Ngày 21/5, Công an xã Đại Phước (TP Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Đặng Thị Thanh Tâm (51 tuổi), Nguyễn Đức Vinh (46 tuổi), Huỳnh Công Vẹn (41 tuổi), Lưu Thị Quốc Anh (45 tuổi) và Võ Tấn Phát (38 tuổi, cùng ngụ xã Đại Phước) để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, trưa 20/5, bằng nghiệp vụ Công an đã tiến hành kiểm tra căn nhà thuê của Nguyễn Đức Vinh tại ấp Thị Cầu, xã Đại Phước phát hiện Đặng Thị Thanh Tâm và nhiều người có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện Đặng Thị Thanh Tâm, Nguyễn Đức Vinh, Huỳnh Công Vẹn, Lưu Thị Quốc Anh và Võ Tấn Phát đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, nhóm này đều dương tính với chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy gồm 1 chai nhựa màu trắng, trên nắp chai gắn 1 nỏ thủy tinh, 1 ống hút nhựa, 1 hột quẹt gas cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang. Hiện công an đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.