống của tôi thời gian qua thế nào.

Hiện tại, việc học của Thiện Nhân ở Nhạc viện TP.HCM còn tiếp tục không?

Tôi đã tạm gác việc học ở Nhạc viện TPHCM rồi. Hiện tại, tôi có hướng đi khác cho mình. Trong tương lai, nếu có cơ hội tham gia một cuộc thi liên quan đến âm nhạc, tôi nhất định sẽ thử sức để tiếp tục khám phá bản thân, học hỏi thêm nhiều điều mới.

Vậy còn với Cẩm Ly - Minh Vy thì sao? Hiện tại, mối quan hệ của Thiện Nhân với vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy là như thế nào?

À vẫn bình thường chứ. Cô chú Cẩm Ly - Minh Vy vẫn yêu thương và hỏi han tôi như bình thường. Tôi vẫn hay nói chuyện, chia sẻ về ca hát với cô chú. Vào những dịp lễ đặc biệt, tôi vẫn gửi cô chú những tấm thiệp nhỏ. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Cô chú là những người thầy đầu tiên của tôi, đã dạy dỗ tôi nhiều điều trong âm nhạc và hiện tại là lúc tôi áp dụng những lời dạy đó vào con đường của mình. Điều này tôi không hề quên. Sau biến cố, mọi người có nói này nói kia nhưng thực sự là không phải vậy đâu, mối quan hệ giữa tôi với cô chú vẫn vậy thôi.

Hiện tại, người yêu Ngân Trác còn làm quản lý cho Thiện Nhân không? Tôi thấy trong MV mới của Thiện Nhân, ở phần Giám đốc sản xuất dự án có để tên Ngân Trác. Vì sao trong buổi ra mắt này, Ngân Trác không xuất hiện?

Đó cũng chỉ là cái tên thôi mọi người ơi. Với MV này, đa phần tôi đều tự làm hết. Nhưng xin phép là cho tôi từ chối nói về những chuyện riêng tư và quá khứ, tôi muốn khép lại mọi thứ để hướng đến tương lai tích cực hơn.

Về phần công việc, hiện tại quản lý của tôi là người khác, không phải bạn ấy. Tôi muốn tách bạch rõ ràng, cái nào của tôi thì sẽ do tôi tự làm.

Cũng tham gia The Voice Kids, cũng là ca sĩ nổi danh từ cuộc thi ca hát nhưng hiện tại Phương Mỹ Chi đã có sự nghiệp riêng, còn Thiện Nhân thì đang dần trở lại sau 2 năm vắng bóng. Với điều này, Thiện Nhân có tiếc nuối gì không?

Phương Mỹ Chi đi trước tôi là đúng rồi, đâu có gì phải chạnh lòng đâu. Trong thời gian tôi không hoạt động vì biến cố, Phương Mỹ Chi vẫn ra sản phẩm đều đặn và có thành công riêng. Tôi mừng cho bạn.

Còn về việc khán giả đặt Thiện Nhân và Phương Mỹ Chi lên bàn cân so sánh, tôi cũng không sợ nữa. Bởi mỗi nghệ sĩ sẽ có con đường đi riêng, có cách cảm thụ âm nhạc riêng.

Tôi thấy đó là vinh dự vì được so sánh với những dự án đã rất thành công, đi vào lòng khán giả rồi. Được so sánh với các bạn hay các anh chị đi trước, Thiện Nhân phải vui chứ, có gì đâu phải buồn. Nhờ sự so sánh này, tôi mới thấy bản thân còn thiếu sót gì, từ đó rút kinh nghiệm để làm mọi thứ được tốt hơn.

Thiện Nhân có thấy tuổi 22 của mình sóng gió quá không? Bạn có tiếc nuối hay hối hận về bất cứ quyết định nào ở 2 năm trước không?

(Khóc) Đúng là vậy nhưng biết làm sao bây giờ.

Đó là khoảng thời gian để tôi lắng lại, hiểu bản thân mình hơn. Tôi thấy may vì khán giả vẫn yêu thương, che chở và chờ đón. Tôi xin khép lại những ồn ào về đời tư, để có tâm thế mới, tinh thần mạnh mẽ hơn trong âm nhạc.

Nhưng mà nghĩ lại, thôi thì qua sóng gió tôi cũng có được ngày hôm nay là một sự may mắn rồi. Như hiện tại, tôi đã tự mình làm được cho mình một sản phẩm chỉn chu, ý nghĩa. Hay ở sản phẩm này, tôi được trải nghiệm với vai trò một diễn viên.

Còn về hối hận vì các quyết định của 2 năm trước, nói thật, đã là quyết định rồi thì không hối hận gì hết. Cuộc đời của mỗi người không phải cuốn băng có thể tua đi tua lại.

Xin cảm ơn Thiện Nhân vì đã dành thời gian chia sẻ!