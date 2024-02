Tạm giữ phương tiện trong vụ tài xế ô tô bóp cổ, bỏ rơi khách giữa đường

Mới đây, một người dân chia sẻ vào các hội nhóm trên mạng xã hội thông tin cảnh báo về việc tài xế xe khách mang biển số 14B-042.78 có hành vi hành hung và thả khách giữa đường.

Cụ thể, hành khách chia sẻ, với quãng đường ngắn Hà Nội - Bắc Ninh, tài xế thu 200 nghìn đồng/ vé. Hà Nội - Uông Bí 400 nghìn đồng/ vé, và Hà Nội đi Móng Cái giá vé 500 nghìn đồng. Theo phản ánh, do bị thu giá vé quá cao nên khách phản ánh thì bị tài xế dở thói côn đồ hành hung, thu mỗi khách 200 nghìn đồng rồi thả xuống giữa cao tốc (đoạn gần cầu Đuống). Thấy bất bình với hành động của tài xế, hành khách chụp lại biển số nhà xe, thì liền bị tài xế bóp cổ. Kèm theo phản ánh trên, người dân đăng tải hình ảnh chiếc xe và hình ảnh vết xước trên cổ để làm bằng chứng.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, làm rõ hành vi của nhà xe, đồng thời liên hệ bị hại.

Ảnh chụp màn hình thông tin người dân chia sẻ

Trao đổi với báo chí, đại diện Sở Sở GTVT Quảng Ninh, cho biết, đơn vị đã cho xác minh và khẳng định việc ô tô BKS 14B-042.78 chở khách rồi thu tiền là sai quy định.

Đại diện Sở GTVT Quảng Ninh thông tin thêm, xe ô tô sử dụng biển kiểm soát màu trắng nhưng lại để kinh doanh, chủ xe không đăng ký kinh doanh vận tải, không có giám sát hành trình, không gửi dữ liệu về sở và không có phù hiệu.

Hiện, lực lượng chức năng cũng đã mời những người liên quan đến để xác minh, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Tại cơ quan công an, tài xế ô tô thừa nhận có sự việc như trên. Công an tỉnh Quảng Ninh đang liên hệ bị hại để xác định rõ hành vi, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Cũng liên quan đến vụ việc, trên một số trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, phát đi thông báo, đơn vị tìm bị hại trong vụ việc lái xe 14B-042.78 bóp cổ hành khách.

Ai là bị hại trong vụ việc trên đề nghị liên hệ theo số điện thoại Trực ban Hình sự 0692.808.133 hoặc trực tiếp đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tại địa chỉ Dốc Giao Thông, tổ 1, khu 1, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để phối hợp giải quyết.