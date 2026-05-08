Tạm giữ hình sự Đỗ Thị Mỹ Lệ, khám xét khẩn cấp nơi ở Bùi Đức Huy

Công an TP Đà Nẵng ngày 07/5 cho biết, qua công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, Công an phường Tam Kỳ vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Bùi Đức Huy (SN 1984, trú phường Tam Kỳ); Tăng Ngọc Nha (SN 1991, trú xã Chiên Đàn); Phạm Thanh Minh (SN 1981, trú xã Phú Ninh) và Đỗ Thị Mỹ Lệ (SN 1990, trú xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Bùi Đức Huy, lực lượng Công an phát hiện trên nệm ngủ trong phòng có 1 đĩa sứ màu trắng, bên trong chứa 1 tờ tiền polymer mệnh giá 10.000 đồng được cuộn thành ống hút, 1 thẻ nhựa; các vật dụng đều bám dính chất bột màu trắng nghi là ma túy. Theo xác định ban đầu, đây là các dụng cụ các đối tượng sử dụng để dùng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tiếp tục khám xét tại nhiều vị trí khác trong nhà đối tượng Huy, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 41 viên nén các loại cùng 2 gói chất rắn dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Ngoài ra, trong quá trình làm việc, đối tượng Phạm Thanh Minh khai nhận đang cất giữ một số ma túy để sử dụng cá nhân và tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an gồm: 1 viên nén màu đỏ, 1 gói chất rắn dạng tinh thể màu trắng và 1 gói chất bột dạng “nước vui”.

Hiện Công an phường Tam Kỳ đã làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng, hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng tiếp tục thụ lý, điều tra, xử lý theo thẩm quyền.