Tận hưởng mùa hè tại đảo thiên đường Bali dành cho các khách hàng của FPT Telecom

Hè nắng nóng như đổ lửa, trẻ em tới người già chẳng ai muốn ra ngoài, vì thế mà nhiều gia đình ưu tiên các lựa chọn các dịch vụ giải trí tại nhà như xem truyền hình, lướt web,... Thấu hiểu nhu cầu kể trên, FPT Telecom liên tục phát triển các gói dịch vụ Internet - FPT Play để đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng với chi phí hợp lý và đặc biệt là chương trình ưu đãi lớn mùa hè này với tên gọi "Đón hè mơ ước - Một bước tới BaLi"

Chương trình khuyến mãi kéo dài từ 25/7 đến hết 25/8, áp dụng cho khách hàng ký mới dịch vụ Combo Internet - FPT Play và khách hàng hiện hữu đăng ký thêm dịch vụ FPT Play (gói Max, Vip) thông qua website shop.fpt.vn hoặc tại các chi nhánh FPT Telecom trên toàn quốc.

Theo đó sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký dịch vụ, khách hàng sẽ nhận được số lượt quay số may mắn: khách hàng mua thêm dịch vụ FPT Play (gói Max, gói Vip) sẽ nhận được 3 lượt quay; khách hàng hoàn tất ký mới hợp đồng: Combo Internet - FPT Play sẽ nhận được 6 lượt quay. Thông báo về lượt quay sẽ được thông báo thông qua noti trên Hi FPT và tin nhắn SMS/ZNS trên Zalo thông qua brandname FPT Telecom.

Khách hàng sẽ tự thực hiện các lần quay số may mắn theo số lượt quay nhận được trên ứng dụng Hi FPT và nhận những giải thưởng như: giải Nhất - Máy lạnh Samsung Inverter 1HP; giải Nhì - Vali Stargo Trinity size S; giải Ba - 3 tháng sử dụng miễn phí Ultra Fast; khuyến khích 1 - Voucher vệ sinh điều hoà trị giá 60.000đ; khuyến khích 2 - Thẻ cào điện thoại 50.000đ. Sau mỗi lượt quay số, ngoài những giải thưởng có giá trị, khách hàng còn nhận được một mã dự thưởng được pop-up trên màn hình để tham gia vòng quay may mắn trúng giải đặc biệt của chương trình.

Vòng quay giải đặc biệt sẽ được diễn ra vào thứ 4 hàng tuần để tìm ra những chủ nhân may mắn tuần là 01 voucher du lịch Bali dành cho 2 người trị giá 30 triệu đồng. Một phần quà tặng hết sức ý nghĩa và giá trị mà FPT Telecom gửi tới các quý khách hàng may mắn, với mong muốn cùng tạo nên một mùa hè đầy ắp niềm vui.