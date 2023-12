Tân trang nhà cửa trước thềm năm mới, đừng quên chọn TV đúng chuẩn

Tết đến, xuân về là dịp các gia chủ sửa soạn và sắm sửa để trang hoàng không gian sống. Trong đó, mua một chiếc TV mới là lựa chọn được nhiều người cân nhắc để nâng tầm không gian giải trí của phòng khách, góp phần thay đổi "phong thủy" gia đình theo hướng tích cực hơn. Tuy nhiên, mỗi gia chủ lại có một nhu cầu riêng cho chiếc TV của mình. Để chọn được sản phẩm ưng ý, bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây. Và dù lựa chọn của bạn là gì, cũng đừng quên chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn của TV Samsung, chỉ có dịp cuối năm nay.

Chương trình "Samsung tặng 10 inch và 10 quà - Lên đời TV". Theo đó, khách hàng có thể nâng cấp TV lên 10 inch với chi phí không đổi, trả góp 0% lãi suất, ưu đãi mua loa thanh lên đến 46% cùng gói ứng dụng giải trí phong phú như VTVcabON, Galaxy Play, Apple TV+, VieON, FPT Play, K+, ClipTV, TV360… để thưởng thức nội dung hấp dẫn trong dịp Tết. Ngoài ra, người dùng đang sở hữu TV Samsung hoặc thương hiệu khác cùng đều được tham gia chương trình "Thu cũ đổi mới" kèm nhiều ưu đãi khác.

Từ 8/12/2023 đến 18/02/2024, chương trình "Mua càng nhiều, giảm càng sâu" cũng được diễn ra đồng thời tại các chuỗi siêu thị điện máy trên toàn quốc. Theo đó, ngoài nâng cấp 10 inch miễn phí, tặng gói ứng dụng giải trí, trả góp 0%, khách hàng mua TV Samsung còn được ưu đãi đến 5 triệu đồng, đồng thời giảm đến 12 triệu đồng khi mua sản phẩm thứ 2 trong hệ sinh thái thiết bị gia dụng Samsung như TV, tủ lạnh, máy giặt có trong danh mục khuyến mãi. Chi tiết xem tại đây.

Không gian lớn với nhu cầu giải trí cao cấp

Với những gia đình sở hữu phòng khách diện tích lớn, chiếc TV - trung tâm giải trí của căn nhà - cần có độ lớn tương đương để tránh "lọt thỏm" trong những cuộc vui ngày Tết. Tùy vào diện tích và cách bài trí nội thất, gia chủ có thể lựa chọn các dòng TV cỡ lớn của Samsung với kích thước màn hình lên tới 85 inch, thậm chí 98 inch. Kết hợp tấm nền Neo QLED, QLED hoặc OLED với độ phân giải 4K và 8K, TV Samsung hứa hẹn mang đến những trải nghiệm giải trí mãn nhãn.

Trải nghiệm giải trí càng được nâng tầm trên TV 98 inch, nhờ kích thước cực lớn và công nghệ nâng cấp hình ảnh bằng AI

Đơn cử với Samsung QLED 4K 98Q80C, gia chủ không chỉ sở hữu chiếc TV có độ lớn 98 inch trong thiết kế siêu mỏng, mà còn được làm chủ loạt công nghệ hiện đại tích hợp trong thiết bị. Cụ thể, với sự trợ giúp của AI, bộ xử lý Neural Quantum 4K và công nghệ Supersize Picture Enhancer có khả năng giúp TV nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K, đồng thời giảm nhiễu, tăng cường độ sắc nét, 98Q80C mang lại chất lượng hiển thị vượt trội.

Với kích thước 85 inch, TV Neo QLED 8K QN900C là lựa chọn lý tưởng. Bên cạnh được trang bị bộ xử lý Neural Quantum 8K có khả năng nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 8K bất kể chất lượng gốc, thiết bị cũng tích hợp công nghệ Quantum Matrix Pro để tái hiện chi tiết ẩn nhờ độ tương phản vượt trội. Màn hình tràn viền vô cực giúp các gia đình dễ dàng thưởng thức nội dung yêu thích trên ứng dụng Smart Hub độc quyền mà không bị phân tâm. Cùng với công nghệ Dolby Atmos cho trải nghiệm âm thanh đa chiều, chiếc TV này được hãng kỳ vọng giúp người xem "sống" trong từng phút giây giải trí.

Neo QLED 8K QN900C được xem là tuyệt tác TV 8K hiếm hoi trên thị trường

Không gian đậm chất nghệ thuật hoặc lifestyle

Khác với những gia chủ chuộng bài trí phòng khách theo phong cách truyền thống, nhiều người trẻ thích đồ nội thất thể hiện gu thẩm mỹ và cá tính khác biệt. Đáp ứng được nhu cầu này chính là dòng TV Lifestyle của Samsung, gồm các mẫu The Frame, The Sero và The Serif. Với những đặc điểm "có 1-0-2" trong thiết kế, TV Lifestyle của Samsung không chỉ đáp ứng nhu cầu nghe nhìn, mà còn tô điểm cho không gian sống đậm chất nghệ thuật.

Bên cạnh công nghệ QLED với độ phân giải 4K, điểm độc đáo của TV The Frame nằm ở tấm nền chống phản sáng, khung viền linh hoạt và chế độ Art Mode. Theo đó, màn hình hạn chế đáng kể độ chói góp phần mang đến chất lượng hiển thị siêu thực và sống động đến từng chi tiết. Kết hợp ngôn ngữ thiết kế mang phong cách khung tranh cùng bộ sưu tập 2.100 tác phẩm nghệ thuật được trình chiếu lên màn hình, chiếc TV The Frame sẽ xuất hiện như một bức họa nổi tiếng trong căn phòng.

Không chỉ là một chiếc TV QLED 4K, The Frame còn là tác phẩm nghệ thuật tô điểm không gian sống

Các tín đồ của chủ nghĩa tối giản cũng có thể cân nhắc TV The Serif. Bên cạnh việc tích hợp các công nghệ hiển thị hiện đại như The Frame, The Serif còn mang thiết kế chữ "I" phá cách với chân đế linh hoạt. Chiếc TV được xem là nét chấm phá hoàn hảo, giúp không gian sống đậm chất nghệ thuật khi sử dụng chế độ Ambient Mode+ để hiển thị các thông tin hữu ích, phối nhiều tông màu phù hợp bối cảnh ngay cả khi không hoạt động.

Thiết kế chữ "I" với chân đế linh hoạt giúp TV Samsung The Serif phù hợp mọi vị trí trong nhà

Với người dùng thích nội dung giải trí trên trên TikTok, Youtube Shorts, Facebook/ Instagram Reels, mẫu TV The Sero 4K được xem là lựa chọn lý tưởng. Sở hữu kích thước màn hình 43 inch, song chiếc TV có khả năng xoay 90 độ để người xem thưởng thức các video khổ dọc với chất lượng hiển thị tối đa thay vì bị thu hẹp bởi mảng đen ở 2 bên.

The Sero phù hợp các tín đồ của nội dung trên smartphone

Không gian giải trí nhỏ nhưng ấm cúng



Trong trường hợp gia chủ không cần lên đời một chiếc TV có kích thước quá lớn, Samsung cũng có các mẫu TV kích thước từ 50 inch đến 75 inch, phù hợp cho những căn hộ, ngôi nhà có diện tích vừa phải, ấm cúng. TV QLED, OLED hay Neo QLED đều mang đến trải nghiệm giải trí mãn nhãn nhờ các công nghệ tiên tiến tương tự như các dòng TV kích thước lớn, gồm bộ vi xử lý nâng chuẩn hình ảnh; màn hình Quantum Dot hiển thị 100% dải màu; tấm nền chống phản sáng; công nghệ Dolby Atmos; ứng dụng Smart Hub giúp cá nhân hóa kho giải trí...

Tổng hòa những ưu đãi cùng loạt TV đa dạng thiết kế, hiệu năng, có thể nói, dịp mua sắm cuối năm là "thời điểm vàng" để các gia chủ "thổi làn gió mới" vào không gian sống, sẵn sàng đón năm mới rực rỡ sắc xuân.