Tân binh V.League tính sa thải HLV Brazil, dự chi tiền tỷ chiêu mộ Theerathon nhưng bất thành?

THEERATHON CHƯA MUỐN TỚI V.LEAGUE?

Cụ thể, truyền thông Thái Lan mới đây đã đồng loạt đưa tin CLB CAHN muốn chiêu mộ Theerethon Bunmanthan theo dạng cho mượn ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa giải. Cầu thủ này được kỳ vọng sẽ mang tới nét mới cho tuyến giữa chưa thực sự ổn của đội bóng.

Trang tin Idoojung cho biết đội tân binh V.League có thể trả mức lương lên tới 2 triệu baht/tháng (tương đương 1,3 tỷ đồng) nhằm thuyết phục đội trưởng tuyển Thái Lan. Ngoài ra, CLB chủ quản Buriram United cũng sẽ nhận được một khoản phí mượn.

Con số này con hơn rất nhiều so với mức lương hiện tại của Theerathon . Được biết, Buriram United đang trả cho hậu vệ này 1,2 triệu baht/tháng (khoảng hơn 800 triệu đồng). Đây cũng là một trong những mức đãi ngộ cao nhất tại Thai League.

Theerathon chơi cực hay tại AFF Cup 2022 khi được HLV Polking kéo từ vị trí hậu vệ trái vào đá tiền vệ trung tâm. (Ảnh: Như Đạt)

Cũng theo Idoojung, CLB CAHN kỳ vọng có thể có được Theerathon để tăng cường lực lượng cho giai đoạn 2 V.League 2023 (đầu tháng Bảy), thời điểm giải đấu bắt đấu phân nhóm. Ngoài ra, Thai League 2022/23 sẽ kết thúc vào ngày 14/5 và Buriram có thể cân nhắc việc nhả người.

Tuy nhiên sau đó, trang Ball Thai cho biết đã tìm hiểu sự việc và đưa tin Theerathon Bunmathan quyết định từ chối đề nghị nói trên.

Theo trang tin này, lý do Theerathon Bunmathan từ chối chuyển nhượng không phải vì chuyện tiền bạc. Cầu thủ 33 tuổi muốn ra sân cho Buriram United ở AFC Champions League 2023/24.

Nhà đương kim vô địch Thái Lan sẽ tham dự giải đấu từ vòng bảng, bắt đầu vào giữa tháng 9. Bởi thế nếu tới V.League, Theerathon sẽ bỏ lỡ quãng thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Buriram United.

Kinh nghiệm chơi bóng tại J1 League giúp Theerathon vẫn chơi ấn tượng dù đã bước sang tuổi 33. (Ảnh: Như Đạt)

CLB CAHN SẼ THAY HLV TRƯỞNG?

Trong một diễn biến khác cũng liên quan tới CLB CAHN, nhiều khả năng đội bóng này sẽ tìm người thay thế HLV Paulo Foiani .

Trải qua 4 vòng đấu, đội bóng này giành được 4 điểm với thành tích thắng 1, hòa 1, thua 2. Kết quả này không quá tệ nhưng có phần chưa đáp tương xứng với sự kỳ vọng và chất lượng đội hình của CLB CAHN.

Trước đó, CLB CAHN đã đưa về một loạt ngôi sao sau khi thăng hạng V.League, gồm: Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng, Patrik Lê Giang, Bùi Tiến Dụng, Tô Văn Vũ, Nguyễn Xuân Nam, Huỳnh Tấn Sinh… và 3 ngoại binh được đánh giá có chất lượng tốt. Tuy nhiên kết quả thi đấu của CLB chưa được như mong đợi.

HLV Foiani khởi đầu suôn sẻ cùng CLB CAHN với thắng lợi 5-0 trước CLB Bình Định. Tuy nhiên trong 3 vòng tiếp theo, đội bóng của ông chỉ giành được 1 điểm. (Ảnh: Như Đạt)

Trong quá khứ, thành tích nổi bật của HLV Paulo Foiani là giúp câu lạc bộ Sociedade Esportiva Juazeirense giành Á quân Cúp Copa Governador Da Bahia và tham dự Cúp Copa Do Brazil 2015; năm 2019, giúp Câu lạc bộ Sinop Futebol giành quyền tham dự Cúp Copa Do Brazil; năm 2021, câu lạc bộ Sportivo mà ông cầm quân đã xuất sắc giành quyền tham dự Cúp Copa Do Brazil.

Vị chiến lược gia người Brazil này cũng là người dành giải thuởng Huấn luyện viên xuất sắc nhất Hạng nhất Bang của Brazil năm 2020. Tuy nhiên có vẻ như thử thách tại V.League đang khiến ông có phần loay hoay.

Phát biểu sau trận hòa HAGL ở vòng 4, HLV Foiani cho rằng ông vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện đội bóng của mình.

"Quãng nghỉ 48 ngày có thể là dài, nhưng đối với chúng tôi thì có thể vẫn thiếu. Vừa rồi chúng tôi cũng chưa có nhiều thời gian để chuẩn bị nên quãng thời gian này sẽ giúp cho chúng tôi hoàn thiện đội hơn.

Các giải đấu trên thế giới diễn ra liên tục, không bị nghỉ nhiều. Tuy nhiên ở đây là lịch của Ban tổ chức V.League và những đội bóng sẽ tận dụng khoảng thời gian này để hoàn thiện hơn", HLV người Brazil bình luận về quãng nghỉ dài của V.League 2023 sau 4 vòng đầu tiên.