Tăng Duy Tân viết cái kết ấm lòng cho phiên bản mới của bản hit Nước Ngoài, hòa giọng đỉnh cao với Phan Mạnh Quỳnh!

Tối 18/1, Phan Mạnh Quỳnh và Tăng Duy Tân đã chính thức ra mắt ca khúc Bôn Ba (Nước Ngoài). Đây là ca khúc thứ 3 đến từ album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ, album chủ đề của lễ trao giải WeChoice Awards 2023. Ca khúc Bôn Ba (Nước Ngoài) là một sáng tác vô cùng đặc biệt khi Tăng Duy Tân viết tiếp câu chuyện đầy xúc động trong phiên bản gốc Nước Ngoài của Phan Mạnh Quỳnh. Tuy nhiên, ca khúc vẫn giữ phần điệp khúc đắt giá, gây ám ảnh do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện. Bôn Ba (Nước Ngoài) cũng được producer DuongK khoác lên chiếc áo nhạc điện tử đầy ma mị với âm hưởng Trap và Tropical House.

Phan Mạnh Quỳnh vốn đã là một ca sĩ/ nhạc sĩ quá nổi tiếng với những sáng tác mang đậm tính triết lí, chiêm nghiệm về cuộc sống - vòng đời - vất vả con người. Tăng Duy Tân những năm qua cũng nổi lên là một ca sĩ/ nhạc sĩ nổi tiếng với những giai điệu “tạo hit” đình đám trên MXH. Hai cá tính âm nhạc này đã tìm đến “điểm chạm” trong âm nhạc khi viết về đề tài những người con xa xứ, trăn trở về tương lai. Dịp Tết đến - Xuân về lại là thời điểm những trái tim này thêm xao xuyến bởi những cảm xúc hướng về quê nhà, về gia đình nơi phương xa.

Đều là 2 người con miền Trung (Nghệ An & Quảng Trị) vào lập nghiệp tại miền Nam, Phan Mạnh Quỳnh và Tăng Duy Tân sẻ chia với nhau nhiều điểm tương đồng về kí ức quê hương, về những vùng quê xa xôi nơi có hàng lớp thanh niên trai tráng ra đi để tìm kiếm những cơ hội. Đây cũng chính là chủ đề xuyên suốt của Bôn Ba (Nước Ngoài). Cách viết lời từ ngôi thứ nhất khiến khán giả như đang dõi theo một quyển nhật ký của người thanh niên lao động xa nhà.

Trong Bôn Ba (Nước Ngoài), Phan Mạnh Quỳnh đã giữ lại phần điệp khúc vốn được anh thể hiện đầy xuất sắc: “Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo. Thả đôi cánh bay xa hoài, oh oh nước ngoài,...” và “Vì khi biết quê ta nghèo. Rủ nhau bước đi muôn nẻo. Tìm đất khách mong làm giàu. Mai sau ngẩng đầu…”. Từ vùng quê nghèo, họ đã “thả cánh bay đi muôn nẻo”, mang theo hi vọng và ước mơ, thế nhưng, cuộc đời không phải là giấc mơ... Và nỗi nhớ ấy càng quặn thắt hơn mỗi khi Tết đến - Xuân về.

Phần lời hát của Tăng Duy Tân gieo trong lòng người nghe một niềm hi vọng mới về cuộc sống những người lao động xa nhà. “Nơi vùng trời xa xôi lòng tôi đã lớn hơn xưa, chẳng còn nữa nhiều đêm chan chứa nỗi buồn”, “Tôi của ngày hôm nay chẳng còn yếu đuối như xưa, Vì chông gai làm tôi vững chãi kiên cường”,... người thanh niên trong phiên bản gốc Nước Ngoài qua nhiều năm “bôn ba” đã trưởng thành, vững vàng và mạnh mẽ hơn. Những khó khăn về thể chất lẫn tinh thần thời gian đầu xa quê hương làm việc đã không còn, thay vào đó là một ý chí mạnh mẽ, phần nhiều “chai đi nét thơ ngây”. Tuy nhiên, dẫu cho có mạnh mẽ đến mấy, khi Xuân sang họ vẫn không khỏi nhớ nhà, nhớ về thời gian yên bình nhất là khi được ở nhà.

Cách triển khai của Tăng Duy Tân như viết nên một cái kết đẹp cho câu chuyện của những thanh niên xuất khẩu lao động xa nhà mà Phan Mạnh Quỳnh đã viết đầu tiên trong Nước Ngoài. Chính vì thế, phần tiếp theo của Nước Ngoài - Bôn Ba (Nước Ngoài) mong muốn một lần nữa “sưởi ấm” trái tim không chỉ của khán giả trong nước mà còn lan tỏa đến những người con Việt Nam đang ở phương xa.

Về phiên bản gốc Nước Ngoài Phan Mạnh Quỳnh từng xúc động chia sẻ: “Đây là ca khúc tôi viết dành cho những anh chị em đi xuất khẩu lao động... Ca khúc này tôi mất hết 2 năm mới có thể hoàn thành phần lời, vì khi tôi trở về nhà, tôi mới cảm nhận được hết nỗi trăn trở của anh em”. Ca khúc Nước Ngoài từng được thể hiện đầy xúc động qua giọng hát của Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn,... cũng như “chính chủ” và lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu khán giả.

Album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ là album chủ đề của WeChoice Awards 2023. Khán giả được chào đón sự trở lại của những nghệ sĩ kì cựu như diva Mỹ Linh, cùng những nghệ sĩ đã có tên tuổi như Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Myra Trần. Bên cạnh đó không thể thiếu sự xuất hiện của những nghệ sĩ trẻ dẫn dắt thị trường suốt thời gian qua như Wren Evans, Grey D, HIEUTHUHAI, Obito, Low G, Tăng Duy Tân. Không thể không nhắc đến những tân binh đình đám bước ra từ Rap Việt như Liu Grace, Pháp Kiều…

Tất cả các sản phẩm âm nhạc của album sẽ do đội ngũ các producer tài năng của S.Hube Label đảm nhiệm: Hứa Kim Tuyền, DươngK, Kai Đinh, WOKEUP, 2pillz, Trid Minh. Từng câu chuyện trong các ca khúc sẽ là một lớp bóc tách hướng về bức tranh chủ đề chung, sẽ có những sắc thái khác nhau, những gam màu khác nhau nhưng tất cả đều hướng về chủ đề “Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ”.