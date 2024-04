Tờ BI nhận định, Threads - ứng dụng mới ra mắt của Meta vẫn đang chiếm được cảm tình của người dùng và có thể đang trên đường trở nên lớn hơn X (trước đây là Twitter).

Cụ thể, theo ước tính mức sử dụng từ Apptopia, ứng dụng mới nhất của Meta, ra mắt vào mùa hè năm ngoái đã chứng kiến số lượng người dùng hoạt động hàng ngày tăng đều đặn kể từ tháng 11. Đáng nói, Threads hiện là đối thủ trực tiếp của X - mạng xã hội vốn đã phải vật lộn để duy trì lượng người dùng kể từ khi Elon Musk mua lại nền tảng này khoảng 18 tháng trước.

Kể từ tháng 12 năm ngoái, Threads đã có nhiều người dùng hàng ngày (DAU) ở Mỹ hơn X, thậm chí Threads cũng trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất của Apple.

Thomas Grant, Phó Giám đốc nghiên cứu của Apptopia cho biết: "Các DAU của Thread ở Mỹ đã vượt X vào tháng 12/2023 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại". Đây hiện là ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều thứ ba trên Apple App Store, trong khi X ở vị trí thứ 41. Trong Cửa hàng Google Play, Threads đứng ở vị trí thứ 12 trong số các ứng dụng miễn phí, trong khi X ở vị trí thứ 44.

Tính đến thời điểm hiện tại của tháng 4, Threads đã đạt trung bình khoảng 28 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, tức là những người đã mở ứng dụng này ít nhất một lần trong khoảng thời gian 24 giờ. Đó là mức tăng DAU khoảng 55% so với tháng 12 khi Threads có trung bình khoảng 18 triệu người dùng mỗi ngày.

Trong khi đó, tính đến thời điểm hiện tại trong tháng 4, X đã đạt trung bình 22 triệu DAU, tỷ lệ sử dụng thấp hơn 21% so với Threads. DAU trên X tương đối ổn định trong ba tháng qua nhưng đã tăng kể từ tháng 12 khi nền tảng này đạt 17 triệu DAU. Đó là tháng đầu tiên Threads đánh bại X trên tiêu chí DAU ở Mỹ.

Người dùng X nhìn chung vẫn giảm so với trước khi Musk tiếp quản nền tảng này. Theo ước tính của Sensor Tower, số người dùng ứng dụng X hàng ngày trên toàn thế giới đã giảm 19% so với tháng 10 năm 2022, tháng mà Musk tiếp quản Twitter. Chỉ số DAU của X trên toàn thế giới trong quý đầu tiên của năm 2024 giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, Threads vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đánh bại X trở thành ứng dụng blog phổ biến nhất. Chưa kể, việc đạt được mục tiêu đạt tới 1 tỷ người dùng như tham vọng của Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg cũng rất khó khăn.

Tuần trước, khi Taylor Swift sử dụng Threads lần đầu tiên để quảng cáo album mới nhất của mình và nhận được một số tính năng dành riêng cho việc đó, Threads đã ghi nhận "không có mức tăng đáng chú ý" nào đối với người dùng. Ước tính về số lượng người dùng hàng ngày từ Apptopia trong tuần cũng cho thấy số lượng người dùng Threads không tăng.

Người dùng hoạt động hàng tháng của X ở Mỹ cũng dễ dàng đánh bại Threads. Theo ước tính của Apptopia, MAU của Threads tại Mỹ đã đạt khoảng 100 triệu trong ba tháng qua, mặc dù Zuckerberg vào tháng 2 cho biết tổng số MAU là gần 130 triệu. Dù bằng cách nào, MAU của X chỉ ở mức hơn 140 triệu chỉ riêng ở Mỹ, mặc dù người dùng đã dao động trong năm qua giữa 135 triệu MAU và 140 triệu hiện tại.

Tuy nhiên, Zuckerberg có vẻ lạc quan về Threads và đã đánh giá cao ứng dụng này trong mọi cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý kể từ khi ra mắt. Hồi tháng 2, Mark rằng Threads "đang trên đà đạt được thành công lớn".

Zuckerberg nói thêm: "Tôi lạc quan rằng chúng tôi có thể duy trì tốc độ cải tiến và tăng trưởng và cho thấy rằng một ứng dụng hướng đến thảo luận thân thiện có thể được sử dụng rộng rãi như các ứng dụng xã hội phổ biến nhất".

