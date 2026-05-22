Tạm giữ hình sự Đào Thanh Hương vụ cầm dao đuổi nhân viên

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội ngày 21/5 cho biết đã tạm giữ hình sự 05 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Giảng Võ.

Trước đó, vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 12/5/2026, tại quán bia trên phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Trần Quốc Dũng (SN 1980; trú tại: Giảng Võ, Hà Nội) đến uống bia thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên quán gồm Nguyễn Hữu Đồng (SN 1996; quê Thanh Hoá), Đỗ Văn Luật (SN 1980; quê Ninh Bình), Đặng Văn Bình (SN 2000; quê Lào Cai).

Các đối tượng Đỗ Văn Luật, Đặng Văn Bình, Nguyễn Hữu Đồng -Ảnh: CA Hà Nội

Hai bên lời qua, tiếng lại, sau đó Dũng tát vào mặt Đồng dẫn đến các đối tượng xô xát với nhau. Dũng gọi điện cho Đào Thanh Hương (SN 1980; trú tại: Thanh Xuân, Hà Nội) đến hỗ trợ. Khi đến quán, Hương hò hét, chửi bới nhân viên rồi lấy 01 con dao bầu cùng Dũng đuổi theo Luật khiến Luật bỏ chạy và bị ngã.

Đối tượng Trần Quốc Dũng và Đào Thanh Hương - Ảnh: CA Hà Nội

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Giảng Võ đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ các đối tượng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự 05 đối tượng trên để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Công an phường Giảng Võ đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.