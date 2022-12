Tâm sự nghề môi giới năm nay: Đầu năm lương cao chót vót, cuối năm ảm đạm không có thưởng Tết

"Không đạt được mục tiêu tài chính nào, năm vừa rồi còn bám trụ với nghề là may mắn rồi", lời chia sẻ của 1 bạn làm môi giới BĐS trong dịp cuối năm nay. Môi giới BĐS hay môi giới chứng khoán đã có 1 năm khá khó khăn trong thị trường nhiều biến động như hiện tại. Có những lúc thu nhập cao hơn so với mặt bằng chung rất nhiều, tuy nhiên, thời điểm hiện tại nhiều người thậm chí không còn "tha thiết" thưởng Tết do quá ít ỏi.

Khó tìm khách hàng, 1 năm ảm đạm

Nam Anh (24 tuổi), hiện đang là môi giới BĐS chia sẻ rằng thường cuối năm là thời gian thị trường mua bán nhà cửa rất sôi động. Tuy nhiên, năm nay thị trường khá ảm đạm, lượng người có thể mua BĐS cuối năm giảm đi khá nhiều so với đầu năm cũng như cùng kỳ những năm trước. Lượng khách quan tâm vẫn duy trì mức ổn định tuy nhiên để thực sự xuống tiền lại là một câu chuyện khác.

Đầu năm, khi thị trường sôi động, khách hàng tìm đến rất nhiều, đã có những lúc thu nhập của cậu bạn khá cao, đủ để chi tiêu cho những thú vui xa xỉ hơn thường ngày. Song, càng gần cuối năm tất cả mọi thứ trở nên tệ hơn, đặc biệt là thu nhập. Do vậy cậu bạn không còn quá hào hứng với Tết.

(Ảnh minh hoạ)

Cũng giống như Nam Anh, Quốc Thành (23 tuổi) đang làm môi giới chứng khoán thổ lộ: "Thật ra không phải cuối năm nay mới ảm đạm, tình trạng này đã cả năm rồi". Cậu bạn chia sẻ rằng 2022 vừa qua rất khó để tìm khách hàng. Nhiều người đầu tư thua lỗ nên họ không muốn nghe tư vấn thêm. Còn những người mới bởi vì tin tức trong 1 năm qua không có gì tốt, do vậy họ cũng không muốn nói chuyện với môi giới chứng khoán. Thu nhập chủ yếu dựa vào phí giao dịch nên thu nhập của cậu bạn cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, do không có khách hàng.

Bên cạnh đó, Quốc Thành cũng chia sẻ rằng cuối năm đi làm khá ảm đạm, vì đây là thời điểm nhiều người nhận thưởng Tết, cũng như tận hưởng không khí lễ hội. Song, với tình hình này, có lẽ để được thu nhập như đầu năm đã khó, chưa nói đến thưởng Tết. Tuy nhiên, trải qua 1 năm "khó thở" trong công việc, cậu bạn không còn muốn đón Tết.

Nghỉ Tết sớm, tìm thêm công việc để có tiền tiêu Tết

Đối với Nam Anh, công ty cuối năm công ty chốt được ít hơn đồng hơn, do vậy thu nhập đã bị giảm đi đáng kể. "Cũng có những hợp đồng lớn, tuy nhiên hầu hết các anh chị có kinh nghiệm trong nghề thực hiện. Những người mới như mình, ít được làm những hợp đồng đó".

Bên cạnh đó, công ty cho nhân viên tự do hơn vào cuối năm, nếu ai không ký hợp đồng hoặc tìm được khách, có thể xin nghỉ Tết sớm. Do vậy, Nam Anh cũng đã nghỉ Tết trước 1 tháng. "Mình chấp nhận thưởng Tết bởi vì cũng ít và không bõ công đi làm. Thời gian qua cũng mệt mỏi, mình quyết định nghỉ ngơi, không làm thêm bất công việc gì. Mình tính toán năm sau sẽ cố gắng để 'cày cuốc' nhiều hơn".

(Ảnh minh hoạ)

Còn đối với Quốc Thành, tầm này năm ngoái, thị trường khá tốt, do vậy thu nhập khá cao. Năm nay, cậu bạn chưa được thông báo về thưởng Tết, song cũng không mong đợi quá nhiều do 1 năm nay không có nhiều tin tốt.

"Mình chưa thấy ai bỏ nghề, nhưng tinh thần của mọi người cũng đi xuống khá nhiều. Thu nhập không tốt, ảnh hưởng tới tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống, chẳng ai vui nổi". Bên cạnh đó, cậu bạn 23 tuổi cũng đang đi tìm thêm những công việc bán thời gian để có thể kiếm thêm ít tiền để chi tiêu Tết.

"Thu nhập giảm đi khá nhiều, mình cũng thấy khá buồn. Đặc biệt khi so sánh với những người bạn vừa ra trường đã nhận được mức lương nghìn đô. Còn bản thân năm nay bấp bênh, cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Tâm trạng khá áp lực cũng cảm thấy mông lung về tương lai phía trước", Quốc Thành chia sẻ.

Nói về dự định trong tương lai, Nam Anh cho rằng ngành nghề nào cũng có lúc hưng thịnh, biến động theo từng giai đoạn. Lượng khách hàng mua BĐS vẫn còn nhiều và khó khăn từ vĩ mô mang tính thời điểm, do vậy, cậu bạn vẫn sẽ duy trì công việc và cố gắng để năm sau thu nhập trở lại tốt hơn.