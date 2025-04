Tạm giữ Nguyễn Văn Tư - tài xế liên quan vụ lật xe khách nghiêm trọng khiến 4 người chết trên đèo Tam Đảo

Liên quan đến vụ xe khách bị lật trên đèo Tam Đảo sáng, cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, gồm ông M.V.T. (47 tuổi), bà P.H.T. (41 tuổi), bé N.V.M.N. (3 tuổi) và bé M.P.T. (9 tuổi), đều trú tại H.Thanh Miện (tỉnh Hải Dương).

Các nạn nhân khác bị thương, được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Tại hiện trường, kính chắn gió và toàn bộ kính bên hông phải của xe vỡ nát, nhiều vật dụng cá nhân văng ra ngoài, phương tiện bị lật nghiêng và biến dạng phần thân phải. Công an đã phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra và hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe mất phanh khi đang xuống dốc khiến tài xế không làm chủ tốc độ, đâm vào hộ lan rồi lao xuống ta luy âm.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường (Ảnh CA tỉnh Vĩnh Phúc)

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 9h15 phút ngày 26/4/2025, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km 19 Quốc lộ 2B, đoạn lên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Một xe ô tô khách 29 chỗ, BKS 059.95 do anh Nguyễn Văn Tư, sinh năm 1984, ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương chở đoàn du khách 16 người ở huyện Thanh Miện (Hải Dương) trong quá trình di chuyển từ thị trấn Tam Đảo xuống núi đâm vào hộ lan rồi lao xuống ta luy âm, lật nghiêng bên đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lãnh đạo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện chuyên dụng khẩn trương tiếp cận, đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người bị nạn và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo huy động lực lượng của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra và lực lượng Công an cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan nhanh chóng tổ chức triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết giao thông khu vực. Trong điều kiện địa hình đèo dốc hiểm trở, phương tiện bị hư hỏng nặng, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa các nạn nhân ra khỏi xe, tổ chức sơ cứu và chuyển người bị thương đến cơ sở y tế.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc khuyến cáo người dân, du khách khi tham gia giao thông trên các tuyến đường đèo, dốc khi đến khu du lịch Tam Đảo cần chú ý kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi di chuyển, đặc biệt là hệ thống phanh, lốp, lái và đèn tín hiệu.

Người điều khiển phương tiện cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông, hạn chế tối đa việc phanh gấp, chuyển hướng đột ngột trên các đoạn đường đèo nguy hiểm, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, trời mưa, đường trơn trượt.

Công an tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp vận tải, các tổ chức đưa khách du lịch cần bố trí tài xế có kinh nghiệm lái xe đường đèo dốc và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng xe trước hành trình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.