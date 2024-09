Tận mắt chứng kiến 'đồng lúa chết' sau khi nước rút ở Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Toàn (thôn An Lạc) cho biết nhà ông có 5 sào lúa đều hỏng toàn bộ do nước lũ. "Nước lũ lên cao hơn cả lũ lịch sử năm 1971, nên không thể cứu được gì. Không chỉ ruộng lúa, toàn bộ tài sản nhà tôi như tivi, tủ lạnh, 2 chiếc xe đạp điện cũng hỏng do ngập trong nước", ông Toàn nói.