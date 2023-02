Tân binh được ví là "Han So Hee thế hệ mới": Vẻ ngoài tươi sáng gây thương nhớ, từng đóng cặp với Song Kang

Khi nói về những diễn viên 9x có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất nhì màn ảnh Hàn hiện nay, Han So Hee là một cái tên mà chắc chắn khán giả không thể không nhớ tới. So với nhiều đồng nghiệp cùng lứa, Han So Hee vào nghề không sớm cũng mất khá nhiều năm mới bắt đầu được chú ý. Thế nhưng cô lại thăng tiến quá nhanh, chỉ mất chưa tới 3 năm sau Thế Giới Hôn Nhân, đã trở thành một ngôi sao lừng danh. Chính bởi sức ảnh hưởng mạnh mẽ nên Han So Hee đã trở hành hình mẫu của không ít sao nữ thế hệ mới.



Kim Si Eun là một trong số những sao nữ được truyền thông Hàn gọi với cái tên "Han So Hee thế hệ mới" bởi nhan sắc xinh đẹp và năng lực vượt trội của mình. Đặc biệt gần đây nhất, danh xưng này lại tiếp tục được nhắc lại khi đàn chị Bae Doona đã ví von Si Eun với So Hee trong một buổi phỏng vấn quảng bá phim mới: "Kim Si Eun, giống như Han So Hee, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của công chúng với năng lực ấn tượng và khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy." Được biết sắp tới, Kim Si Eun sẽ có cơ hội ra mắt với đàn chị Bae Doona trong bộ phim điện ảnh Next Sohee.

Bae Doona và Kim Si Eun

Kim Si Eun sinh năm 2000, ngay từ khi mới ra mắt, cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi nhan sắc trong trẻo, nụ cười rạng rỡ. Ngay từ nhỏ Si Eun đã thể hiện năng khiếu nghệ thuật nên được gia đình theo học tại trường Trung học nghệ thuật Kaywon. Từ năm 2016, khi đang học cấp 3, cô đã có cho mình những vai diễn đầu tiên, chủ yếu với vai trò diễn viên khách mời. Sau đó cô đầu quân vào công ty Management Romantic với tư cách diễn viên, người mẫu.

Thời gian vào nghề cũng đã khá lâu nhưng Si Eun vẫn được coi là một tân binh do cô dường như chưa thực sự chuyên tâm cho công việc diễn xuất, chủ yếu chỉ nhận các vai diễn nhỏ để tăng độ nhận diện. Vai diễn đáng nhớ nhất của cô mấy năm qua phải kể đến lần xuất hiện trong bộ phim Love Alarm 2, đóng cặp với Song Kang - một bạn diễn cực ăn ý của Han So Hee.

Nhan sắc xinh đẹp trên màn ảnh của Kim Si Eun

Kim Si Eun và Song Kang

Nguồn ảnh: Netflix, Naver